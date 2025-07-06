США близки к заключению еще нескольких торговых соглашений, - Бессент

В ближайшее время США могут заключить еще несколько торговых соглашений до того, как 9 июля вступят в силу повышенные пошлины.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Бессент сообщил, что в ближайшее время президент Дональд Трамп разошлет письма 100 небольшим странам, с которыми у Америки не слишком много торговли.

В этих письмах страны будут уведомлены о том, что им придется столкнуться с более высокими ставками пошлин, которые были установлены 2 апреля, а затем приостановлены на 90 дней.

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"Президент Трамп собирается направить письма некоторым нашим торговым партнерам, в которых будет сказано, что если вы не сдвинете ситуацию с мертвой точки, то 1 августа вы бумерангом вернетесь к уровню тарифов 2 апреля. Поэтому я думаю, что мы очень быстро увидим много соглашений", - сказал глава американского Минфина.

Кроме этого, Бессент возразил, что 1 августа - это новый срок для тарифных переговоров.

"Мы говорим, что это происходит именно тогда. Если вы хотите ускорить процесс, действуйте. Если вы хотите вернуться к старому тарифу, это ваш выбор",- сказал министр финансов США.

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