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Новости Тарифы Трампа
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США близки к заключению еще нескольких торговых соглашений, - Бессент

Бессент о торговых соглашениях

В ближайшее время США могут заключить еще несколько торговых соглашений до того, как 9 июля вступят в силу повышенные пошлины.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Бессент сообщил, что в ближайшее время президент Дональд Трамп разошлет письма 100 небольшим странам, с которыми у Америки не слишком много торговли.

В этих письмах страны будут уведомлены о том, что им придется столкнуться с более высокими ставками пошлин, которые были установлены 2 апреля, а затем приостановлены на 90 дней.

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"Президент Трамп собирается направить письма некоторым нашим торговым партнерам, в которых будет сказано, что если вы не сдвинете ситуацию с мертвой точки, то 1 августа вы бумерангом вернетесь к уровню тарифов 2 апреля. Поэтому я думаю, что мы очень быстро увидим много соглашений", - сказал глава американского Минфина.

Кроме этого, Бессент возразил, что 1 августа - это новый срок для тарифных переговоров.

"Мы говорим, что это происходит именно тогда. Если вы хотите ускорить процесс, действуйте. Если вы хотите вернуться к старому тарифу, это ваш выбор",- сказал министр финансов США.

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Автор: 

пошлина (498) соглашение (1356) США (27409) Скотт Бессент (47)


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Топ комментарии
+3
США близькі до укладення ще кількох торговельних угод

Висловлено так, ніби річ іде про наближення оргазму!
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06.07.2025 22:34 Ответить
+3
Ещё пару сделок и нищим реднекам начнут больницы закрывать не только в сёлах но и в крупных городах. Ещё один патужный.
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06.07.2025 22:43 Ответить
+3
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06.07.2025 22:53 Ответить
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Трамп розішле країнам чорну мітку - повертають старі добрі часи
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06.07.2025 22:31 Ответить
США близькі до укладення ще кількох торговельних угод

Висловлено так, ніби річ іде про наближення оргазму!
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06.07.2025 22:34 Ответить
Не завадило би повідомити Острови Кука про велику і прекрасну угоду.
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06.07.2025 22:35 Ответить
Ещё пару сделок и нищим реднекам начнут больницы закрывать не только в сёлах но и в крупных городах. Ещё один патужный.
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06.07.2025 22:43 Ответить
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06.07.2025 22:53 Ответить
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06.07.2025 23:19 Ответить
,,А якщо цього не станеться, то термін буде подовжено на два тижні,, _добавив він.
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06.07.2025 23:56 Ответить
>> ... розішле листи 100 невеликим країнам, з якими в Америки не надто багато торгівлі.

Острів Герд і острови Мак-Дональд.
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07.07.2025 00:10 Ответить
"Кто про что, а вшивый про баню" .... (с)
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07.07.2025 00:24 Ответить
 
 