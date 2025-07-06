США близки к заключению еще нескольких торговых соглашений, - Бессент
В ближайшее время США могут заключить еще несколько торговых соглашений до того, как 9 июля вступят в силу повышенные пошлины.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Бессент сообщил, что в ближайшее время президент Дональд Трамп разошлет письма 100 небольшим странам, с которыми у Америки не слишком много торговли.
В этих письмах страны будут уведомлены о том, что им придется столкнуться с более высокими ставками пошлин, которые были установлены 2 апреля, а затем приостановлены на 90 дней.
"Президент Трамп собирается направить письма некоторым нашим торговым партнерам, в которых будет сказано, что если вы не сдвинете ситуацию с мертвой точки, то 1 августа вы бумерангом вернетесь к уровню тарифов 2 апреля. Поэтому я думаю, что мы очень быстро увидим много соглашений", - сказал глава американского Минфина.
Кроме этого, Бессент возразил, что 1 августа - это новый срок для тарифных переговоров.
"Мы говорим, что это происходит именно тогда. Если вы хотите ускорить процесс, действуйте. Если вы хотите вернуться к старому тарифу, это ваш выбор",- сказал министр финансов США.
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