Трамп пригрозив додатковими митами країнам за підтримку БРІКС

Президент США Дональд Трамп пригрозив країнам, які підтримують політику БРІКС, додатковими митами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Напередодні учасники саміту БРІКС висловили "серйозне занепокоєння" "односторонніми тарифними заходами", які "загрожують світовій торгівлі та економічному розвитку". США у документі прямо не згадуються.

За даними ЗМІ, попри те, що в документі прямо не згадували США чи Трампа, " це явний політичний залп, спрямований на мешканця Пенсільванія-авеню, 1600".

Як відреагував Трамп

"Будь-яка країна, яка приєднається до антиамериканської політики БРІКС, буде обкладена додатковим митом у розмірі 10%. Винятків з цього правила не буде", - зазначив він у Truth Social.

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