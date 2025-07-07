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Новини Тарифи Трампа Саміт Брікс
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Трамп пригрозив додатковими митами країнам за підтримку БРІКС

Трамп погрожує митами за підтримку БРІКС

Президент США Дональд Трамп пригрозив країнам, які підтримують політику БРІКС, додатковими митами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Напередодні учасники саміту БРІКС висловили "серйозне занепокоєння" "односторонніми тарифними заходами", які "загрожують світовій торгівлі та економічному розвитку". США у документі прямо не згадуються.

За даними ЗМІ, попри те, що в документі прямо не згадували США чи Трампа, " це явний політичний залп, спрямований на мешканця Пенсільванія-авеню, 1600".

Як відреагував Трамп

"Будь-яка країна, яка приєднається до антиамериканської політики БРІКС, буде обкладена додатковим митом у розмірі 10%. Винятків з цього правила не буде", - зазначив він у Truth Social.

Дивіться: Я допомагаю Україні. Я їй дуже допомагаю, - Трамп. ВIДЕО

Трамп погрожує митами за підтримку БРІКС

Автор: 

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Топ коментарі
+13
весь світ вже починає сміятися з погроз рудого клоуна. Бо далі погроз - нічого.
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07.07.2025 09:27 Відповісти
+4
Пригрозив-відгрозив-пригрозив-відгрозив...
Китай не дасть збрехати, рудий правду каже.
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07.07.2025 09:27 Відповісти
+4
Коли світлва система правосуддя слабшає на олім виходять клоуни всіх мастей потім іде занепад і так по колу ...
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07.07.2025 09:39 Відповісти
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Пригрозив-відгрозив-пригрозив-відгрозив...
Китай не дасть збрехати, рудий правду каже.
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07.07.2025 09:27 Відповісти
харе стращати
на часі влупити мита, а також санкції - як бонус
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07.07.2025 09:27 Відповісти
весь світ вже починає сміятися з погроз рудого клоуна. Бо далі погроз - нічого.
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07.07.2025 09:27 Відповісти
То есть и на рф тоже?) А, забыл, США же не "торгуют" с рф, значит ничего не будет...
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07.07.2025 09:31 Відповісти
"Трампівські мита! і загроза застосування подальших нарахувань на товари можуть спричинити ситуацію яка нагадуватиме ситуацію сумнозвісного "сухого закону". Виникне дефіцит на багато товарів і Америка повернеться до контрабанди, що значно посилить злочинність в країні.
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07.07.2025 09:36 Відповісти
Коли світлва система правосуддя слабшає на олім виходять клоуни всіх мастей потім іде занепад і так по колу ...
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07.07.2025 09:39 Відповісти
Трудные времена создают сильных людей.

Сильные люди создают хорошие времена.

Хорошие времена создают слабых людей.
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07.07.2025 11:15 Відповісти
Тільки пригрозив? Ото дивина! Де реальні дії,ось у чому питання...
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07.07.2025 11:02 Відповісти
Біжи, діду, додому та сиди тихенько! Або покладуть країни брікс тобі прутня прямісінько на чуба
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07.07.2025 11:56 Відповісти
 
 