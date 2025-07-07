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Новости Тарифы Трампа Саммит БРИКС
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Трамп пригрозил дополнительными пошлинами странам за поддержку БРИКС

Трамп угрожает пошлинами за поддержку БРИКС

Президент США Дональд Трамп пригрозил странам, которые поддерживают политику БРИКС, дополнительными пошлинами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Накануне участники саммита БРИКС выразили "серьезную обеспокоенность" "односторонними тарифными мерами", которые "угрожают мировой торговле и экономическому развитию". США в документе прямо не упоминаются.

По данным СМИ, несмотря на то, что в документе прямо не упоминали США или Трампа, "это явный политический залп, направленный на жителя Пенсильвания-авеню, 1600".

Как отреагировал Трамп

"Любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в размере 10%. Исключений из этого правила не будет", - отметил он в Truth Social.

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Трамп угрожает пошлинами за поддержку БРИКС

Автор: 

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Пригрозив-відгрозив-пригрозив-відгрозив...
Китай не дасть збрехати, рудий правду каже.
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07.07.2025 09:27 Ответить
харе стращати
на часі влупити мита, а також санкції - як бонус
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07.07.2025 09:27 Ответить
весь світ вже починає сміятися з погроз рудого клоуна. Бо далі погроз - нічого.
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07.07.2025 09:27 Ответить
То есть и на рф тоже?) А, забыл, США же не "торгуют" с рф, значит ничего не будет...
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07.07.2025 09:31 Ответить
"Трампівські мита! і загроза застосування подальших нарахувань на товари можуть спричинити ситуацію яка нагадуватиме ситуацію сумнозвісного "сухого закону". Виникне дефіцит на багато товарів і Америка повернеться до контрабанди, що значно посилить злочинність в країні.
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07.07.2025 09:36 Ответить
Коли світлва система правосуддя слабшає на олім виходять клоуни всіх мастей потім іде занепад і так по колу ...
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07.07.2025 09:39 Ответить
 
 