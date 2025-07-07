Трамп пригрозил дополнительными пошлинами странам за поддержку БРИКС

Президент США Дональд Трамп пригрозил странам, которые поддерживают политику БРИКС, дополнительными пошлинами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Накануне участники саммита БРИКС выразили "серьезную обеспокоенность" "односторонними тарифными мерами", которые "угрожают мировой торговле и экономическому развитию". США в документе прямо не упоминаются.

По данным СМИ, несмотря на то, что в документе прямо не упоминали США или Трампа, "это явный политический залп, направленный на жителя Пенсильвания-авеню, 1600".

Как отреагировал Трамп

"Любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в размере 10%. Исключений из этого правила не будет", - отметил он в Truth Social.

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