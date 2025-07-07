Трамп вводит 25% пошлины на импорт из Японии и Южной Кореи с 1 августа

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа пошлины в размере 25% на все товары Японии и Южной Кореи, импортируемые в США.

Соответствующие письма он опубликовал в Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас было много лет, чтобы обсудить наши торговые отношения с Японией, и пришли к выводу, что должны отойти от этих длительных и очень устойчивых торговых дефицитов, вызванных тарифной, нетарифной политикой Японии и торговыми барьерами. Наши отношения, к сожалению, были далеки от взаимности", - написал Трамп.

По его словам, пошлины на все товары из Японии и Южной Кореи, ввозимые в США, вступают в силу 1 августа, "отдельно от всех секторальных тарифов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп пригрозил дополнительными пошлинами странам за поддержку БРИКС

Он также пригрозил, что товары, которые будут транспортироваться транзитом с целью уклонения от пошлин, будут облагаться налогом по полной ставке.

Трамп добавил, что тарифы могут изменить в зависимости от отношений между странами.

Как пишет Reuters, после объявления этих пошлин акции японских автомобильных компаний упали на американских торгах. В частности, акции Toyota Motor упали на 4,1%, а Honda Motor - на 3,8%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США близки к заключению еще нескольких торговых соглашений, - Бессент

Кроме того, акции ведущей южнокорейской компании беспроводной связи и цифровых технологий SK Telecom упали на 7,5% после объявления.

Reuters добавляет, что сегодняшнее объявление не слишком меняет таможенные ставки, введенные 2 апреля. Тогда для Японии ввели пошлины 24%, а для Кореи - 25%.







