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Новости Тарифы Трампа
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Трамп вводит 25% пошлины на импорт из Японии и Южной Кореи с 1 августа

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа пошлины в размере 25% на все товары Японии и Южной Кореи, импортируемые в США.

Соответствующие письма он опубликовал в Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас было много лет, чтобы обсудить наши торговые отношения с Японией, и пришли к выводу, что должны отойти от этих длительных и очень устойчивых торговых дефицитов, вызванных тарифной, нетарифной политикой Японии и торговыми барьерами. Наши отношения, к сожалению, были далеки от взаимности", - написал Трамп.

По его словам, пошлины на все товары из Японии и Южной Кореи, ввозимые в США, вступают в силу 1 августа, "отдельно от всех секторальных тарифов".

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Он также пригрозил, что товары, которые будут транспортироваться транзитом с целью уклонения от пошлин, будут облагаться налогом по полной ставке.

Трамп добавил, что тарифы могут изменить в зависимости от отношений между странами.

Как пишет Reuters, после объявления этих пошлин акции японских автомобильных компаний упали на американских торгах. В частности, акции Toyota Motor упали на 4,1%, а Honda Motor - на 3,8%.

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Кроме того, акции ведущей южнокорейской компании беспроводной связи и цифровых технологий SK Telecom упали на 7,5% после объявления.

Reuters добавляет, что сегодняшнее объявление не слишком меняет таможенные ставки, введенные 2 апреля. Тогда для Японии ввели пошлины 24%, а для Кореи - 25%.

США вводят 25-процентные пошлины для Японии и Южной Кореи
США вводят 25-процентные пошлины для Японии и Южной Кореи
США вводят 25-процентные пошлины для Японии и Южной Кореи
США вводят 25-процентные пошлины для Японии и Южной Кореи

Автор: 

пошлина (498) США (27410) Южная Корея (340) Япония (1311) Трамп Дональд (5910)


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Топ комментарии
+10
- Куме! А ви не знаєте, як планується та будується робочий день президента США?
- Стосовно конкретно Трампа можу здогадаться... Його день починається з думки: "Де я ще не напаскудив, і з ким ще не посрався?"
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07.07.2025 21:05 Ответить
+9
Насправді діагностика психіки за почерком - досить точна наука. Але у випадку з Трампом це не потрібно - те, що він дебіл (у прямому значенні - пацієнт з розм'яканням мізків) це й так очевидно.
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07.07.2025 21:02 Ответить
+8
Просто ******* яке воно йо*бнуте. Проти країн БРИКС воно ще тільки погрожує ввести мита всього на 10% а проти союзників америки вже накидало мит повний вагон. Невже в сша нема кому затавити цього рижого прища, бо скоро америці прийде песець
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07.07.2025 21:04 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Найвидатніший Президент США за всю історію, однозначно.
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07.07.2025 20:57 Ответить
Слідуючий крок Великого трампа накласти 100% мита на ввіз товарів з Каліфорнії до Техаса. Оце була б бомба!
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07.07.2025 21:06 Ответить
після утворення народних республік в означених штатах, а до цього все йде

.
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07.07.2025 21:32 Ответить
бо на всякого фашиста-магівця знайдеться такий самий придуркуватий лівак, як кандидат від демів на мери Нью-Йорка.

.
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07.07.2025 21:34 Ответить
Підпис дебіла.
У підручниках психіатрії потрібно робити новий розділ з діагностики дебілів за підписом.
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07.07.2025 20:59 Ответить
Насправді діагностика психіки за почерком - досить точна наука. Але у випадку з Трампом це не потрібно - те, що він дебіл (у прямому значенні - пацієнт з розм'яканням мізків) це й так очевидно.
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07.07.2025 21:02 Ответить
українською його підпис перекладається як...

трам-па-ра-ра-м

.
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07.07.2025 21:36 Ответить
так вчать підписувати в військових навчальних закладах
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07.07.2025 22:26 Ответить
І після цього ще знайдуться попки, які засумніваються, що Трамп - кремлівська шавка?
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07.07.2025 21:00 Ответить
- і китайська !
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07.07.2025 21:02 Ответить
Руда довбойобина докерується до сухих віників. Бізнесмен куєв.
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07.07.2025 21:01 Ответить
О,то тепер КНР дружбани для Трампа?
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07.07.2025 21:02 Ответить
США підписали торгівельну угоду з Китаєм, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3560211
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07.07.2025 21:21 Ответить
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07.07.2025 21:02 Ответить
це чудові мита.
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07.07.2025 21:03 Ответить
Може прекрасні?
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07.07.2025 21:10 Ответить
прекрасні залишаютьс у резерві спеціально для ЄС. Як тільки ЄС почне застосовувати руйнівніі санкції стосовно рф, то зразу трамп і підпише прекрасні санкції для ЄС.
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07.07.2025 21:17 Ответить
Страшно навіть уявити, що рудий підготував пінгвінам Антарктиди
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07.07.2025 21:44 Ответить
Старший пінгвін: синку! Ти навіть не здогадуєшся, шо трамп нам підготував!
Молодший пінгвін: ніііі!!! будьласка!!! Я не хочу цього знати!!

(фото і текст журналу National Geographic)
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07.07.2025 21:50 Ответить
ну, на Антарктиду мито він буде накладати вже з лікарні, якщо доживе. А от мито на гренландські креветки може накласти вже в цьому році. Це вже як йому стівен міллєр підкаже.
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07.07.2025 21:52 Ответить
Просто ******* яке воно йо*бнуте. Проти країн БРИКС воно ще тільки погрожує ввести мита всього на 10% а проти союзників америки вже накидало мит повний вагон. Невже в сша нема кому затавити цього рижого прища, бо скоро америці прийде песець
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07.07.2025 21:04 Ответить
Пбо ж мені здається Тампон зі своєю бандою тупо торгує акції на біржах, качаючи ринок акцій в в потрібну сторону своїми божевільними вибриками. І йому насрати на те що робиться в америці і що буде завтра.
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07.07.2025 21:07 Ответить
чим же ви не задоволені? - американці повинні купувати американські машини та американські телефони
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07.07.2025 21:17 Ответить
а такі ще існують ?

Епл та Тесла з.... чайни

.
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07.07.2025 21:39 Ответить
Бредлі та м113 здається виробляють в штатах. Їздить не дуже швидко, але подумайте який шикарний можна влаштувати road rage
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07.07.2025 21:54 Ответить
- Куме! А ви не знаєте, як планується та будується робочий день президента США?
- Стосовно конкретно Трампа можу здогадаться... Його день починається з думки: "Де я ще не напаскудив, і з ким ще не посрався?"
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07.07.2025 21:05 Ответить
Спочатку хто я? потім де я ? і що було вчора?
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07.07.2025 21:21 Ответить
Це питання "розминочні"... А потім ідуть уже "основні" - викладені в анекдоті...
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07.07.2025 21:26 Ответить
повторити двічи !

.
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07.07.2025 21:40 Ответить
Найшов причину всіх дій Трампа . "Щоб усі боялись і не насміхались"

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07.07.2025 21:45 Ответить
А що мені "прощать"? Я про це давно кажу...
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07.07.2025 21:28 Ответить
***** далбайоб ...
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07.07.2025 21:07 Ответить
Щоби американці відмовилися від Лексусів, Акур, Інфініті, Хюндай, Тойот, Хонд, Ніссанів, Міцубісі, КІА, Самсунгів, Тошиб, Фіджі? Та ніколи!!!
Ой піде рудий чуб у піший еротичний тур зі своїми митами…
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07.07.2025 21:09 Ответить
Пересядуть на форди і шеві. Підтримають відчизняного виробника . (якшо той не загнеться без комплектуючих).
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07.07.2025 21:31 Ответить
Не хочуть, не ******* їх, от загибається автоіндустрія США, а за побутову техніку та гаджети із відеообладнанням мови геть не буде, не вироблять їх вони
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07.07.2025 21:38 Ответить
а ще чісто американські шкарпетки та сорочки

.
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07.07.2025 21:41 Ответить
Є таке
Якось брали американську тактику, а на лейблах пише Бангладеш, Мексика, Вʼєтнам
отака вона, Америка
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07.07.2025 21:43 Ответить
захочуть. думаєте в СРСР дуже хотіли кататися на жигулях замість мерсів?
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07.07.2025 21:52 Ответить
дешевий гопник та шантажист
зараз буде укладати "хороші угоди" і мита будуть меншими

якщо б це був не президент США, а кримінальний господар ринку в 90-х - то все нібито робиться правильно
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07.07.2025 21:09 Ответить
Резюме-Трамп конфліктує виключно з апологетами західної політики незалежно від розташування цих країн. А ,,харошіє парні,, це для нього диктатори також з усього світу.
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07.07.2025 21:13 Ответить
ні треба союзників мочити , просто немає слів і.......т
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07.07.2025 21:14 Ответить
Потужно в іпать по союзникам так щоб пуйло перелякався це фішка Трампа
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07.07.2025 21:17 Ответить
За все заплатить пересічний американець...
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07.07.2025 21:18 Ответить
+ 100 !

будь які налоги, мита та інші каральні заходи держави сплачує споживач, а НЕ виробник, а тим більше трейдер

.
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07.07.2025 21:43 Ответить
Дограється, що в магазинах будуть пусті полиці. Самовбивчу гру затіяв психопат.
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07.07.2025 21:28 Ответить
Пуйло сказав "треба", Трамп відповів "зроблю!"
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07.07.2025 21:29 Ответить
З Японії і ПІВДЕННОЇ Кореї? Я правильно прочитав? З таким союзником і ворогів не треба...
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07.07.2025 21:30 Ответить
Японія і Південна Корея могли б суттєво посилити БРІКС.
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07.07.2025 21:39 Ответить
Ну цей раз він "стрельнув таки собі в яйція"?
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07.07.2025 21:52 Ответить
Передайте Шурику из "Кавказской пленницы", что прокурор в той же палате, что и Наполеон с Трампом.
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07.07.2025 22:10 Ответить
 
 