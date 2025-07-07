Трамп вводит 25% пошлины на импорт из Японии и Южной Кореи с 1 августа
Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа пошлины в размере 25% на все товары Японии и Южной Кореи, импортируемые в США.
Соответствующие письма он опубликовал в Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас было много лет, чтобы обсудить наши торговые отношения с Японией, и пришли к выводу, что должны отойти от этих длительных и очень устойчивых торговых дефицитов, вызванных тарифной, нетарифной политикой Японии и торговыми барьерами. Наши отношения, к сожалению, были далеки от взаимности", - написал Трамп.
По его словам, пошлины на все товары из Японии и Южной Кореи, ввозимые в США, вступают в силу 1 августа, "отдельно от всех секторальных тарифов".
Он также пригрозил, что товары, которые будут транспортироваться транзитом с целью уклонения от пошлин, будут облагаться налогом по полной ставке.
Трамп добавил, что тарифы могут изменить в зависимости от отношений между странами.
Как пишет Reuters, после объявления этих пошлин акции японских автомобильных компаний упали на американских торгах. В частности, акции Toyota Motor упали на 4,1%, а Honda Motor - на 3,8%.
Кроме того, акции ведущей южнокорейской компании беспроводной связи и цифровых технологий SK Telecom упали на 7,5% после объявления.
Reuters добавляет, что сегодняшнее объявление не слишком меняет таможенные ставки, введенные 2 апреля. Тогда для Японии ввели пошлины 24%, а для Кореи - 25%.
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У підручниках психіатрії потрібно робити новий розділ з діагностики дебілів за підписом.
трам-па-ра-ра-м
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Молодший пінгвін: ніііі!!! будьласка!!! Я не хочу цього знати!!
(фото і текст журналу National Geographic)
Епл та Тесла з.... чайни
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- Стосовно конкретно Трампа можу здогадаться... Його день починається з думки: "Де я ще не напаскудив, і з ким ще не посрався?"
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Ой піде рудий чуб у піший еротичний тур зі своїми митами…
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Якось брали американську тактику, а на лейблах пише Бангладеш, Мексика, Вʼєтнам
отака вона, Америка
зараз буде укладати "хороші угоди" і мита будуть меншими
якщо б це був не президент США, а кримінальний господар ринку в 90-х - то все нібито робиться правильно
будь які налоги, мита та інші каральні заходи держави сплачує споживач, а НЕ виробник, а тим більше трейдер
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