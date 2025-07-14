Рада планирует уволить действующее правительство 16 июля, - СМИ

Верховная Рада планирует уволить действующее правительство во главе с Денисом Шмыгалем в среду, 16 июля. На следующий день состоится назначение новых министров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили собеседники "Украинской правды" в Кабмине и парламенте.

По данным издания, назначение нового состава Кабинета министров в Верховной Раде планируется на четверг, 17 июля - на следующий день после голосования об отставке правительства.

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Напомним, 14 июля президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.

Как сообщалось, ряд народных депутатов и СМИ ранее писали, что в Офисе президента готовят отставку правительства Дениса Шмыгаля, его на посту премьера может заменить первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, кроме того, изменится часть министров.

Кроме того, министра обороны Рустема Умерова могут назначить послом в США, где живет его семья. По словам главы государства, это может повлечь серьезные перестановки в Кабмине.

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