Рада планирует уволить действующее правительство 16 июля, - СМИ
Верховная Рада планирует уволить действующее правительство во главе с Денисом Шмыгалем в среду, 16 июля. На следующий день состоится назначение новых министров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили собеседники "Украинской правды" в Кабмине и парламенте.
По данным издания, назначение нового состава Кабинета министров в Верховной Раде планируется на четверг, 17 июля - на следующий день после голосования об отставке правительства.
Напомним, 14 июля президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.
Как сообщалось, ряд народных депутатов и СМИ ранее писали, что в Офисе президента готовят отставку правительства Дениса Шмыгаля, его на посту премьера может заменить первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, кроме того, изменится часть министров.
Кроме того, министра обороны Рустема Умерова могут назначить послом в США, где живет его семья. По словам главы государства, это может повлечь серьезные перестановки в Кабмине.
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