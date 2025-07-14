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Новости Новый Кабмин Отставка правительства
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Рада планирует уволить действующее правительство 16 июля, - СМИ

шмигаль

Верховная Рада планирует уволить действующее правительство во главе с Денисом Шмыгалем в среду, 16 июля. На следующий день состоится назначение новых министров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили собеседники "Украинской правды" в Кабмине и парламенте.

По данным издания, назначение нового состава Кабинета министров в Верховной Раде планируется на четверг, 17 июля - на следующий день после голосования об отставке правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОП рассматривает возможность увольнения министров Ляшко и Лисового, - СМИ

Напомним, 14 июля президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.

Как сообщалось, ряд народных депутатов и СМИ ранее писали, что в Офисе президента готовят отставку правительства Дениса Шмыгаля, его на посту премьера может заменить первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, кроме того, изменится часть министров.

Кроме того, министра обороны Рустема Умерова могут назначить послом в США, где живет его семья. По словам главы государства, это может повлечь серьезные перестановки в Кабмине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таких разговоров я не имела ни в правительстве, ни в парламенте, ни где-либо, - Стефанишина о возможности отставки

Автор: 

ВР (29305) Кабмин (14053) отставка (3166) Шмыгаль Денис (2754)


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Топ комментарии
+7
Кріпаки Зеленского. Не раз на камери Яжнелох казав "мій народ, мій уряд, мій міністр оборони".
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14.07.2025 16:03 Ответить
+7
невже нажерлись мільярдів? де ЗЕскот стільки посад послів знайде тепер?
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14.07.2025 16:11 Ответить
+6
А ШМИГАЛКА БУДЕ ЗВІТУВАТИ як виконувала вказівки Єрмака та збагачувала ще й Ахмєтова - вивіз зерна то сьо...
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14.07.2025 16:03 Ответить
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❗️Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу, - Зеленський
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14.07.2025 16:01 Ответить
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14.07.2025 16:02 Ответить
Ніщо, тепер ти залишишся нічим, але називатимешся умовно премʼєр міністром!
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14.07.2025 16:13 Ответить
Була колись ЮВТ, буде ЮАС...
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14.07.2025 16:06 Ответить
Десь неподалеко за рогом тихенько всплакнув Иван Сулима...
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14.07.2025 17:02 Ответить
" Рада планує звільнити чинний уряд ..." Чинний уряд не проти, накрадено із запасом.
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14.07.2025 16:36 Ответить
А ШМИГАЛКА БУДЕ ЗВІТУВАТИ як виконувала вказівки Єрмака та збагачувала ще й Ахмєтова - вивіз зерна то сьо...
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14.07.2025 16:03 Ответить
Кріпаки Зеленского. Не раз на камери Яжнелох казав "мій народ, мій уряд, мій міністр оборони".
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14.07.2025 16:03 Ответить
Не обманюйтеся; буратінка сам--кріпак та нічим і ніким не керує; лише озвучує.
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14.07.2025 17:01 Ответить
Шмигаль на міністра оборони йде(універсальний солдат)
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14.07.2025 16:05 Ответить
невже нажерлись мільярдів? де ЗЕскот стільки посад послів знайде тепер?
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14.07.2025 16:11 Ответить
африка безкрайня!
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14.07.2025 16:15 Ответить
Зеля вже звільнив - ВР тільки підмахне
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14.07.2025 16:12 Ответить
Зєля звільнив? Ха-ха-ха! Розсмішили. Зєля сам на мотузочках висить; за яку смикне хазяїн, те він і робить.
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14.07.2025 17:07 Ответить
зе-перезавантаження уряду означає лише одне - попили, поїли, дайте іншим похарчуватися.
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14.07.2025 16:14 Ответить
нууу....
як, звільнити.
поміняти місцями.
потасувати краплену колоду.
шмигаля послом?
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14.07.2025 16:14 Ответить
Порошенка прем'єром слабо?
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14.07.2025 16:16 Ответить
Навіщо, він в такому оточенні нічого зробити не зможе, а потім ще усю провину на нього звалять
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14.07.2025 16:53 Ответить
А у нашому борделі зміна білизни - брудну білизну шмигаля одягаємо на свириденко!
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14.07.2025 16:17 Ответить
Рада планує ? Більшисть в нинішній Раді навіть не знає що таке уряд. Вони взагалі не знаюьб, як працює держава.
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14.07.2025 16:22 Ответить
Це ти дарма, більшість вміють читати, а ще є такі що уміють писати. А головне немає дальтоніків усі бачать кольори кнопок і правильно ними користуються
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14.07.2025 16:50 Ответить
Я пам'ятаю "трускавецький університет". Тиждень вчили дві конопки нажимати.
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14.07.2025 17:10 Ответить
Ермак поменяет министров Ахметова на свою ручную мартышку Свириденко. Очередная победа Ермака.
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14.07.2025 16:40 Ответить
Від зміни місць доданків сума не міняється. Ви раніше вже довели, що є продовжувачами ідей ваших батьків. Основний принцип і куховарка може управляти державою. Йде війна, а ви продовжуєте займатися перетасовуванням колоди, точніше своїй кодли.
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14.07.2025 16:44 Ответить
Уряд змінять,в народ хоче зміни депутатів Верховної ,зміни президента Чи не на часі?
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14.07.2025 16:55 Ответить
"Верховна рада планує змінити чинний уряд...". Еее... тобто, за конверти з зеленими грошима оті прогульники у ВР зроблять потрібний чейндж по волі ахмєтки чи фірташа/пінчука.
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14.07.2025 16:58 Ответить
а чого планує звільнити?за неякісну роботу?але ж та рада голосувала за їхні законопроекти-значить вони співучасники неякісної праці,а якщо так-то шобло з верховної ради теж має піти --ну ж логічно
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14.07.2025 17:27 Ответить
 
 