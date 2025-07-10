Смена посла Украины в США будет. Умеров может стать ключевым кандидатом, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым послом в США вместо действующей Оксаны Маркаровой могут назначить министра обороны Рустема Умерова. Это повлечет за собой серьезные перестановки в Кабмине.
Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции со СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, он хочет, чтобы Маркарова продолжила работать в Украине.
"Одна из моих идей, что Умеров может стать послом в США. Но тогда у нас будут серьезные перестановки в Кабмине. Если я решу, что ключевым послом Украины в США станет Умеров, это серьезно повлияет на перестановки в правительстве", - пояснил Зеленский.
Он добавил, что Украине важно усиливать отношения с США, а потому нужно, чтобы на посту посла человек "был сильным и был в контексте самого главного", в частности по поставкам оружия.
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В Умєрова вся родина живе в США, а він змушений маринуватися в Україні.
При Зеленському, Мар'яшка Безугла може бути Міністром Оборони України!
чебуречну.
до речі, я старий пердун, тільки нещодавно узнав це кримсько татарська їжа.
Тим більше, що накрався вже мать нормальненько.
на перестановки в уряді ..
Україна прагне організувати телефонну розмову Умєрова та Гегсета з 1 липня, але поки марно, - Politico
За тиждень-два буде новий міністр оборони.
Через півроку, він вже увійде в курс справ і тоді заживем.
Разом до перемоги з Зеленським!
Тепер можно і на відпочинок - в Америку, до родини.