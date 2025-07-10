Смена посла Украины в США будет. Умеров может стать ключевым кандидатом, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым послом в США вместо действующей Оксаны Маркаровой могут назначить министра обороны Рустема Умерова. Это повлечет за собой серьезные перестановки в Кабмине.

Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции со СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, он хочет, чтобы Маркарова продолжила работать в Украине.

"Одна из моих идей, что Умеров может стать послом в США. Но тогда у нас будут серьезные перестановки в Кабмине. Если я решу, что ключевым послом Украины в США станет Умеров, это серьезно повлияет на перестановки в правительстве", - пояснил Зеленский.

Он добавил, что Украине важно усиливать отношения с США, а потому нужно, чтобы на посту посла человек "был сильным и был в контексте самого главного", в частности по поставкам оружия.

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