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Новости Замена посла Украины в США
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Смена посла Украины в США будет. Умеров может стать ключевым кандидатом, - Зеленский

Зеленский рассматривает Умерова на должность посла в США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым послом в США вместо действующей Оксаны Маркаровой могут назначить министра обороны Рустема Умерова. Это повлечет за собой серьезные перестановки в Кабмине.

Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции со СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, он хочет, чтобы Маркарова продолжила работать в Украине.

"Одна из моих идей, что Умеров может стать послом в США. Но тогда у нас будут серьезные перестановки в Кабмине. Если я решу, что ключевым послом Украины в США станет Умеров, это серьезно повлияет на перестановки в правительстве", - пояснил Зеленский.

Он добавил, что Украине важно усиливать отношения с США, а потому нужно, чтобы на посту посла человек "был сильным и был в контексте самого главного", в частности по поставкам оружия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига подтвердил замену Маркаровой на должности посла Украины в США

Автор: 

Зеленский Владимир (21183) посол (1819) США (27442) Маркарова Оксана (287) Умеров Рустем (606)


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Топ комментарии
+18
Правильно!
В Умєрова вся родина живе в США, а він змушений маринуватися в Україні.
При Зеленському, Мар'яшка Безугла може бути Міністром Оборони України!
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10.07.2025 20:16 Ответить
+12
Це анекдот?
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10.07.2025 20:13 Ответить
+12
ІпанИй цИрк!
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10.07.2025 20:15 Ответить
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Це анекдот?
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10.07.2025 20:13 Ответить
абижто...продовжуєм реготать
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10.07.2025 20:20 Ответить
Є кадрові військові, кадрові лікарі, кадрові вчителі...з освітою, досвідом, навичками. Зараз така ситуація, що потрібно кадрова дипломатія, без політичного забарвлення. В даний час, політичне забарвлення, проколи роблять "умерових" вразливих...
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10.07.2025 20:24 Ответить
проколи роблять "умерових" вразливих...а в ситуації буде сам Зеленський - це елементарна політологія. Історія, восени 2024 і наслідки в 2025 нічого не навчила?
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10.07.2025 20:39 Ответить
Жорстока реальність
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10.07.2025 20:31 Ответить
ІпанИй цИрк!
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10.07.2025 20:15 Ответить
шо я вам казав? а?
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10.07.2025 20:15 Ответить
Правильно!
В Умєрова вся родина живе в США, а він змушений маринуватися в Україні.
При Зеленському, Мар'яшка Безугла може бути Міністром Оборони України!
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10.07.2025 20:16 Ответить
А цей шаурму там відкриє, на пару до борщів маркарової.
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10.07.2025 20:20 Ответить
нєнє.
чебуречну.
до речі, я старий пердун, тільки нещодавно узнав це кримсько татарська їжа.
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10.07.2025 20:26 Ответить
Ага - и до братухи у Флориду ближче змотатися.
Тим більше, що накрався вже мать нормальненько.
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10.07.2025 20:16 Ответить
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10.07.2025 20:17 Ответить
умеров заробив ,награбував , вірний жОПі зеленського , довірена людина 🤡...
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10.07.2025 20:18 Ответить
звичайно, що це вплине ..
на перестановки в уряді ..
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10.07.2025 20:18 Ответить
Оно и понятно. Еще одного барыгу нужно прикрыть дипломатическим иммунитетом и эвакуировать из Украины. Да и семья его там обитает - все один к одному совпало.
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10.07.2025 20:19 Ответить
Кабмін непідпорядковується президенту.По конституції.Але...*****...він царем себе возомнив..
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10.07.2025 20:20 Ответить
А там i родина крадiя i картинна галерея
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10.07.2025 20:20 Ответить
Кандидат те ще треба ...
Україна прагне організувати телефонну розмову Умєрова та Гегсета з 1 липня, але поки марно, - Politico
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10.07.2025 20:20 Ответить
А як же сімʼя він буде в ситій гарній і безпечній Америці, а рідня тут під бомбардуваннями в Україні?
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10.07.2025 20:22 Ответить
Його сім'я живе в США дуже давно.
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10.07.2025 20:32 Ответить
Призначити міністра оборони України послом в США - це геніальний хід!
За тиждень-два буде новий міністр оборони.
Через півроку, він вже увійде в курс справ і тоді заживем.
Разом до перемоги з Зеленським!
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10.07.2025 20:25 Ответить
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10.07.2025 20:31 Ответить
Міністром культури і спорту🤭
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10.07.2025 20:56 Ответить
час на первинне накопичення капіталу значить для нього закінчився. вивів достатньо грошей з мо для відкриття в америці власного ресторанного бізнесу і не тільки. будєм посмотрєть, куди вкладе ))
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10.07.2025 20:26 Ответить
Міністр оборони є він не який,думаєш посол з нього буде гарний Сумніви беруть.Кадровий голод ЗЕбільної команди.
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10.07.2025 20:28 Ответить
Наш Лідор остаточно поставить амерів на коліна! Кінець вже близько
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10.07.2025 20:34 Ответить
Це щоб умерову легче збігати з України?
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10.07.2025 20:34 Ответить
Традиція : лиш насрав при владі- одразу в посли(((Це хтось зупинить чи ні?((((((((Буткевич балакав - мобілізували.
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10.07.2025 20:36 Ответить
Ну а Оксану -- міністеркою оборони!!
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10.07.2025 20:36 Ответить
Капец )))))))
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10.07.2025 20:37 Ответить
Все - тільки його й бачили - вже йому не пред"явиш ні неякісних мін ні гранат -
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10.07.2025 20:40 Ответить
зеленське просто по-збоченські знущається над українцями!
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10.07.2025 20:41 Ответить
Схоже з цим президентом годі чекати чогось доброго ,умеров який провалив будь яку роботу на посаді міністра оборони замішанй в корупції можуть призначити послом в провідну країну світу ,до того не фахового дипломата.
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10.07.2025 20:50 Ответить
Нестерпимый бред и дурь---назначать министра обороны послом! С него и оборонщика не вышло. Да ещё в США и именно в эти сложнейшие для нас времена. Да Лану Зеркаль стоило тогда уже послать в США! Изначально вместо Маркаровой. Абсолютный профессионал Зеркаль.
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10.07.2025 20:51 Ответить
Правнукам накрав?
Тепер можно і на відпочинок - в Америку, до родини.
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10.07.2025 20:52 Ответить
Залужного тогда пусть возвращает министром обороны!
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10.07.2025 20:53 Ответить
Яка радість, узбек Умеров поїде до сім'ї у Флориду і буде жирувати на накрадені гроші за часів свого каденства в Міноборони, та ще й зарплатню отримуватиме з українського бюджетунавіщо просиджувати роки в університетах вчити іноземні мови можна просто бути бандюком і прийти до влади як цей нешановний громадянин росії напевне ще й Сполучених Штатів ну і український паспорт пожмаканий десь є в наявності.
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10.07.2025 20:58 Ответить
Просто чудовий вибір. Американців вже воротить від Єрмака, то треба їм ще одного з головних корупціонерів підсунити, от його-то точно *********. Справжній іспанський сором.
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10.07.2025 21:01 Ответить
Це той хто з Мединським у Стамбулі тет-тет спілкувався і про щось домовлявся?
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10.07.2025 21:01 Ответить
 
 