Зміна посла України в США буде. Умєров може стати ключовим кандидатом, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новим послом у США замість чинної Оксани Маркарової можуть призначити міністра оборони Рустема Умєрова. Це спричинить серйозні перестановки в Кабміні.

Про це голова держави повідомив на пресконференції зі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він хоче, щоб Маркарова продовжила працювати в Україні.

"Одна з моїх ідей, що Умєров може стати послом у США. Але тоді у нас будуть серйозні перестановки в Кабміні. Якщо я вирішу, що ключовим послом України в США стане Умєров, це серйозно вплине на перестановки в уряді", - пояснив Зеленський.

Він додав, що Україні важливо посилювати відносини зі США, а тому потрібно, щоб на посаді посла людина "була сильною та була в контексті найголовнішого", зокрема щодо постачання зброї.

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