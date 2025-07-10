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Новини Зміна посла України у США
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Зміна посла України в США буде. Умєров може стати ключовим кандидатом, - Зеленський

Зеленський розглядає Умєрова на посаду посла у США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новим послом у США замість чинної Оксани Маркарової можуть призначити міністра оборони Рустема Умєрова. Це спричинить серйозні перестановки в Кабміні.

Про це голова держави повідомив на пресконференції зі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він хоче, щоб Маркарова продовжила працювати в Україні.

"Одна з моїх ідей, що Умєров може стати послом у США. Але тоді у нас будуть серйозні перестановки в Кабміні. Якщо я вирішу, що ключовим послом України в США стане Умєров, це серйозно вплине на перестановки в уряді", - пояснив Зеленський.

Він додав, що Україні важливо посилювати відносини зі США, а тому потрібно, щоб на посаді посла людина "була сильною та була в контексті найголовнішого", зокрема щодо постачання зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга підтвердив заміну Маркарової на посаді посла України в США

Автор: 

Зеленський Володимир (24688) посол (1121) США (23737) Маркарова Оксана (499) Умєров Рустем (690)


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Топ коментарі
+23
Правильно!
В Умєрова вся родина живе в США, а він змушений маринуватися в Україні.
При Зеленському, Мар'яшка Безугла може бути Міністром Оборони України!
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10.07.2025 20:16 Відповісти
+14
Це анекдот?
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10.07.2025 20:13 Відповісти
+14
ІпанИй цИрк!
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10.07.2025 20:15 Відповісти
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Це анекдот?
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10.07.2025 20:13 Відповісти
абижто...продовжуєм реготать
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10.07.2025 20:20 Відповісти
Є кадрові військові, кадрові лікарі, кадрові вчителі...з освітою, досвідом, навичками. Зараз така ситуація, що потрібно кадрова дипломатія, без політичного забарвлення. В даний час, політичне забарвлення, проколи роблять "умерових" вразливих...
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10.07.2025 20:24 Відповісти
проколи роблять "умерових" вразливих...а в ситуації буде сам Зеленський - це елементарна політологія. Історія, восени 2024 і наслідки в 2025 нічого не навчила?
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10.07.2025 20:39 Відповісти
Жорстока реальність
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10.07.2025 20:31 Відповісти
ІпанИй цИрк!
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10.07.2025 20:15 Відповісти
шо я вам казав? а?
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10.07.2025 20:15 Відповісти
Правильно!
В Умєрова вся родина живе в США, а він змушений маринуватися в Україні.
При Зеленському, Мар'яшка Безугла може бути Міністром Оборони України!
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10.07.2025 20:16 Відповісти
А цей шаурму там відкриє, на пару до борщів маркарової.
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10.07.2025 20:20 Відповісти
нєнє.
чебуречну.
до речі, я старий пердун, тільки нещодавно узнав це кримсько татарська їжа.
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10.07.2025 20:26 Відповісти
Ага - и до братухи у Флориду ближче змотатися.
Тим більше, що накрався вже мать нормальненько.
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10.07.2025 20:16 Відповісти
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10.07.2025 20:17 Відповісти
умеров заробив ,награбував , вірний жОПі зеленського , довірена людина 🤡...
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10.07.2025 20:18 Відповісти
звичайно, що це вплине ..
на перестановки в уряді ..
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10.07.2025 20:18 Відповісти
Оно и понятно. Еще одного барыгу нужно прикрыть дипломатическим иммунитетом и эвакуировать из Украины. Да и семья его там обитает - все один к одному совпало.
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10.07.2025 20:19 Відповісти
Кабмін непідпорядковується президенту.По конституції.Але...*****...він царем себе возомнив..
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10.07.2025 20:20 Відповісти
А там i родина крадiя i картинна галерея
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10.07.2025 20:20 Відповісти
Кандидат те ще треба ...
Україна прагне організувати телефонну розмову Умєрова та Гегсета з 1 липня, але поки марно, - Politico
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10.07.2025 20:20 Відповісти
А як же сімʼя він буде в ситій гарній і безпечній Америці, а рідня тут під бомбардуваннями в Україні?
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10.07.2025 20:22 Відповісти
Його сім'я живе в США дуже давно.
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10.07.2025 20:32 Відповісти
Тобто вони не патріоти України ?
А на ключові державні посади (міністр оборони)призначають не патріотів українофілів?
Тоді це страшна біда і прокляття.
Уявляєте щоб сімʼя міністра оборони Америки жила в Україні ...
ось і корінь зла ми маємо манкуртизовану політ еліту
все інше то є наслідок цього
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10.07.2025 21:22 Відповісти
Призначити міністра оборони України послом в США - це геніальний хід!
За тиждень-два буде новий міністр оборони.
Через півроку, він вже увійде в курс справ і тоді заживем.
Разом до перемоги з Зеленським!
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10.07.2025 20:25 Відповісти
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10.07.2025 20:31 Відповісти
Міністром культури і спорту🤭
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10.07.2025 20:56 Відповісти
час на первинне накопичення капіталу значить для нього закінчився. вивів достатньо грошей з мо для відкриття в америці власного ресторанного бізнесу і не тільки. будєм посмотрєть, куди вкладе ))
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10.07.2025 20:26 Відповісти
Міністр оборони є він не який,думаєш посол з нього буде гарний Сумніви беруть.Кадровий голод ЗЕбільної команди.
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10.07.2025 20:28 Відповісти
Наш Лідор остаточно поставить амерів на коліна! Кінець вже близько
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10.07.2025 20:34 Відповісти
Це щоб умерову легче збігати з України?
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10.07.2025 20:34 Відповісти
Традиція : лиш насрав при владі- одразу в посли(((Це хтось зупинить чи ні?((((((((Буткевич балакав - мобілізували.
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10.07.2025 20:36 Відповісти
Ну а Оксану -- міністеркою оборони!!
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10.07.2025 20:36 Відповісти
маряну
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10.07.2025 21:17 Відповісти
Капец )))))))
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10.07.2025 20:37 Відповісти
Все - тільки його й бачили - вже йому не пред"явиш ні неякісних мін ні гранат -
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10.07.2025 20:40 Відповісти
зеленське просто по-збоченські знущається над українцями!
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10.07.2025 20:41 Відповісти
Схоже з цим президентом годі чекати чогось доброго ,умеров який провалив будь яку роботу на посаді міністра оборони замішанй в корупції можуть призначити послом в провідну країну світу ,до того не фахового дипломата.
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10.07.2025 20:50 Відповісти
Нестерпимый бред и дурь---назначать министра обороны послом! С него и оборонщика не вышло. Да ещё в США и именно в эти сложнейшие для нас времена. Да Лану Зеркаль стоило тогда уже послать в США! Изначально вместо Маркаровой. Абсолютный профессионал Зеркаль.
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10.07.2025 20:51 Відповісти
Правнукам накрав?
Тепер можно і на відпочинок - в Америку, до родини.
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10.07.2025 20:52 Відповісти
Залужного тогда пусть возвращает министром обороны!
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10.07.2025 20:53 Відповісти
Яка радість, узбек Умеров поїде до сім'ї у Флориду і буде жирувати на накрадені гроші за часів свого каденства в Міноборони, та ще й зарплатню отримуватиме з українського бюджетунавіщо просиджувати роки в університетах вчити іноземні мови можна просто бути бандюком і прийти до влади як цей нешановний громадянин росії напевне ще й Сполучених Штатів ну і український паспорт пожмаканий десь є в наявності.
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10.07.2025 20:58 Відповісти
Просто чудовий вибір. Американців вже воротить від Єрмака, то треба їм ще одного з головних корупціонерів підсунити, от його-то точно *********. Справжній іспанський сором.
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10.07.2025 21:01 Відповісти
Це той хто з Мединським у Стамбулі тет-тет спілкувався і про щось домовлявся?
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10.07.2025 21:01 Відповісти
З освітою "фінанси" спочатку був міністром оборони, а зараз готується стати діпломатом. Не собі ..уя! Зе-команда повна "професіоналів". Чекаємо на цікавий конкурс на посаду міністра оборони серед Безмозглої та Верещучки.
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10.07.2025 21:02 Відповісти
******. дебил! Зеленский - приговор Украины!
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10.07.2025 21:12 Відповісти
Якщо всеж прокатить, що будуть робити з їпалом 🤔
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10.07.2025 21:19 Відповісти
Геніально! Нагла морда що краде
Та щє креатуоа еомака, якого сша вимагають звільнити негайно
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10.07.2025 21:22 Відповісти
 
 