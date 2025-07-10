Зміна посла України в США буде. Умєров може стати ключовим кандидатом, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що новим послом у США замість чинної Оксани Маркарової можуть призначити міністра оборони Рустема Умєрова. Це спричинить серйозні перестановки в Кабміні.
Про це голова держави повідомив на пресконференції зі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, він хоче, щоб Маркарова продовжила працювати в Україні.
"Одна з моїх ідей, що Умєров може стати послом у США. Але тоді у нас будуть серйозні перестановки в Кабміні. Якщо я вирішу, що ключовим послом України в США стане Умєров, це серйозно вплине на перестановки в уряді", - пояснив Зеленський.
Він додав, що Україні важливо посилювати відносини зі США, а тому потрібно, щоб на посаді посла людина "була сильною та була в контексті найголовнішого", зокрема щодо постачання зброї.
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В Умєрова вся родина живе в США, а він змушений маринуватися в Україні.
При Зеленському, Мар'яшка Безугла може бути Міністром Оборони України!
чебуречну.
до речі, я старий пердун, тільки нещодавно узнав це кримсько татарська їжа.
Тим більше, що накрався вже мать нормальненько.
на перестановки в уряді ..
Україна прагне організувати телефонну розмову Умєрова та Гегсета з 1 липня, але поки марно, - Politico
А на ключові державні посади (міністр оборони)призначають не патріотів українофілів?
Тоді це страшна біда і прокляття.
Уявляєте щоб сімʼя міністра оборони Америки жила в Україні ...
ось і корінь зла ми маємо манкуртизовану політ еліту
все інше то є наслідок цього
За тиждень-два буде новий міністр оборони.
Через півроку, він вже увійде в курс справ і тоді заживем.
Разом до перемоги з Зеленським!
Тепер можно і на відпочинок - в Америку, до родини.
Та щє креатуоа еомака, якого сша вимагають звільнити негайно