УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11457 відвідувачів онлайн
Новини Зміна посла України у США
678 16

Сибіга підтвердив заміну Маркарової на посаді посла України в США

Оксана Маркарова

Глава МЗС Андрій Сибіга підтвердив заміну посла України у Сполучених Штатах Оксани Маркарової. Президент Володимир Зеленський планує провести ротацію дипломатів у країнах "Групи семи" та G20.

Про це він сказав в інтерв'ю Українському радіо, інформує Цензор.НЕТ.

"Оксана Маркарова –– надзвичайно ефективна, харизматична, але напевно, що в кожного дипломата, є ротаційний цикл. І я вам підтверджу, що бачення президента України було здійснити ротацію в усіх країнах і G7, і G20. Тобто, передусім посилити ці країни, зокрема – трек США. Тому це зараз дійсно на порядку денному", - зазначив глава української дипломатії.

Міністр зауважив, що очікує найближчим часом "кадрові рішення" в українському дипломатичному корпусі. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський повідомив Маркаровій про її заміну та запропонував залишитися в команді, - ЗМІ

Він уточнив, що слід очікувати близько 20 указів, якими буде звільнено і призначено нових керівників закордонних установ.

"Всі посли повинні розуміти, що мірилом їхньої діяльності є результат. Вони повинні працювати на результат. Вони повинні розуміти й бути в реаліях країни, що воює", - додав Сибіга.

Читайте також: Зеленський анонсував спецнараду з українськими послами

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський під час останньої телефонної розмови пообіцяв Дональду Трампу, що він замінить посла України у Вашингтоні Оксану Маркарову. Масштабні кадрові перестановки в українському уряді можуть початися вже наступного тижня.

Згодом президент анонсував спеціальну нараду з українськими послами.

Автор: 

посол (1118) Маркарова Оксана (495) Сибіга Андрій (554)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таку пишку хочуть нахмурити
показати весь коментар
08.07.2025 21:45 Відповісти
У неё три рестика в Вашингтоне ее не нахмурить!
показати весь коментар
08.07.2025 22:13 Відповісти
Одно другому не мішало
показати весь коментар
08.07.2025 22:14 Відповісти
У неё мозги котлетами были забиты, а не оружием для Украины….
показати весь коментар
08.07.2025 22:16 Відповісти
"Оксана Маркарова -- надзвичайно ефективна" у відкритті ресторанів за вкрадене бабло з чоловіком під прикриттям дипломатичної роботи на Україну
показати весь коментар
08.07.2025 21:51 Відповісти
єрмаківський притабуретний сибіга підтвердив?
он воно як!
треба підтвердження сибіги. бо, без цього тотальна брехня зе!гніди виглядає зовсім ганебною.
показати весь коментар
08.07.2025 21:52 Відповісти
Вона з чоловіком тільки повідкривали ресторани в США, а тут вже треба повертатися.
показати весь коментар
08.07.2025 21:52 Відповісти
Лисий з Кварталу чи Юзік?
показати весь коментар
08.07.2025 21:53 Відповісти
Серед ймовірних кандидатів на посла в США ні один не має дипломатичного досвіду, та не володіє досконально англійською. Поїде чергова проститутка Єрмака для прославляння його самого, та руйнування відносин з обома палатами.
показати весь коментар
08.07.2025 21:58 Відповісти
співбесіда з кандидаткою на послицю в америку
"- ви знаєте англійську?
- ні, але язиком я володію досконало!" (С)
показати весь коментар
08.07.2025 22:02 Відповісти
ну фсё! тепер вона не тільки законна інвалідка, а й пенсіонєрка в законі! )
показати весь коментар
08.07.2025 21:59 Відповісти
умєров???
показати весь коментар
08.07.2025 22:04 Відповісти
Эдуард Мизин директор Приватбанка в Мариуполе в 2022 году сдавал позиции сил обороны рашистам! А теперь корректирует обстрелы Киева, дайте автомат я завалю этого ******!
показати весь коментар
08.07.2025 22:07 Відповісти
Маркарову поміняють на Зархарову, Марксимову або Пертрову - і фсьо обновиться чудесним чином!
показати весь коментар
08.07.2025 22:16 Відповісти
за весь час війни вона в США розвивала свій ресторанний бізнес в Ньюйорку. коли б в неї був час на війну в Україні?
показати весь коментар
08.07.2025 22:21 Відповісти
Це безумовно моє субєктивне бачення. Єдиний карєрний дипомат який має відповідну підготовку і досвід роботи послом яким можна успішно замінити гнилу рестораторку Маркарову це Маряна Беца. Бачив її виступ, здається в ООН. Твердість, точність і привабливість. Але Сибіга навряд чи її відпустить бо сам керувати міністерством не здатний. От так і буде Маряна в "вічних заступниках" виконувати всю роботу за бездарних призначенців Сибіг...
показати весь коментар
08.07.2025 22:22 Відповісти
 
 