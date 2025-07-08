Сибіга підтвердив заміну Маркарової на посаді посла України в США

Глава МЗС Андрій Сибіга підтвердив заміну посла України у Сполучених Штатах Оксани Маркарової. Президент Володимир Зеленський планує провести ротацію дипломатів у країнах "Групи семи" та G20.

Про це він сказав в інтерв'ю Українському радіо, інформує Цензор.НЕТ.

"Оксана Маркарова –– надзвичайно ефективна, харизматична, але напевно, що в кожного дипломата, є ротаційний цикл. І я вам підтверджу, що бачення президента України було здійснити ротацію в усіх країнах і G7, і G20. Тобто, передусім посилити ці країни, зокрема – трек США. Тому це зараз дійсно на порядку денному", - зазначив глава української дипломатії.

Міністр зауважив, що очікує найближчим часом "кадрові рішення" в українському дипломатичному корпусі.

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Він уточнив, що слід очікувати близько 20 указів, якими буде звільнено і призначено нових керівників закордонних установ.

"Всі посли повинні розуміти, що мірилом їхньої діяльності є результат. Вони повинні працювати на результат. Вони повинні розуміти й бути в реаліях країни, що воює", - додав Сибіга.

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Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський під час останньої телефонної розмови пообіцяв Дональду Трампу, що він замінить посла України у Вашингтоні Оксану Маркарову. Масштабні кадрові перестановки в українському уряді можуть початися вже наступного тижня.

Згодом президент анонсував спеціальну нараду з українськими послами.