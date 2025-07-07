Зеленський анонсував спецнараду з українськими послами
Президент Володимир Зеленський анонсував спеціальну нараду з українськими послами.
Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Говорили з міністром закордонних справ України щодо спеціальної наради з українськими послами – уже за два тижні відбудеться ця наша зустріч", - розповів глава держави.
Також Зеленський сказав, що очікує "абсолютно конкретних результатів щодо кожного регіону – передусім щодо санкцій проти Росії, щодо підтримки оборони України та щодо залучення уваги наших партнерів до проєктів відновлення в Україні".
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За традицією!🤭
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"Американська корпорація BlackRock Inc. припинила пошук інвесторів для багатомільярдного Фонду відновлення України.
За даними Bloomberg та інших джерел, це сталося на початку 2025 року. Основною причиною є відсутність інтересу серед потенційних інвесторів на тлі зростаючої невизначеності щодо майбутнього України. Ця невизначеність значно посилилася після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.Фонд, який мав бути представлений на Конференції з відновлення України в Римі 10-11 липня, був близький до отримання початкової підтримки від установ, підтримуваних урядами Німеччини, Італії та Польщі. Проте, у січні BlackRock вирішила призупинити переговори з інституційними інвесторами.BlackRock заявила, що завершила свою консультаційну роботу щодо Фонду розвитку України pro bono у 2024 році і зараз не має "жодного активного мандату" з українським урядом.Наразі Франція, за повідомленнями, працює над альтернативним планом створення подібного фонду, але його ефективність без підтримки США залишається під питанням.