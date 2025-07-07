Зеленський анонсував спецнараду з українськими послами

Президент Володимир Зеленський анонсував спеціальну нараду з українськими послами.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорили з міністром закордонних справ України щодо спеціальної наради з українськими послами – уже за два тижні відбудеться ця наша зустріч", - розповів глава держави.

Також Зеленський сказав, що очікує "абсолютно конкретних результатів щодо кожного регіону – передусім щодо санкцій проти Росії, щодо підтримки оборони України та щодо залучення уваги наших партнерів до проєктів відновлення в Україні".

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