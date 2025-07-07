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Новини Нарада Зеленського з послами
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Зеленський анонсував спецнараду з українськими послами

зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував спеціальну нараду з українськими послами.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорили з міністром закордонних справ України щодо спеціальної наради з українськими послами – уже за два тижні відбудеться ця наша зустріч", - розповів глава держави.

Також Зеленський сказав, що очікує "абсолютно конкретних результатів щодо кожного регіону – передусім щодо санкцій проти Росії, щодо підтримки оборони України та щодо залучення уваги наших партнерів до проєктів відновлення в Україні".

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Автор: 

Зеленський Володимир (24652) посол (1116) нарада (57)


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Будут пособия по минету раздавать? Или как получше прятать бабло рассказывать?
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07.07.2025 23:44 Відповісти
буде просувати зельоний ресторанний бізнес ?
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07.07.2025 23:44 Відповісти
Перевірить готовність до виборів?
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07.07.2025 23:45 Відповісти
В Трускавці?
За традицією!🤭
🤡🤬
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07.07.2025 23:48 Відповісти
Буде конкурс краси для краснова - я вболіваю за безуглу!
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08.07.2025 00:03 Відповісти
зєлєнской і банда готуються до шухєра. домовляються про теплі містечка за кордоном для себе
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08.07.2025 00:04 Відповісти
"та щодо залучення уваги наших партнерів до проєктів відновлення в Україні..."

"Американська корпорація BlackRock Inc. припинила пошук інвесторів для багатомільярдного Фонду відновлення України.
За даними Bloomberg та інших джерел, це сталося на початку 2025 року. Основною причиною є відсутність інтересу серед потенційних інвесторів на тлі зростаючої невизначеності щодо майбутнього України. Ця невизначеність значно посилилася після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.Фонд, який мав бути представлений на Конференції з відновлення України в Римі 10-11 липня, був близький до отримання початкової підтримки від установ, підтримуваних урядами Німеччини, Італії та Польщі. Проте, у січні BlackRock вирішила призупинити переговори з інституційними інвесторами.BlackRock заявила, що завершила свою консультаційну роботу щодо Фонду розвитку України pro bono у 2024 році і зараз не має "жодного активного мандату" з українським урядом.Наразі Франція, за повідомленнями, працює над альтернативним планом створення подібного фонду, але його ефективність без підтримки США залишається під питанням.
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08.07.2025 00:04 Відповісти
 
 