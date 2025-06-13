Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Австрії та Казахстану
Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів: Казахстану – Толєжана Барлибаєва та Австрії – Роберта Мюллера.
Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
Глава держави привітав послів із початком дипломатичної місії в нашій країні, зазначивши, що Україна розраховує на ефективну та тісну співпрацю.
Під час спілкування з послом Казахстану йшлося про посилення двосторонньої торгівлі та відновлення роботи Міждержавної українсько-казахстанської комісії з економічного співробітництва. Крім того, сторони обговорили участь казахстанських компаній у відбудові України.
Окрему увагу приділили гуманітарній співпраці та продовженню програми оздоровлення українських дітей у Казахстані.
Під час зустрічі з послом Австрії президент подякував його країні за гуманітарну та фінансову допомогу, надану з початку повномасштабного російського вторгнення, а також за лікування та відпочинок дітей.
Окремо обговорили можливість участі австрійського бізнесу у повоєнній відбудові України.
Зазначається, що Зеленський і Роберт Мюллер приділили детальну увагу розвитку співпраці між країнами в різних сферах та напрямах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль