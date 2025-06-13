Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Австрії та Казахстану

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів: Казахстану – Толєжана Барлибаєва та Австрії – Роберта Мюллера.

Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави привітав послів із початком дипломатичної місії в нашій країні, зазначивши, що Україна розраховує на ефективну та тісну співпрацю.

Під час спілкування з послом Казахстану йшлося про посилення двосторонньої торгівлі та відновлення роботи Міждержавної українсько-казахстанської комісії з економічного співробітництва. Крім того, сторони обговорили участь казахстанських компаній у відбудові України.

Окрему увагу приділили гуманітарній співпраці та продовженню програми оздоровлення українських дітей у Казахстані.

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Під час зустрічі з послом Австрії президент подякував його країні за гуманітарну та фінансову допомогу, надану з початку повномасштабного російського вторгнення, а також за лікування та відпочинок дітей.

Окремо обговорили можливість участі австрійського бізнесу у повоєнній відбудові України.

Зазначається, що Зеленський і Роберт Мюллер приділили детальну увагу розвитку співпраці між країнами в різних сферах та напрямах.

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