Зеленский принял верительные грамоты от послов Австрии и Казахстана

Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новоназначенных послов: Казахстана - Толежана Барлыбаева и Австрии - Роберта Мюллера.

Об этом сообщает пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства поздравил послов с началом дипломатической миссии в нашей стране, отметив, что Украина рассчитывает на эффективное и тесное сотрудничество.

Во время общения с послом Казахстана речь шла об усилении двусторонней торговли и возобновлении работы Межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству. Кроме того, стороны обсудили участие казахстанских компаний в восстановлении Украины.

Отдельное внимание уделили гуманитарному сотрудничеству и продолжению программы оздоровления украинских детей в Казахстане.

Читайте также: Зеленский назначил новых послов Украины в 6 странах

Во время встречи с послом Австрии президент поблагодарил его страну за гуманитарную и финансовую помощь, оказанную с начала полномасштабного российского вторжения, а также за лечение и отдых детей.

Отдельно обсудили возможность участия австрийского бизнеса в послевоенном восстановлении Украины.

Отмечается, что Зеленский и Роберт Мюллер уделили детальное внимание развитию сотрудничества между странами в различных сферах и направлениях.

Читайте также: Новый посол Австрии Мюллер прибыл в Киев