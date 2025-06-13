Зеленский принял верительные грамоты от послов Австрии и Казахстана
Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новоназначенных послов: Казахстана - Толежана Барлыбаева и Австрии - Роберта Мюллера.
Об этом сообщает пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства поздравил послов с началом дипломатической миссии в нашей стране, отметив, что Украина рассчитывает на эффективное и тесное сотрудничество.
Во время общения с послом Казахстана речь шла об усилении двусторонней торговли и возобновлении работы Межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству. Кроме того, стороны обсудили участие казахстанских компаний в восстановлении Украины.
Отдельное внимание уделили гуманитарному сотрудничеству и продолжению программы оздоровления украинских детей в Казахстане.
Во время встречи с послом Австрии президент поблагодарил его страну за гуманитарную и финансовую помощь, оказанную с начала полномасштабного российского вторжения, а также за лечение и отдых детей.
Отдельно обсудили возможность участия австрийского бизнеса в послевоенном восстановлении Украины.
Отмечается, что Зеленский и Роберт Мюллер уделили детальное внимание развитию сотрудничества между странами в различных сферах и направлениях.
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