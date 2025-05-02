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Новости Посол Австрии в Украине
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Новый посол Австрии Мюллер прибыл в Киев

Новым послом Австрии в Украине назначен Роберт Мюллер

Новоназначенный посол Австрии Роберт Мюллер прибыл в Киев.

Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Первые впечатления от моей новой командировки в Киев: красота и стойкость народа Украины заслуживают нашей полной и постоянной поддержки", - написал Мюллер.

Напомним, 4 апреля Мюллер стал новым послом Австрии в Украине.

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Автор: 

Австрия (813) Киев (25571) посол (1803)


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Ну, в добрий час! З Богом! Слава Україні!
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02.05.2025 17:28 Ответить
🇩🇪❤️🇺🇦 !!!
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02.05.2025 17:58 Ответить
 
 