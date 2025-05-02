Новый посол Австрии Мюллер прибыл в Киев

Новоназначенный посол Австрии Роберт Мюллер прибыл в Киев.

Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Первые впечатления от моей новой командировки в Киев: красота и стойкость народа Украины заслуживают нашей полной и постоянной поддержки", - написал Мюллер.

Напомним, 4 апреля Мюллер стал новым послом Австрии в Украине.

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