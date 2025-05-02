Новый посол Австрии Мюллер прибыл в Киев
Новоназначенный посол Австрии Роберт Мюллер прибыл в Киев.
Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Первые впечатления от моей новой командировки в Киев: красота и стойкость народа Украины заслуживают нашей полной и постоянной поддержки", - написал Мюллер.
Напомним, 4 апреля Мюллер стал новым послом Австрии в Украине.
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Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий02.05.2025 17:28 Ответить Мне нравится 1
Luiza
показать весь комментарий02.05.2025 17:58 Ответить Мне нравится 0
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