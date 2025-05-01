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Джули Дэвис назначена временным поверенным США в Украине (обновлено)

джулия,девис

Джули Дэвис будет исполнять обязанности временного повереннго, пока Трамп не назначит нового посла США в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга в четверг сообщила представитель Государственного департамента США Темми Брюс.

Посол Дэвис от имени президента США Дональда Трампа и государственного секретаря США Марко Рубио будет координировать сотрудничество посольства США с правительством и народом Украины. В этой должности она будет упорно работать над завершением войны и прекращением кровопролития, укрепляя двусторонние отношения и делая Америку и Украину более безопасными, сильными и процветающими.

"Посол Дэвис считает честью исполнять обязанности временного поверенного, пока президент не назначит нового посла США в Украине", - говорится в прессрелизе.

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Что известно о Джулии Дэвис?

Известно, что сейчас Дэвис исполняет обязанности посла США в Республике Кипр. До назначения на эту должность Джули Дэвис работала специальным посланником по вопросам Беларуси в Вильнюсе, Литва.

В 2020 году она была утверждена в должности первого посла США в Республике Беларусь с 2008 года. Ранее госпожа Дэвис работала заместителем помощника Государственного секретаря США по делам Западной Европы и Европейского Союза в Бюро по делам Европы и Евразии, а также заместителем Постоянного представителя Миссии США при НАТО.

Автор: 

посол (1802) США (26791) Дэвис Джулия (1)


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Топ комментарии
+3
а вона хіба, не чорношкіра була?
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01.05.2025 21:55
+2
Майкл Джексон теж спочатку чорношкірий був...
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01.05.2025 21:55
+1
Спеціаліст по відмиванню грошей на Кіпрі олігархами і казнокрадами?
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01.05.2025 21:58
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Це випадково не онучка Анжели Девіс?
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01.05.2025 21:52 Ответить
а вона хіба, не чорношкіра була?
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01.05.2025 21:55 Ответить
Майкл Джексон теж спочатку чорношкірий був...
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01.05.2025 21:55 Ответить
аа)
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01.05.2025 22:05 Ответить
😁😂
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01.05.2025 22:15 Ответить
хіба ця чорна?!
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01.05.2025 21:56 Ответить
Так та була чорношкірою
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01.05.2025 22:00 Ответить
Матахарі?
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01.05.2025 21:55 Ответить
Людина з досвідом, не сексологиня, або таран-венедіктова-залужний-костін...
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01.05.2025 21:57 Ответить
Мата Харі (справжнє ім'я - Маргарета Гертруда Зелле) була нідерландською танцівницею й куртизанкою, яка під час Першої світової війни стала відомою як нібито подвійна шпигунка. Її звинуватили у шпигунстві на користь Німеччини, і у 1917 році французи стратили її. Дотепер точаться суперечки: була вона реальною шпигункою чи просто зручною жертвою.
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01.05.2025 21:57 Ответить
А Зелле це не від нашого походить?
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01.05.2025 22:01 Ответить
Спеціаліст по відмиванню грошей на Кіпрі олігархами і казнокрадами?
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01.05.2025 21:58 Ответить
Це те, що треба зетрампістам) Для цього в угоді пунктик є, про ухилення від сплати податків яке буде затвердженне окремим законом (буде внесено правки в п.кодекс) ,фактично в Україні створюється Офшор.
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01.05.2025 22:09 Ответить
В очках. Вряд чи розбере хто стріляє ракетами по Києву...
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01.05.2025 21:58 Ответить
Кадровый дипломат. Бывшего прокурора или отставного генерала не нашлось, не знают там, как эффективнее.
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01.05.2025 21:58 Ответить
Гірше не буде
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01.05.2025 21:59 Ответить
"...на посаді першого посла США в Республіці Білорусь" і першими її словами буде - О! так тут у вас все, як у білорусіі!
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01.05.2025 22:02 Ответить
«Білорусь»- читай-«рассєя».
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01.05.2025 22:06 Ответить
Тіки шоб останніми не було "так всьо душєвно, нє хочєтся уєзжать"
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01.05.2025 22:19 Ответить
де там та Иуда працька спатц ?
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01.05.2025 22:21 Ответить
Пуйло, насправді - чорний.
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01.05.2025 22:22 Ответить
 
 