Джулі Девіс призначено тимчасовою повіреною США в Україні (оновлено)

Джулі Девіс виконуватиме обов’язки тимчасової повіреної, доки Трамп не призначить нового посла США в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу у четвер повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

Посол Девіс від імені Президента США Дональда Трампа та Державного секретаря США Марко Рубіо координуватиме співпрацю посольства США з урядом і народом України. На цій посаді вона наполегливо працюватиме над завершенням війни та припиненням кровопролиття, зміцнюючи двосторонні відносини та роблячи Америку й Україну безпечнішими, сильнішими та більш процвітаючими.

"Посол Девіс має за честь виконувати обов’язки тимчасової повіреної, доки президент не призначить нового посла США в Україні", - йдеться в пресрелізі.

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Що відомо про Джулі Девіс?

Відомо, що зараз Девіс виконує обов'язки посла США в Республіці Кіпр. До призначення на цю посаду, Джулі Девіс працювала спеціальним посланником з питань Білорусі у Вільнюсі, Литва.

У 2020 році вона була затверджена на посаді першого посла США в Республіці Білорусь з 2008 року. Раніше пані Девіс працювала заступницею помічника Державного секретаря США у справах Західної Європи та Європейського Союзу в Бюро у справах Європи та Євразії, а також заступницею Постійного представника Місії США при НАТО.