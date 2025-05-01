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Джулі Девіс призначено тимчасовою повіреною США в Україні (оновлено)

джулія,девіс

Джулі Девіс виконуватиме обов’язки тимчасової повіреної, доки Трамп не призначить нового посла США в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу у четвер повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

Посол Девіс від імені Президента США Дональда Трампа та Державного секретаря США Марко Рубіо координуватиме співпрацю посольства США з урядом і народом України. На цій посаді вона наполегливо працюватиме над завершенням війни та припиненням кровопролиття, зміцнюючи двосторонні відносини та роблячи Америку й Україну безпечнішими, сильнішими та більш процвітаючими.

"Посол Девіс має за честь виконувати обов’язки тимчасової повіреної, доки президент не призначить нового посла США в Україні", - йдеться в пресрелізі.

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Що відомо про Джулі Девіс?

Відомо, що зараз Девіс виконує обов'язки посла США в Республіці Кіпр. До призначення на цю посаду, Джулі Девіс працювала спеціальним посланником з питань Білорусі у Вільнюсі, Литва.

У 2020 році вона була затверджена на посаді першого посла США в Республіці Білорусь з 2008 року. Раніше пані Девіс працювала заступницею помічника Державного секретаря США у справах Західної Європи та Європейського Союзу в Бюро у справах Європи та Євразії, а також заступницею Постійного представника Місії США при НАТО.

Автор: 

посол (1103) США (22979) Девіс Джулі (1)


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Топ коментарі
+3
а вона хіба, не чорношкіра була?
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01.05.2025 21:55
+2
Майкл Джексон теж спочатку чорношкірий був...
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01.05.2025 21:55
+1
Спеціаліст по відмиванню грошей на Кіпрі олігархами і казнокрадами?
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01.05.2025 21:58
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Це випадково не онучка Анжели Девіс?
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01.05.2025 21:52 Відповісти
а вона хіба, не чорношкіра була?
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01.05.2025 21:55 Відповісти
Майкл Джексон теж спочатку чорношкірий був...
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01.05.2025 21:55 Відповісти
аа)
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01.05.2025 22:05 Відповісти
😁😂
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01.05.2025 22:15 Відповісти
хіба ця чорна?!
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01.05.2025 21:56 Відповісти
Так та була чорношкірою
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01.05.2025 22:00 Відповісти
Матахарі?
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01.05.2025 21:55 Відповісти
Людина з досвідом, не сексологиня, або таран-венедіктова-залужний-костін...
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01.05.2025 21:57 Відповісти
Мата Харі (справжнє ім'я - Маргарета Гертруда Зелле) була нідерландською танцівницею й куртизанкою, яка під час Першої світової війни стала відомою як нібито подвійна шпигунка. Її звинуватили у шпигунстві на користь Німеччини, і у 1917 році французи стратили її. Дотепер точаться суперечки: була вона реальною шпигункою чи просто зручною жертвою.
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01.05.2025 21:57 Відповісти
А Зелле це не від нашого походить?
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01.05.2025 22:01 Відповісти
Спеціаліст по відмиванню грошей на Кіпрі олігархами і казнокрадами?
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01.05.2025 21:58 Відповісти
Це те, що треба зетрампістам) Для цього в угоді пунктик є, про ухилення від сплати податків яке буде затвердженне окремим законом (буде внесено правки в п.кодекс) ,фактично в Україні створюється Офшор.
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01.05.2025 22:09 Відповісти
В очках. Вряд чи розбере хто стріляє ракетами по Києву...
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01.05.2025 21:58 Відповісти
Кадровый дипломат. Бывшего прокурора или отставного генерала не нашлось, не знают там, как эффективнее.
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01.05.2025 21:58 Відповісти
Гірше не буде
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01.05.2025 21:59 Відповісти
"...на посаді першого посла США в Республіці Білорусь" і першими її словами буде - О! так тут у вас все, як у білорусіі!
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01.05.2025 22:02 Відповісти
«Білорусь»- читай-«рассєя».
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01.05.2025 22:06 Відповісти
Тіки шоб останніми не було "так всьо душєвно, нє хочєтся уєзжать"
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01.05.2025 22:19 Відповісти
де там та Иуда працька спатц ?
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01.05.2025 22:21 Відповісти
Ну якщо в бєлорашці була, то точно буде хороша послиця!
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01.05.2025 22:35 Відповісти
 
 