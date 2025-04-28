Новим послом Австрії в Україні став Мюллер
Роберт Мюллер став новим послом Австрії в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив колишній посол Австрії в Україні Арад Бенкьо в Х.
"Щиро вітаю вас із призначенням новим послом Австрії в Україні", - написав він.
Крім того, він додав, що це відповідальна посада, і побажав Мюллеру щасливої дороги в Україну.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Антип61
показати весь коментар28.04.2025 11:56 Відповісти Мені подобається 2
Georg Lotar Georg Lotar #551191
показати весь коментар28.04.2025 12:02 Відповісти Мені подобається 0
Vujko Donetski
показати весь коментар28.04.2025 12:04 Відповісти Мені подобається 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль