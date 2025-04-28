Новим послом Австрії в Україні став Мюллер

Роберт Мюллер став новим послом Австрії в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив колишній посол Австрії в Україні Арад Бенкьо в Х.

"Щиро вітаю вас із призначенням новим послом Австрії в Україні", - написав він.

Крім того, він додав, що це відповідальна посада, і побажав Мюллеру щасливої дороги в Україну.

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