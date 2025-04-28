УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10387 відвідувачів онлайн
Новини
420 3

Новим послом Австрії в Україні став Мюллер

Новим послом Австрії в Україні призначено Роберт Мюллера

Роберт Мюллер став новим послом Австрії в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив колишній посол Австрії в Україні Арад Бенкьо в Х.

"Щиро вітаю вас із призначенням новим послом Австрії в Україні", - написав він.

Крім того, він додав, що це відповідальна посада, і побажав Мюллеру щасливої дороги в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швеція викликала посла РФ через російські атаки на Україну: Це не дії країни, яка прагне миру

Автор: 

Австрія (964) призначення (2287) посол (1102)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову партайгеноссе Мюллер проти чекістів... Ніколи не кажи ніколи...
показати весь коментар
28.04.2025 11:56 Відповісти
Дійсно цікаво... А куди ж Шелленберга призначать?
показати весь коментар
28.04.2025 12:02 Відповісти
Штірлиць на болотах нервово палить.
показати весь коментар
28.04.2025 12:04 Відповісти
 
 