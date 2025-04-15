УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5706 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна Удар по Сумах
999 14

Швеція викликала посла РФ через російські атаки на Україну: Це не дії країни, яка прагне миру

МЗС Швеції викликало російського посла через обстріли України

Міністерство закордонних справ Швеції викликало російського посла у Стокгольмі через триваючу агресію Росії проти України.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми викликали посла Росії у Швеції у зв'язку з триваючою агресією Росії проти України та атаками на українські міста і мирних жителів. Це не дії країни, яка прагне миру", - наголосила вона.

За її словами, уряд Швеції закликає Росію негайно вивести всі свої війська з території України.

"Уряд Швеції хоче бачити справедливий і міцний мир в Україні й підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - додала Стенергард.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва викликала російського посла після ракетного удару по Сумах, - МЗС країни

Удар РФ по Сумах 13 квітня 2025 року

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. 14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

Станом на 15 квітня - загинули 35 людей, серед них двоє дітей.

Автор: 

посол (1100) росія (65129) Швеція (954)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
У рашисстів немає дипломатів. У рашисстів тільки диверсанти. А з диверсантами тільки так
показати весь коментар
15.04.2025 22:32
+1
російські посли зараз за кожний виклик і за кожну ноту отримують надбавки і доплати. Тому Сербія, Словаччина та Угорщина - не популярні серед російського дипломатичного корпусу.
показати весь коментар
15.04.2025 22:35
+1
Дякуємо шведам
показати весь коментар
15.04.2025 23:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Враз козла посла найдут, приведут и бьют:
По рогам ему и промеж ему... (с)
показати весь коментар
15.04.2025 22:21 Відповісти
У рашисстів немає дипломатів. У рашисстів тільки диверсанти. А з диверсантами тільки так
показати весь коментар
15.04.2025 22:32 Відповісти
Алтинташ ненадовго пережив карлова. Може на декілька хвилин. А може помер навіть раніше карлова.
показати весь коментар
15.04.2025 22:42 Відповісти
Ось це жаль.
показати весь коментар
15.04.2025 23:15 Відповісти
ви мабуть не все знаєте - це дало підставу режиму ердогана засудити ще понад два десятка людей, частину з яких до довічного. Ось це жаль.
показати весь коментар
15.04.2025 23:19 Відповісти
Я в принципі не це хотів сказати. Жаль що людина так відкрито провела акт ліквідації мерзотника ціною свого життя. Потрібно бути хитріше і підліше. Як кацапи. Щоб встигнути завалити якомога більше подібних кацапському послу істот. А самому залишитись героєм. Живим героєм.
показати весь коментар
15.04.2025 23:26 Відповісти
Туреччина - це не та країна де можно безкарно і без наслідків для інших (інколи навіть не дотичних до цього) людей завалити подібних кацапському послу істот.
показати весь коментар
15.04.2025 23:41 Відповісти
Еой, а хто журналиста у посольстві саудітив по кускам розібрав? І зараз керує ?
вважаю, що кацапи були в темі , тому так радісно дружать саудити з московитами
показати весь коментар
15.04.2025 23:50 Відповісти
Хашоггі не був кацапом і тим більше не був дипломатом, тому порівняння не коректне.
показати весь коментар
16.04.2025 00:00 Відповісти
Кацапи своїх ворогів в які завгодно країні валять. І в своїй більшості безкарно.
показати весь коментар
16.04.2025 02:22 Відповісти
це не відкриття. Вони це робили завжди.
показати весь коментар
16.04.2025 02:48 Відповісти
російські посли зараз за кожний виклик і за кожну ноту отримують надбавки і доплати. Тому Сербія, Словаччина та Угорщина - не популярні серед російського дипломатичного корпусу.
показати весь коментар
15.04.2025 22:35 Відповісти
Дякуємо шведам
показати весь коментар
15.04.2025 23:46 Відповісти
Сьогодні ми викликали посла Росії у Швеції - на цьому все й закінчилось.
показати весь коментар
16.04.2025 05:05 Відповісти
 
 