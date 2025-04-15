Швеція викликала посла РФ через російські атаки на Україну: Це не дії країни, яка прагне миру
Міністерство закордонних справ Швеції викликало російського посла у Стокгольмі через триваючу агресію Росії проти України.
Про це повідомила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми викликали посла Росії у Швеції у зв'язку з триваючою агресією Росії проти України та атаками на українські міста і мирних жителів. Це не дії країни, яка прагне миру", - наголосила вона.
За її словами, уряд Швеції закликає Росію негайно вивести всі свої війська з території України.
"Уряд Швеції хоче бачити справедливий і міцний мир в Україні й підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - додала Стенергард.
Удар РФ по Сумах 13 квітня 2025 року
Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. 14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.
Станом на 15 квітня - загинули 35 людей, серед них двоє дітей.
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козлапосла найдут, приведут и бьют:
По рогам ему и промеж ему... (с)
вважаю, що кацапи були в темі , тому так радісно дружать саудити з московитами