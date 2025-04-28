Новым послом Австрии в Украине стал Мюллер

Роберт Мюллер стал новым послом Австрии в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил бывший посол Австрии в Украине Арад Бенкьо в Х.

"Искренне поздравляю вас с назначением новым послом Австрии в Украине", - написал он.

Кроме того, он добавил, что это ответственная должность, и пожелал Мюллеру счастливой дороги в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швеция вызвала посла РФ из-за российских атак на Украину: Это не действия страны, которая стремится к миру