Новым послом Австрии в Украине стал Мюллер
Роберт Мюллер стал новым послом Австрии в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил бывший посол Австрии в Украине Арад Бенкьо в Х.
"Искренне поздравляю вас с назначением новым послом Австрии в Украине", - написал он.
Кроме того, он добавил, что это ответственная должность, и пожелал Мюллеру счастливой дороги в Украину.
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