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Новым послом Австрии в Украине стал Мюллер

Новым послом Австрии в Украине назначен Роберт Мюллер

Роберт Мюллер стал новым послом Австрии в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил бывший посол Австрии в Украине Арад Бенкьо в Х.

"Искренне поздравляю вас с назначением новым послом Австрии в Украине", - написал он.

Кроме того, он добавил, что это ответственная должность, и пожелал Мюллеру счастливой дороги в Украину.

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Австрия (812) назначение (2174) посол (1801)


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Знову партайгеноссе Мюллер проти чекістів... Ніколи не кажи ніколи...
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28.04.2025 11:56 Ответить
Дійсно цікаво... А куди ж Шелленберга призначать?
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28.04.2025 12:02 Ответить
Штірлиць на болотах нервово палить.
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28.04.2025 12:04 Ответить
Так, у болотного Штірліца життя далеко не мед...
https://www.youtube.com/watch?v=P245dBWfC9M&t=65s&ab_channel=PRO%D0%9A%D0%92%D0%9D
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28.04.2025 12:16 Ответить
Папаша Мюллер? Ще живий?
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28.04.2025 13:54 Ответить
На друга Штирлиця цей Мюллер не схожий; більше нагадує футболіста Мюллера.
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28.04.2025 14:00 Ответить
uray895 - то нічого,що не схожий,зате предки в обох мірошниками були!
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28.04.2025 15:11 Ответить
 
 