Новий посол Австрії Мюллер прибув до Києва

Новопризначений посол Австрії Роберт Мюллер прибув до Києва.

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Перші враження від мого нового відрядження до Києва: краса та стійкість народу України заслуговують на нашу повну та постійну підтримку", - написав Мюллер.

Нагадаємо, 4 квітня Мюллер став новим послом Австрії в Україні .

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джулі Девіс призначено тимчасовою повіреною США в Україні (оновлено)