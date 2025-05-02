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Новини Посол Австрії в Україні
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Новий посол Австрії Мюллер прибув до Києва

Новим послом Австрії в Україні призначено Роберт Мюллера

Новопризначений посол Австрії Роберт Мюллер прибув до Києва.

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Перші враження від мого нового відрядження до Києва: краса та стійкість народу України заслуговують на нашу повну та постійну підтримку", - написав Мюллер.

Нагадаємо, 4 квітня Мюллер став новим послом Австрії в Україні . 

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Автор: 

Австрія (966) Київ (19524) посол (1104)


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Ну, в добрий час! З Богом! Слава Україні!
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02.05.2025 17:28 Відповісти
🇩🇪❤️🇺🇦 !!!
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02.05.2025 17:58 Відповісти
 
 