Новий посол Австрії Мюллер прибув до Києва
Новопризначений посол Австрії Роберт Мюллер прибув до Києва.
Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Перші враження від мого нового відрядження до Києва: краса та стійкість народу України заслуговують на нашу повну та постійну підтримку", - написав Мюллер.
Нагадаємо, 4 квітня Мюллер став новим послом Австрії в Україні .
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар02.05.2025 17:28 Відповісти Мені подобається 2
Luiza
показати весь коментар02.05.2025 17:58 Відповісти Мені подобається 1
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