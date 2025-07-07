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Новости Совещание Зеленского с послами
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Зеленский анонсировал спецсовещание с украинскими послами

зеленський

Президент Владимир Зеленский анонсировал специальное совещание с украинскими послами.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорили с министром иностранных дел Украины относительно специального совещания с украинскими послами - уже через две недели состоится эта наша встреча", - рассказал глава государства.

Также Зеленский сказал, что ожидает "абсолютно конкретных результатов по каждому региону - прежде всего относительно санкций против России, относительно поддержки обороны Украины и относительно привлечения внимания наших партнеров к проектам восстановления в Украине".

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Автор: 

Зеленский Владимир (21149) посол (1814) совещание (82)


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Будут пособия по минету раздавать? Или как получше прятать бабло рассказывать?
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07.07.2025 23:44 Ответить
буде просувати зельоний ресторанний бізнес ?
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07.07.2025 23:44 Ответить
Перевірить готовність до виборів?
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07.07.2025 23:45 Ответить
В Трускавці?
За традицією!🤭
🤡🤬
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07.07.2025 23:48 Ответить
Буде конкурс краси для краснова - я вболіваю за безуглу!
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08.07.2025 00:03 Ответить
зєлєнской і банда готуються до шухєра. домовляються про теплі містечка за кордоном для себе
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08.07.2025 00:04 Ответить
"та щодо залучення уваги наших партнерів до проєктів відновлення в Україні..."

"Американська корпорація BlackRock Inc. припинила пошук інвесторів для багатомільярдного Фонду відновлення України.
За даними Bloomberg та інших джерел, це сталося на початку 2025 року. Основною причиною є відсутність інтересу серед потенційних інвесторів на тлі зростаючої невизначеності щодо майбутнього України. Ця невизначеність значно посилилася після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.Фонд, який мав бути представлений на Конференції з відновлення України в Римі 10-11 липня, був близький до отримання початкової підтримки від установ, підтримуваних урядами Німеччини, Італії та Польщі. Проте, у січні BlackRock вирішила призупинити переговори з інституційними інвесторами.BlackRock заявила, що завершила свою консультаційну роботу щодо Фонду розвитку України pro bono у 2024 році і зараз не має "жодного активного мандату" з українським урядом.Наразі Франція, за повідомленнями, працює над альтернативним планом створення подібного фонду, але його ефективність без підтримки США залишається під питанням.
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08.07.2025 00:04 Ответить
 
 