Зеленський повідомив Маркаровій про її заміну та запропонував залишитися в команді, - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський повідомив послу в США Оксані Маркаровій про намір її звільнити. Водночас глава держави запропонував дипломатці залишитись в команді після цього.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному розповіло джерело в Офісі Президента.

Співрозмовник видання заявив, що посаду визначать пізніше, попередні консультації з міністром закордонних справ Сибігою вже відбулися. Рішення про те, хто замінить Маркарову в США, ще не ухвалено.

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський під час останньої телефонної розмови пообіцяв Дональду Трампу, що він замінить посла України у Вашингтоні Оксану Маркарову. Масштабні кадрові перестановки в українському уряді можуть початися вже наступного тижня.

Згодом президент анонсував спеціальну нараду з українськими послами.

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