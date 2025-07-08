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Новини Зміна посла України у США
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Зеленський повідомив Маркаровій про її заміну та запропонував залишитися в команді, - ЗМІ

Звільнення посла України у США Що відомо

Президент Володимир Зеленський повідомив послу в США Оксані Маркаровій про намір її звільнити. Водночас глава держави запропонував дипломатці залишитись в команді після цього.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному розповіло джерело в Офісі Президента.

Співрозмовник видання заявив, що посаду визначать пізніше, попередні консультації з міністром закордонних справ Сибігою вже відбулися. Рішення про те, хто замінить Маркарову в США, ще не ухвалено.

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський під час останньої телефонної розмови пообіцяв Дональду Трампу, що він замінить посла України у Вашингтоні Оксану Маркарову. Масштабні кадрові перестановки в українському уряді можуть початися вже наступного тижня.

Згодом президент анонсував спеціальну нараду з українськими послами.

Читайте: Працюємо із США для відповідних рішень щодо Patriot і ракет до них, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24663) посол (1116) звільнення (2701) Маркарова Оксана (495)


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Топ коментарі
+8
"Водночас глава держави запропонував дипломатці"

Вона не дипломатка. Вона не має дипломатичної освіти, а займає важливу дипломатичну посаду, не маючи відповідної компетенції.
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08.07.2025 12:58 Відповісти
+7
Та в неї ресторан у США - вона в Україну не повернеться.
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08.07.2025 12:54 Відповісти
+7
Нагадаю, що голова МЗС це президент. Всі пройоби МЗС, включно з провальною роботою по США та іншим ключовим країнам (у т.ч. Британією) - це пряма "заслуга" президента. Бо підбір був зроблений не за професійною ознакою, а за принципом кумовства та особистої відданості!
Цими звільненями найвеличніший, намагається спихнути свої пройоби на інших
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08.07.2025 12:58 Відповісти
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Команда молодості нашої - попереду намандир
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08.07.2025 12:51 Відповісти
Всей командой на Дегтярёвскую!
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08.07.2025 13:36 Відповісти
Вона скоріше на борця сумо схожа, а ті не прощають того хто їх зрадив
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08.07.2025 12:53 Відповісти
Та в неї ресторан у США - вона в Україну не повернеться.
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08.07.2025 12:54 Відповісти
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08.07.2025 13:10 Відповісти
Та зараз скине унтерменшам з Брайтон Бітч, та і все
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08.07.2025 13:13 Відповісти
Хто зі зрадників- корупціонерів очолить амбасаду України в Америці?
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08.07.2025 12:54 Відповісти
а , яка різниця , що зейло , поміняє ліжки в борделі своєї мафії ? Треба , щоб зебанда утілізувалася ,на чолі зе&ермаками і їх чернишовими, Бакановим , міндічами, Тимошенко к, Татаровими, ……… за портновим
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08.07.2025 13:02 Відповісти
найбільші шанси має міністр культури Точицький, відомий своєю безхребетністю
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08.07.2025 13:17 Відповісти
Маркарова хорошо научилась готовить шашлычки на майские- пусть "остаётся в команде".
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08.07.2025 12:54 Відповісти
Ця подруга має великий негативний шлейф
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08.07.2025 12:55 Відповісти
Свинка не образится, свинака вже давно не діпломат а шинкарка.
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08.07.2025 12:55 Відповісти
В зебанді немає професійних дипломатів : воровка венедіктова, кнур вонючий таран , який під час війни передавав гроші ЗСУ на афери асфальт , бітум , Ветеренар данілов, якась соска сексологиня в Болгарії, резнікова пропихували в Британію, алє їм тухлі яйця по 17 не потрібні , костін в якого всі прокурори інваліди і ще десятки істот по яких тюрма плаче
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08.07.2025 13:09 Відповісти
В каманду, як на тонучий корабель, пацюки не прагнуть... Там у неї вже ресторанний бізнес "на плаву".
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08.07.2025 12:56 Відповісти
Рішення про те, хто замінить Маркарову в США, ще не ухвалено. Трамп побажав побачити всіх дівчат
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08.07.2025 12:56 Відповісти
В команду поварів її ресторану ?
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08.07.2025 12:57 Відповісти
"Водночас глава держави запропонував дипломатці"

Вона не дипломатка. Вона не має дипломатичної освіти, а займає важливу дипломатичну посаду, не маючи відповідної компетенції.
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08.07.2025 12:58 Відповісти
Це все наслідки "простих рішень" та "соціальних лифтів". Навіщо та тяжка освіта, фах?! Ця интеллигенция просто найобує простий люд, чимось складним і не зрозумілим....
Хоча, будь якому бовдуру, все зрозуміло і пАнятнА - там же все просто, будь хто з "молодої команти" потягне!
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08.07.2025 13:04 Відповісти
Начальство назначило
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08.07.2025 13:15 Відповісти
https://www.youtube.com/@Helen-l4r @Helen-l4rhttps://www.youtube.com/watch?v=FJkfmOXwog0&lc=UgyFpeQupICFu2rttKF4AaABAg 13 минут назад

Якщо б родина міністра оборони Рустема Умєрова та родині інших високопосадовців проживали в Україні, а не в США та за кордоном, можливо, тоді б всі питання оборони України вирішувалися б швидше та позитивніше для України ??? Можливо, тоді б Україну не бомбили щоночі ракети і по 500 шахедів щодня ??? І тоді не гинуло б стільки золотих - безцінних - найдорожчих захисників України
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08.07.2025 12:58 Відповісти
Взагалі треба заборонити займати міністерські посади особам, діти яких є громадянами інших країн і постійно проживають в інших країнах. Бо якщо людина не бачить майбутнього своїх дітей в цій країні - така людина не будет нічого робити для цієї країни.
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08.07.2025 13:02 Відповісти
ЛОГИКА тут зрозуміла - родина на першому місці з її проблемами і вихованням дітей , а у ЕС ЧИ США це ще і затратно.
тому не буде чиновник чи депутат рьяно служити Україні
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08.07.2025 13:17 Відповісти
Нагадаю, що голова МЗС це президент. Всі пройоби МЗС, включно з провальною роботою по США та іншим ключовим країнам (у т.ч. Британією) - це пряма "заслуга" президента. Бо підбір був зроблений не за професійною ознакою, а за принципом кумовства та особистої відданості!
Цими звільненями найвеличніший, намагається спихнути свої пройоби на інших
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08.07.2025 12:58 Відповісти
Официанткой в столовке на Банковой.
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08.07.2025 13:02 Відповісти
"Я девачку не брошу!" (с) Зеленський
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08.07.2025 13:03 Відповісти
эта *********, кроме фейспалма на встрече с Трампом не родила..гнать ее....
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08.07.2025 13:03 Відповісти
"Сваіх ні брасаєм!"
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08.07.2025 13:05 Відповісти
SUPER!!
А який сенс в таких дороговартістних для України дармоїдах та марнотратцях!
Що особисто вона зробила на цій посаді задля зміцнення України!?
Копняка під зад, повернути в Україну, пройти ВЛК й до лав ЗСУ!
Хай покаже свій патріотизм у ділі!
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08.07.2025 13:06 Відповісти
ЧЕРНИШОВА ПОСЛОМ!! Він усюди зможе!! І одразу вирішиться проблема,як від суду виїхати за кордон!! До того ж дипломатична броня!! Слава Україні!
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08.07.2025 13:06 Відповісти
В команде жирых мест для жирных любителей жирного бюджетного обеспечения достаточно,таксисты,фоповцы и курьеры не зря платят налоги заплывшей жиром элите.
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08.07.2025 13:07 Відповісти
Зачекайте, то він же мав пояснити: навіщо вона потрібна в команді? В чому полягає її цінність у справі служіння Народу України. Чи то не на часі?
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08.07.2025 13:11 Відповісти
Ну ещё бы, это ставленница фсбєшника Елдака!!
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08.07.2025 13:13 Відповісти
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08.07.2025 13:14 Відповісти
Потужній команді треба десь безкоштовно харчуватися у NY, тому Маркарова з своїм рестораном потрібна зеленій команді
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08.07.2025 13:24 Відповісти
Залужний святкує ДН!

Дякую за службу, Генерале!

Професіонал, Патріот, Воїн, Товариш.

Повага та честь. Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно!

З Днем Народження!
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08.07.2025 13:35 Відповісти
 
 