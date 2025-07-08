Зеленський повідомив Маркаровій про її заміну та запропонував залишитися в команді, - ЗМІ
Президент Володимир Зеленський повідомив послу в США Оксані Маркаровій про намір її звільнити. Водночас глава держави запропонував дипломатці залишитись в команді після цього.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному розповіло джерело в Офісі Президента.
Співрозмовник видання заявив, що посаду визначать пізніше, попередні консультації з міністром закордонних справ Сибігою вже відбулися. Рішення про те, хто замінить Маркарову в США, ще не ухвалено.
Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський під час останньої телефонної розмови пообіцяв Дональду Трампу, що він замінить посла України у Вашингтоні Оксану Маркарову. Масштабні кадрові перестановки в українському уряді можуть початися вже наступного тижня.
Згодом президент анонсував спеціальну нараду з українськими послами.
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Вона не дипломатка. Вона не має дипломатичної освіти, а займає важливу дипломатичну посаду, не маючи відповідної компетенції.
Хоча, будь якому бовдуру, все зрозуміло і пАнятнА - там же все просто, будь хто з "молодої команти" потягне!
Якщо б родина міністра оборони Рустема Умєрова та родині інших високопосадовців проживали в Україні, а не в США та за кордоном, можливо, тоді б всі питання оборони України вирішувалися б швидше та позитивніше для України ??? Можливо, тоді б Україну не бомбили щоночі ракети і по 500 шахедів щодня ??? І тоді не гинуло б стільки золотих - безцінних - найдорожчих захисників України
тому не буде чиновник чи депутат рьяно служити Україні
Цими звільненями найвеличніший, намагається спихнути свої пройоби на інших
А який сенс в таких дороговартістних для України дармоїдах та марнотратцях!
Що особисто вона зробила на цій посаді задля зміцнення України!?
Копняка під зад, повернути в Україну, пройти ВЛК й до лав ЗСУ!
Хай покаже свій патріотизм у ділі!
Дякую за службу, Генерале!
Професіонал, Патріот, Воїн, Товариш.
Повага та честь. Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно!
З Днем Народження!