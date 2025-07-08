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Новости Замена посла Украины в США
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Зеленский сообщил Маркаровой о ее замене и предложил остаться в команде, - СМИ

Увольнение посла Украины в США Что известно

Президент Владимир Зеленский сообщил послу в США Оксане Маркаровой о намерении ее уволить. В то же время глава государства предложил дипломату остаться в команде после этого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Суспільному рассказал источник в Офисе Президента.

Собеседник издания заявил, что должность определят позже, предварительные консультации с министром иностранных дел Сибигой уже состоялись. Решение о том, кто заменит Маркарову в США, еще не принято.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский во время последнего телефонного разговора пообещал Дональду Трампу, что он заменит посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову. Масштабные кадровые перестановки в украинском правительстве могут начаться уже на следующей неделе.

Впоследствии президент анонсировал специальное совещание с украинскими послами.

Читайте: Работаем с США для соответствующих решений по Patriot и ракетам к ним, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21160) посол (1814) увольнение (2691) Маркарова Оксана (283)


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Топ комментарии
+21
"Водночас глава держави запропонував дипломатці"

Вона не дипломатка. Вона не має дипломатичної освіти, а займає важливу дипломатичну посаду, не маючи відповідної компетенції.
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08.07.2025 12:58 Ответить
+20
Та в неї ресторан у США - вона в Україну не повернеться.
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08.07.2025 12:54 Ответить
+20
В зебанді немає професійних дипломатів : воровка венедіктова, кнур вонючий таран , який під час війни передавав гроші ЗСУ на афери асфальт , бітум , Ветеренар данілов, якась соска сексологиня в Болгарії, резнікова пропихували в Британію, алє їм тухлі яйця по 17 не потрібні , костін в якого всі прокурори інваліди і ще десятки істот по яких тюрма плаче
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08.07.2025 13:09 Ответить
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Команда молодості нашої - попереду намандир
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08.07.2025 12:51 Ответить
Всей командой на Дегтярёвскую!
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08.07.2025 13:36 Ответить
Вона скоріше на борця сумо схожа, а ті не прощають того хто їх зрадив
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08.07.2025 12:53 Ответить
Та в неї ресторан у США - вона в Україну не повернеться.
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08.07.2025 12:54 Ответить
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08.07.2025 13:10 Ответить
Та зараз скине унтерменшам з Брайтон Бітч, та і все
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08.07.2025 13:13 Ответить
Не тільки вона. 3 з чотирьох дипломатів в зараз Україну не повертаються і їм дають притулок...
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08.07.2025 15:08 Ответить
Хто зі зрадників- корупціонерів очолить амбасаду України в Америці?
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08.07.2025 12:54 Ответить
а , яка різниця , що зейло , поміняє ліжки в борделі своєї мафії ? Треба , щоб зебанда утілізувалася ,на чолі зе&ермаками і їх чернишовими, Бакановим , міндічами, Тимошенко к, Татаровими, ……… за портновим
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08.07.2025 13:02 Ответить
А згадайте яким класним міністром фінансів була Маркарова при Порошенко. А у Зеленського вона зразу стала зрадницею-корупціонеркою, членкинею мафії. Чи вона нею і раніше була? Чи то наклеп? Цікаві питання, еге ж?
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08.07.2025 15:35 Ответить
найбільші шанси має міністр культури Точицький, відомий своєю безхребетністю
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08.07.2025 13:17 Ответить
Коля-кАтлєта,як варіант...
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08.07.2025 16:03 Ответить
Маркарова хорошо научилась готовить шашлычки на майские- пусть "остаётся в команде".
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08.07.2025 12:54 Ответить
Ця подруга має великий негативний шлейф
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08.07.2025 12:55 Ответить
Свинка не образится, свинака вже давно не діпломат а шинкарка.
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08.07.2025 12:55 Ответить
В зебанді немає професійних дипломатів : воровка венедіктова, кнур вонючий таран , який під час війни передавав гроші ЗСУ на афери асфальт , бітум , Ветеренар данілов, якась соска сексологиня в Болгарії, резнікова пропихували в Британію, алє їм тухлі яйця по 17 не потрібні , костін в якого всі прокурори інваліди і ще десятки істот по яких тюрма плаче
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08.07.2025 13:09 Ответить
В каманду, як на тонучий корабель, пацюки не прагнуть... Там у неї вже ресторанний бізнес "на плаву".
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08.07.2025 12:56 Ответить
Рішення про те, хто замінить Маркарову в США, ще не ухвалено. Трамп побажав побачити всіх дівчат
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08.07.2025 12:56 Ответить
В команду поварів її ресторану ?
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08.07.2025 12:57 Ответить
"Водночас глава держави запропонував дипломатці"

Вона не дипломатка. Вона не має дипломатичної освіти, а займає важливу дипломатичну посаду, не маючи відповідної компетенції.
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08.07.2025 12:58 Ответить
Це все наслідки "простих рішень" та "соціальних лифтів". Навіщо та тяжка освіта, фах?! Ця интеллигенция просто найобує простий люд, чимось складним і не зрозумілим....
Хоча, будь якому бовдуру, все зрозуміло і пАнятнА - там же все просто, будь хто з "молодої команти" потягне!
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08.07.2025 13:04 Ответить
Начальство назначило
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08.07.2025 13:15 Ответить
А какао разніца? Там хоча б хтось, формально хоча б , фахівець в тому, що очолював і чим займається?
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08.07.2025 14:59 Ответить
https://www.youtube.com/@Helen-l4r @Helen-l4rhttps://www.youtube.com/watch?v=FJkfmOXwog0&lc=UgyFpeQupICFu2rttKF4AaABAg 13 минут назад

Якщо б родина міністра оборони Рустема Умєрова та родині інших високопосадовців проживали в Україні, а не в США та за кордоном, можливо, тоді б всі питання оборони України вирішувалися б швидше та позитивніше для України ??? Можливо, тоді б Україну не бомбили щоночі ракети і по 500 шахедів щодня ??? І тоді не гинуло б стільки золотих - безцінних - найдорожчих захисників України
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08.07.2025 12:58 Ответить
Взагалі треба заборонити займати міністерські посади особам, діти яких є громадянами інших країн і постійно проживають в інших країнах. Бо якщо людина не бачить майбутнього своїх дітей в цій країні - така людина не будет нічого робити для цієї країни.
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08.07.2025 13:02 Ответить
ЛОГИКА тут зрозуміла - родина на першому місці з її проблемами і вихованням дітей , а у ЕС ЧИ США це ще і затратно.
тому не буде чиновник чи депутат рьяно служити Україні
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08.07.2025 13:17 Ответить
Нагадаю, що голова МЗС це президент. Всі пройоби МЗС, включно з провальною роботою по США та іншим ключовим країнам (у т.ч. Британією) - це пряма "заслуга" президента. Бо підбір був зроблений не за професійною ознакою, а за принципом кумовства та особистої відданості!
Цими звільненями найвеличніший, намагається спихнути свої пройоби на інших
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08.07.2025 12:58 Ответить
Официанткой в столовке на Банковой.
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08.07.2025 13:02 Ответить
"Я девачку не брошу!" (с) Зеленський
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08.07.2025 13:03 Ответить
эта *********, кроме фейспалма на встрече с Трампом не родила..гнать ее....
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08.07.2025 13:03 Ответить
"Сваіх ні брасаєм!"
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08.07.2025 13:05 Ответить
SUPER!!
А який сенс в таких дороговартістних для України дармоїдах та марнотратцях!
Що особисто вона зробила на цій посаді задля зміцнення України!?
Копняка під зад, повернути в Україну, пройти ВЛК й до лав ЗСУ!
Хай покаже свій патріотизм у ділі!
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08.07.2025 13:06 Ответить
Вона жінка, ніякого вос не має. Та й не панська то справа у війську служити. Для цього є посполиті.
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08.07.2025 15:07 Ответить
ЧЕРНИШОВА ПОСЛОМ!! Він усюди зможе!! І одразу вирішиться проблема,як від суду виїхати за кордон!! До того ж дипломатична броня!! Слава Україні!
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08.07.2025 13:06 Ответить
Та ні, треба піти далі, Міндича або одного з братів Шефірів- в посли США.
Аргументи: 1) вони все рівно вже за кордоном;
2) поскільки вони тримачі общака Вови **********, то на посаді посла в США одержать нові можливості для наповненя общака;
3) налагодять комунікацію з жидівською общиною США, бо поки що це краще вдається Пуйлу;
4) підготують запасний аеродром в США для Вови ********** на випадок, якщо його різко попруть з України.
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08.07.2025 15:54 Ответить
В команде жирых мест для жирных любителей жирного бюджетного обеспечения достаточно,таксисты,фоповцы и курьеры не зря платят налоги заплывшей жиром элите.
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08.07.2025 13:07 Ответить
Зачекайте, то він же мав пояснити: навіщо вона потрібна в команді? В чому полягає її цінність у справі служіння Народу України. Чи то не на часі?
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08.07.2025 13:11 Ответить
А й справді. Жіночка інтелектом не обтяжена. Набіса вона єлдаку? Який її функціонал в цій зєльоній шайці-лєйці?
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08.07.2025 15:10 Ответить
Ну ещё бы, это ставленница фсбєшника Елдака!!
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08.07.2025 13:13 Ответить
Панятна. А що в ній таке цінне, що єлдак її просуває і підтримує? Пів-року американців білили її присутністю. Її ж нахєр Венс відкритим текстом посилав.
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08.07.2025 15:13 Ответить
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08.07.2025 13:14 Ответить
Потужній команді треба десь безкоштовно харчуватися у NY, тому Маркарова з своїм рестораном потрібна зеленій команді
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08.07.2025 13:24 Ответить
Це зараз, а раніше набіса це одоробло послом зробили?
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08.07.2025 15:14 Ответить
Залужний святкує ДН!

Дякую за службу, Генерале!

Професіонал, Патріот, Воїн, Товариш.

Повага та честь. Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно!

З Днем Народження!
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08.07.2025 13:35 Ответить
Навіть америкоси не хочуть бачити у себе ЗЕбільне.Давно висловлювались про заміну Маркарової,але Наполеончик слухати не хотів.Все ж американці додавили
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08.07.2025 13:53 Ответить
Коли Маркарова була заступником Міністра фінансів України, то за її підписом виходили Листи, де вона відмовлялася реагувати на очевідні порушення, негаразди у підзаконних актах Мінфіну. Вона надавала "відписки" (йдить н...р, кажучі прямо) на пропозиції бізнесу хоча б очевідні проблеми актів Мінфіну владнати.
Тобто саме вона була бюрократом, яка творила одну з найгірших у світі нормативних систем доя бізнесу.
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08.07.2025 14:26 Ответить
Ага, стає зрозуміло чому з нею як з писанок торбою єлдак носиться.
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08.07.2025 15:15 Ответить
цікаво яку вже чергову шушару знайшли для дипломатичної роботи у США? вже смішно)))))
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08.07.2025 14:31 Ответить
Обыкновенная перестановка кроватей ...
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08.07.2025 14:32 Ответить
А як же ж тепер її ресторанний бізнес у США?
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08.07.2025 14:34 Ответить
а можна було б хоч посимпатичніше жінку вибрати? Ну щоб хоч око в трампа раділо, коли дивиться на неї, бо очевидно що в того самодура є певна цікавість до симпатичних жінок, та й прихильність. Невже в нас немає гарних та красивих і головне ПРОФЕСІЙНИХ дипломаток?
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08.07.2025 14:34 Ответить
А де їм взятися? Від'ємний відбір рулить у всьому. Загальний непрофесіоналізм українських чиновників зашкалює.
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08.07.2025 15:18 Ответить
Навіщо, вона якраз символізує Україну цілком і повністю.
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08.07.2025 15:37 Ответить
По-Лєнінські: КУХАРКА МОЖЕ УПРАВЛЯТИ ДЕРЖАВОЮ.
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08.07.2025 14:36 Ответить
а наши кухарки- сначала в ширинках поковырялись- и вот уже руководят государством
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08.07.2025 16:07 Ответить
Зараз якогось кацапа знайдуть, щоб з американцями вкрай розісратися)
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08.07.2025 14:37 Ответить
Умеров.... Можете не сумніватися. У МОУ повний безлад... тому треба виводити головного гравця з під удару. Так було з Тараном...Резніковим... Так буде і з Умеровим...
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08.07.2025 15:06 Ответить
чекаємо новин про дерьмака
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08.07.2025 14:43 Ответить
Я без пропитания не могу, где же я буду харчеваться?
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08.07.2025 15:02 Ответить
У людини всьо було на мазі "Ruta" і отак от взять по копаному...
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08.07.2025 15:41 Ответить
а свыня не похудала
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08.07.2025 16:06 Ответить
 
 