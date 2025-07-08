Зеленский сообщил Маркаровой о ее замене и предложил остаться в команде, - СМИ
Президент Владимир Зеленский сообщил послу в США Оксане Маркаровой о намерении ее уволить. В то же время глава государства предложил дипломату остаться в команде после этого.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Суспільному рассказал источник в Офисе Президента.
Собеседник издания заявил, что должность определят позже, предварительные консультации с министром иностранных дел Сибигой уже состоялись. Решение о том, кто заменит Маркарову в США, еще не принято.
Ранее СМИ сообщили, что Зеленский во время последнего телефонного разговора пообещал Дональду Трампу, что он заменит посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову. Масштабные кадровые перестановки в украинском правительстве могут начаться уже на следующей неделе.
Впоследствии президент анонсировал специальное совещание с украинскими послами.
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Вона не дипломатка. Вона не має дипломатичної освіти, а займає важливу дипломатичну посаду, не маючи відповідної компетенції.
Хоча, будь якому бовдуру, все зрозуміло і пАнятнА - там же все просто, будь хто з "молодої команти" потягне!
Якщо б родина міністра оборони Рустема Умєрова та родині інших високопосадовців проживали в Україні, а не в США та за кордоном, можливо, тоді б всі питання оборони України вирішувалися б швидше та позитивніше для України ??? Можливо, тоді б Україну не бомбили щоночі ракети і по 500 шахедів щодня ??? І тоді не гинуло б стільки золотих - безцінних - найдорожчих захисників України
тому не буде чиновник чи депутат рьяно служити Україні
Цими звільненями найвеличніший, намагається спихнути свої пройоби на інших
А який сенс в таких дороговартістних для України дармоїдах та марнотратцях!
Що особисто вона зробила на цій посаді задля зміцнення України!?
Копняка під зад, повернути в Україну, пройти ВЛК й до лав ЗСУ!
Хай покаже свій патріотизм у ділі!
Аргументи: 1) вони все рівно вже за кордоном;
2) поскільки вони тримачі общака Вови **********, то на посаді посла в США одержать нові можливості для наповненя общака;
3) налагодять комунікацію з жидівською общиною США, бо поки що це краще вдається Пуйлу;
4) підготують запасний аеродром в США для Вови ********** на випадок, якщо його різко попруть з України.
Дякую за службу, Генерале!
Професіонал, Патріот, Воїн, Товариш.
Повага та честь. Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно!
З Днем Народження!
Тобто саме вона була бюрократом, яка творила одну з найгірших у світі нормативних систем доя бізнесу.