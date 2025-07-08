Зеленский сообщил Маркаровой о ее замене и предложил остаться в команде, - СМИ

Президент Владимир Зеленский сообщил послу в США Оксане Маркаровой о намерении ее уволить. В то же время глава государства предложил дипломату остаться в команде после этого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Суспільному рассказал источник в Офисе Президента.

Собеседник издания заявил, что должность определят позже, предварительные консультации с министром иностранных дел Сибигой уже состоялись. Решение о том, кто заменит Маркарову в США, еще не принято.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский во время последнего телефонного разговора пообещал Дональду Трампу, что он заменит посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову. Масштабные кадровые перестановки в украинском правительстве могут начаться уже на следующей неделе.

Впоследствии президент анонсировал специальное совещание с украинскими послами.

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