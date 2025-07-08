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Новости Замена посла Украины в США
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Сибига подтвердил замену Маркаровой на посту посла Украины в США

Оксана Маркарова

Глава МИД Андрей Сибига подтвердил замену посла Украины в Соединенных Штатах Оксаны Маркаровой. Президент Владимир Зеленский планирует провести ротацию дипломатов в странах "Группы семи" и G20.

Об этом он сказал в интервью Украинскому радио, информирует Цензор.НЕТ.

"Оксана Маркарова - чрезвычайно эффективная, харизматичная, но, наверное, что у каждого дипломата, есть ротационный цикл. И я вам подтвержу, что видение президента Украины было осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20. То есть, прежде всего, усилить эти страны, в частности - трек США. Поэтому это сейчас действительно на повестке дня", - отметил глава украинской дипломатии.

Министр отметил, что ожидает в ближайшее время "кадровые решения" в украинском дипломатическом корпусе.

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Он уточнил, что следует ожидать около 20 указов, которыми будут уволены и назначены новые руководители зарубежных учреждений.

"Все послы должны понимать, что мерилом их деятельности является результат. Они должны работать на результат. Они должны понимать и быть в реалиях воюющей страны", - добавил Сибига.

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Ранее СМИ сообщили, что Зеленский во время последнего телефонного разговора пообещал Дональду Трампу, что он заменит посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову. Масштабные кадровые перестановки в украинском правительстве могут начаться уже на следующей неделе.

Впоследствии президент анонсировал специальное совещание с украинскими послами.

Автор: 

посол (1817) Маркарова Оксана (283) Сибига Андрей (548)


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Топ комментарии
+2
Серед ймовірних кандидатів на посла в США ні один не має дипломатичного досвіду, та не володіє досконально англійською. Поїде чергова проститутка Єрмака для прославляння його самого, та руйнування відносин з обома палатами.
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08.07.2025 21:58 Ответить
+1
"Оксана Маркарова -- надзвичайно ефективна" у відкритті ресторанів за вкрадене бабло з чоловіком під прикриттям дипломатичної роботи на Україну
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08.07.2025 21:51 Ответить
+1
єрмаківський притабуретний сибіга підтвердив?
он воно як!
треба підтвердження сибіги. бо, без цього тотальна брехня зе!гніди виглядає зовсім ганебною.
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08.07.2025 21:52 Ответить
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Таку пишку хочуть нахмурити
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08.07.2025 21:45 Ответить
Одно другому не мішало
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08.07.2025 22:14 Ответить
"Оксана Маркарова -- надзвичайно ефективна" у відкритті ресторанів за вкрадене бабло з чоловіком під прикриттям дипломатичної роботи на Україну
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08.07.2025 21:51 Ответить
єрмаківський притабуретний сибіга підтвердив?
он воно як!
треба підтвердження сибіги. бо, без цього тотальна брехня зе!гніди виглядає зовсім ганебною.
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08.07.2025 21:52 Ответить
Вона з чоловіком тільки повідкривали ресторани в США, а тут вже треба повертатися.
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08.07.2025 21:52 Ответить
она по совместительству еще на какой-то оффшор дипломатка, так что возвращаться никто не станет.
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08.07.2025 22:34 Ответить
Лисий з Кварталу чи Юзік?
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08.07.2025 21:53 Ответить
Серед ймовірних кандидатів на посла в США ні один не має дипломатичного досвіду, та не володіє досконально англійською. Поїде чергова проститутка Єрмака для прославляння його самого, та руйнування відносин з обома палатами.
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08.07.2025 21:58 Ответить
співбесіда з кандидаткою на послицю в америку
"- ви знаєте англійську?
- ні, але язиком я володію досконало!" (С)
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08.07.2025 22:02 Ответить
ну фсё! тепер вона не тільки законна інвалідка, а й пенсіонєрка в законі! )
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08.07.2025 21:59 Ответить
умєров???
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08.07.2025 22:04 Ответить
Маркарову поміняють на Зархарову, Марксимову або Пертрову - і фсьо обновиться чудесним чином!
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08.07.2025 22:16 Ответить
за весь час війни вона в США розвивала свій ресторанний бізнес в Ньюйорку. коли б в неї був час на війну в Україні?
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08.07.2025 22:21 Ответить
Це безумовно моє субєктивне бачення. Єдиний карєрний дипомат який має відповідну підготовку і досвід роботи послом яким можна успішно замінити гнилу рестораторку Маркарову це Маряна Беца. Бачив її виступ, здається в ООН. Твердість, точність і привабливість. Але Сибіга навряд чи її відпустить бо сам керувати міністерством не здатний. От так і буде Маряна в "вічних заступниках" виконувати всю роботу за бездарних призначенців Сибіг...
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08.07.2025 22:22 Ответить
однако. критерий эффективности дипломатов (согласно Сибиги) - чтобы парламент (или, там, глава парламента) стран с "нашими" дипломатами - письменно - просил президента убрать их нахрен домой. и чтобы послать нахрен тот парламент и тех представителей и полгода еще из принципа срать на стол как кацапы прям наследники школы мгу. так посмотреть сексологини - это вообще гигантки мысли без про*бов и зашкваров. надо всех уволить и тупо на онлифанс народ набрать просить.
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08.07.2025 22:31 Ответить
ЄрмаЗеленський сказали - треба - Сибіга сказав - благаю, тільки з вазеліном....
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08.07.2025 22:34 Ответить
В неї як в посла , якісь здобутки для держави є ???
чи лише власний ресторан , як здобуток для держави ?
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08.07.2025 22:41 Ответить
Ну з неї такий дипломат як з мене космонавт. Їй би личило більше поваром працювати. Або бути дипломатом в якійсь маленькій малознайомій країні а не в сша де потрібно все вигризати зубами
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08.07.2025 22:54 Ответить
 
 