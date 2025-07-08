Сибига подтвердил замену Маркаровой на посту посла Украины в США

Глава МИД Андрей Сибига подтвердил замену посла Украины в Соединенных Штатах Оксаны Маркаровой. Президент Владимир Зеленский планирует провести ротацию дипломатов в странах "Группы семи" и G20.

Об этом он сказал в интервью Украинскому радио, информирует Цензор.НЕТ.

"Оксана Маркарова - чрезвычайно эффективная, харизматичная, но, наверное, что у каждого дипломата, есть ротационный цикл. И я вам подтвержу, что видение президента Украины было осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20. То есть, прежде всего, усилить эти страны, в частности - трек США. Поэтому это сейчас действительно на повестке дня", - отметил глава украинской дипломатии.

Министр отметил, что ожидает в ближайшее время "кадровые решения" в украинском дипломатическом корпусе.

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Он уточнил, что следует ожидать около 20 указов, которыми будут уволены и назначены новые руководители зарубежных учреждений.

"Все послы должны понимать, что мерилом их деятельности является результат. Они должны работать на результат. Они должны понимать и быть в реалиях воюющей страны", - добавил Сибига.

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Ранее СМИ сообщили, что Зеленский во время последнего телефонного разговора пообещал Дональду Трампу, что он заменит посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову. Масштабные кадровые перестановки в украинском правительстве могут начаться уже на следующей неделе.

Впоследствии президент анонсировал специальное совещание с украинскими послами.