Опыт Шмыгаля будет полезен на должности министра обороны, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что опыт главы Кабинета Министров Дениса Шмыгаля будет полезным на позиции министра обороны Украины.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезным на позиции министра обороны Украины - именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности. Рассчитываю на достаточную поддержку народными депутатами новой конфигурации правительства Украины. И важно, чтобы правительство быстро провело аудит всех договоренностей с нашими партнерами - что работает и что требует пересмотра или активизации", - заявил глава государства.

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