Опыт Шмыгаля будет полезен на должности министра обороны, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что опыт главы Кабинета Министров Дениса Шмыгаля будет полезным на позиции министра обороны Украины.
Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезным на позиции министра обороны Украины - именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности. Рассчитываю на достаточную поддержку народными депутатами новой конфигурации правительства Украины. И важно, чтобы правительство быстро провело аудит всех договоренностей с нашими партнерами - что работает и что требует пересмотра или активизации", - заявил глава государства.
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+13 Дід Степан
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+8 віктор федорович #394174
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Аби прем'єром став Порошенко, міністром оборони Залужний, я б тоді зрозуміла, а так міняє шило на мило, ще й щоки надуває.
"...саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни..."
ну ви зрозуміли...
- Погодите! Как музыке идти? Ведь вы не так сидите (с)