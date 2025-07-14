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Опыт Шмыгаля будет полезен на должности министра обороны, - Зеленский

шмигаль

Президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что опыт главы Кабинета Министров Дениса Шмыгаля будет полезным на позиции министра обороны Украины.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезным на позиции министра обороны Украины - именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности. Рассчитываю на достаточную поддержку народными депутатами новой конфигурации правительства Украины. И важно, чтобы правительство быстро провело аудит всех договоренностей с нашими партнерами - что работает и что требует пересмотра или активизации", - заявил глава государства.

Дополняется...

Автор: 

Зеленский Владимир (21222) Минобороны (9482) Шмыгаль Денис (2757)


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Топ комментарии
+13
пропала хата....
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14.07.2025 20:55 Ответить
+12
Ще один найдосвідченіший?Мудак рояльний.
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14.07.2025 20:56 Ответить
+8
А досвід Порошенка буде корисним?
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14.07.2025 20:57 Ответить
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пропала хата....
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14.07.2025 20:55 Ответить
Гори сарай, гори і хата!
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14.07.2025 20:57 Ответить
Ще один найдосвідченіший?Мудак рояльний.
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14.07.2025 20:56 Ответить
ОЙ ПЛЯ
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14.07.2025 20:57 Ответить
А досвід Порошенка буде корисним?
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14.07.2025 20:57 Ответить
Ні. Ви не розумієте, про який досвід мова. У Порошенка немає досвіду бути зіц-головою Шульцем у ОПи Єрмака.
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14.07.2025 21:16 Ответить
Опыт не пропьешь. Ставь Безуглую.
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14.07.2025 20:58 Ответить
П..дец...полный...окончательный...и бесповоротный...
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14.07.2025 20:58 Ответить
Від перестановки доданків сума не міняється.
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14.07.2025 20:58 Ответить
🤣
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14.07.2025 21:00 Ответить
Нігуя собі - дєвки пляшут - оце поворот
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14.07.2025 21:01 Ответить
Прости Господи!
Аби прем'єром став Порошенко, міністром оборони Залужний, я б тоді зрозуміла, а так міняє шило на мило, ще й щоки надуває.
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14.07.2025 21:02 Ответить
Одні і ті ж ліжка у свому зеленому борделі тусують...
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14.07.2025 21:02 Ответить
Криза...
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14.07.2025 21:04 Ответить
Досвід піздиШмигаля дуже потрібний в обороні!!!!!😊🤡🤡🤪🤣🥳
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14.07.2025 21:03 Ответить
Еще один супер специалист по армии (после Зеленского), который ни одного дня не служил в армии
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14.07.2025 21:04 Ответить
"Досвід Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони"
"...саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни..."

ну ви зрозуміли...
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14.07.2025 21:04 Ответить
а думалось, що дно, а виходить, що це тільки початок. ригопорхатозелена мерзота методично знищує нашу країну!
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14.07.2025 21:06 Ответить
А Оксану -- міністеркою економіки! Коло замкнулося.....
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14.07.2025 21:07 Ответить
Будуть ще й яйця по 57.
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14.07.2025 21:09 Ответить
У смятку.
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14.07.2025 21:17 Ответить
Хтось може дати перелік здобутків досвіченниї пліснявих проХвесссіоналів?
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14.07.2025 21:09 Ответить
КИЗДЕЦ
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14.07.2025 21:10 Ответить
Він це говорить після каждого нюха?
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14.07.2025 21:14 Ответить
«Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка.
- Погодите! Как музыке идти? Ведь вы не так сидите (с)
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14.07.2025 21:20 Ответить
А що він розуміє в обороні, можна поцікавитись??
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14.07.2025 21:21 Ответить
Не має коментарів, треба обстеження лікаря
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14.07.2025 21:23 Ответить
і знову яйця по 17 грн. за штуку.. всі по цій справі вже на волі, пора нову схему запускати...
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14.07.2025 21:25 Ответить
 
 