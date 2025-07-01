Здобувачі профтехосвіти, які почали навчатися після 25 років, можуть втратити право на відстрочку, - ЗМІ

У Раді розглядають законопроєкт Кабміну, що унеможливить використання освіти як способу уникнення мобілізації.

Про це пише Судово-юридична газета, інформує Цензор.НЕТ.

Так, профільний підкомітет Комітету Верховної Ради з питань освіти розглянув розглядає законопроєкт 13193 про внесення змін до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти.

Читайте: За пів року в Україні відкрили понад 28 тисяч проваджень щодо штрафів ТЦК

У Кабміні заявили, що цей законопроєкт:

унеможливить використання освіти, як способу від виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, і посилить правопорядок у закладах освіти

педагогічні працівники з науковими ступенями отримують право відстрочки від призову по мобілізації

зменшить кількість порушень законодавства про мобілізацію

дозволить уникнути використання бюджетних коштів на задоволення судових позовів здобувачів освіти у непослідовному порядку тощо.

Протягом останніх пів року суттєво зросла кількість здобувачів професійної (професійно-технічної) (до 17 338) і здобувачів фахової передвищої освіти (до 75 618) з числа військовозобов’язаних чоловіків старше 25 років, які здобувають освіту в послідовному порядку на основі базової або повної загальної середньої освіти та мають відстрочку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 86% інцидентів з ТЦК у червні виявилися фейками та ІПСО, - Сухопутні війська. ІНФОГРАФІКА

Відтак, уряд пропонує внести зміни до статті 23 закону про мобілізацію та викласти її у такій редакції:

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:

1) учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення граничного віку направлення для проходження базової військової служби, визначеного статтею 15 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, та здобувачі вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітньої програми, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, а також докторанти та лікарі (фармацевти) – інтерни, лікарі – резиденти. Норма цього пункту поширюється на здобувачів освіти в закладах освіти (наукових установах) України, які вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10 Закону України "Про освіту";

2) наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів вищої освіти, наукові працівники наукових установ і організацій, науково-педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, які мають науковий ступінь, та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої та позашкільної освіти. Норма цього пункту поширюється на відповідних працівників, які працюють у закладах вищої освіти, наукових установах і організаціях, закладах фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, а також на педагогічних працівників державних та комунальних закладів позашкільної освіти, які станом на 1 січня 2025 року працювали та продовжують працювати за основним місцем роботи у закладах позашкільної освіти, що організовують роботу за мистецьким, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, спортивним, військово-патріотичним напрямами з навантаженням не менше ніж 0,75 ставки.

Читайте: Вимагав гроші з футбольної команди за "захист" від мобілізації: у Дніпрі судитимуть військового ТЦК, - ДБР. ФОТО