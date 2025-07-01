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Новости Отсрочка от мобилизации Мобилизация в Украине
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Соискатели профтехобразования, которые начали учиться после 25 лет, могут лишиться права на отсрочку, - СМИ

Студенты профтехучбенов могут лишиться отсрочки

В Раде рассматривают законопроект Кабмина, который сделает невозможным использование образования как способа избежания мобилизации.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета, информирует Цензор.НЕТ.

Так, профильный подкомитет Комитета Верховной Рады по вопросам образования рассмотрел рассматривает законопроект 13193 о внесении изменений в статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно прав педагогических работников и соискателей образования.

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В Кабмине заявили, что этот законопроект:

  • сделает невозможным использование образования, как способа от выполнения конституционного долга по защите Отечества, и усилит правопорядок в учебных заведениях
  • педагогические работники с научными степенями получают право отсрочки от призыва по мобилизации
  • уменьшит количество нарушений законодательства о мобилизации
  • позволит избежать использования бюджетных средств на удовлетворение судебных исков соискателей образования в непоследовательном порядке и тому подобное.

В течение последних полгода существенно возросло количество соискателей профессионального (профессионально-технического) (до 17 338) и соискателей профессионального предвысшего образования (до 75 618) из числа военнообязанных мужчин старше 25 лет, которые получают образование в последовательном порядке на основе базового или полного общего среднего образования и имеют отсрочку.

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Следовательно, правительство предлагает внести изменения в статью 23 закона о мобилизации и изложить ее в следующей редакции:

Призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат также:

1) учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискатели профессионального предвысшего образования, которые начали обучение не позднее года достижения предельного возраста направления для прохождения базовой военной службы, определенного статьей 15 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", и которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования, и соискатели высшего образования в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы, и которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования, а также докторанты и врачи (фармац Норма этого пункта распространяется на соискателей образования в учебных заведениях (научных учреждениях) Украины, которые впервые получают образование по уровню, который является выше того уровня, который получался ранее в последовательности, определенной статьей 10 Закона Украины "Об образовании";

2) научные, научно-педагогические, педагогические работники высших учебных заведений, научные работники научных учреждений и организаций, научно-педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, имеющие научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, общего среднего и внешкольного образования. Норма этого пункта распространяется на соответствующих работников, работающих в учреждениях высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки, а также на педагогических работников государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, которые по состоянию на 1 января 2025 года работали и продолжают работать по основному месту работы в учреждениях внешкольного образования, организующих работу по художественным, эколого-натуралистическим, на

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Автор: 

ВР (29303) Кабмин (14044) образование (2272) мобилизация (2830)


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а футболеры с циркачами???
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01.07.2025 12:29 Ответить
Наведені вами категорії, разом з попами, є критично важливими для держави. Їх не можна чіпати.
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01.07.2025 12:41 Ответить
извозчиков вычеркиваем и далее по тексту: "..., артистов и проституток не трогать, они нужны при любой власти"
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01.07.2025 12:47 Ответить
А депутати - які влізли чохом в ВР не можуть втратити право на відстрочку?
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01.07.2025 12:31 Ответить
Скоро почнеться багато відрахувань "студентів" через прогули по причині втрати сенсу вчитися.
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01.07.2025 12:32 Ответить
Там такі зараз хабарі за "право навчатися" (у ВНЗ, бурситетах та всіляких аспірантурах), що ще 1-2 роки - і директори бурситетів та декани факультетів почнуть на аукціонах з слідчими СБУ/САП/НАБУ, прокурорами Генпрокуратури, податковими інспекторами, прикордонниками та митниками за вілли в Козині битися.
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01.07.2025 13:12 Ответить
 
 