Соискатели профтехобразования, которые начали учиться после 25 лет, могут лишиться права на отсрочку, - СМИ
В Раде рассматривают законопроект Кабмина, который сделает невозможным использование образования как способа избежания мобилизации.
Об этом пишет Судебно-юридическая газета, информирует Цензор.НЕТ.
Так, профильный подкомитет Комитета Верховной Рады по вопросам образования рассмотрел рассматривает законопроект 13193 о внесении изменений в статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно прав педагогических работников и соискателей образования.
В Кабмине заявили, что этот законопроект:
- сделает невозможным использование образования, как способа от выполнения конституционного долга по защите Отечества, и усилит правопорядок в учебных заведениях
- педагогические работники с научными степенями получают право отсрочки от призыва по мобилизации
- уменьшит количество нарушений законодательства о мобилизации
- позволит избежать использования бюджетных средств на удовлетворение судебных исков соискателей образования в непоследовательном порядке и тому подобное.
В течение последних полгода существенно возросло количество соискателей профессионального (профессионально-технического) (до 17 338) и соискателей профессионального предвысшего образования (до 75 618) из числа военнообязанных мужчин старше 25 лет, которые получают образование в последовательном порядке на основе базового или полного общего среднего образования и имеют отсрочку.
Следовательно, правительство предлагает внести изменения в статью 23 закона о мобилизации и изложить ее в следующей редакции:
Призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат также:
1) учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискатели профессионального предвысшего образования, которые начали обучение не позднее года достижения предельного возраста направления для прохождения базовой военной службы, определенного статьей 15 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", и которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования, и соискатели высшего образования в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы, и которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования, а также докторанты и врачи (фармац Норма этого пункта распространяется на соискателей образования в учебных заведениях (научных учреждениях) Украины, которые впервые получают образование по уровню, который является выше того уровня, который получался ранее в последовательности, определенной статьей 10 Закона Украины "Об образовании";
2) научные, научно-педагогические, педагогические работники высших учебных заведений, научные работники научных учреждений и организаций, научно-педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, имеющие научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, общего среднего и внешкольного образования. Норма этого пункта распространяется на соответствующих работников, работающих в учреждениях высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки, а также на педагогических работников государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, которые по состоянию на 1 января 2025 года работали и продолжают работать по основному месту работы в учреждениях внешкольного образования, организующих работу по художественным, эколого-натуралистическим, на
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