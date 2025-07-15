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Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем’єра. ДОКУМЕНТ
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав заяву на звільнення.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави! Слава Україні", - прокоментував він опубліковану заяву.
Раніше повідомлялося, що у червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Згодом Зеленський повідомив, що запропонував Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.
Топ коментарі
+20 евгений коноваленко #556652
показати весь коментар15.07.2025 15:41 Відповісти Посилання
+13 Vitaliy #399296
показати весь коментар15.07.2025 15:42 Відповісти Посилання
+11 Jolli Rabbit
показати весь коментар15.07.2025 15:46 Відповісти Посилання
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про вкрадені гроші??
Чи ви це серйозно?
Проте якщо ви не психіатр, то .... не буду вас смішити.
Нажаль хреном на роялі попередник так і не навчився грати. Тому "мудрий нарід" цього не зрозумів.
запам'ятайте - нові призначення зелі значно гірші за попередні, так що радіти нічому
Наслідки, вашого діяння/бездіяльності, для України та смерть Українців, не мають терміну давності! Хіба що, передчасна смерть, перекладе відповідальність за скоєне, на Першого віцика, яку тепер, оформлюють в ОПУ, на Прем'єра!?!?
В США, там саме місце звільнилося.
Нє, можливо не захотів ображати Єрмака неповагою... треба було би перш за все йому занести таку заяву... тож довелося напряму адресувати в Верховну Раду...
Зелені все преретворюють на шапіто, навіть оформлення документів не можеть здолати згідно юридичних норм.