УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8969 відвідувачів онлайн
Новини Фото Новий Кабмін
2 292 39

Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем’єра. ДОКУМЕНТ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав заяву на звільнення.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ

заява Шмигаля про відставку

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський міняє Кабмін: Президент запропонував очолити уряд Юлії Свириденко (оновлено)

"Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави! Слава Україні", - прокоментував він опубліковану заяву. 

Раніше повідомлялося, що у червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Згодом Зеленський повідомив, що запропонував Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.

Автор: 

Кабмін (14221) відставка (1476) Шмигаль Денис (4705)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+20
а де звіт
про вкрадені гроші??
показати весь коментар
15.07.2025 15:41 Відповісти
+13
Як же ця клоунада дістала! Риго-зелені роблять вигляд бурної діяльності, а насправді прокакують державу!
показати весь коментар
15.07.2025 15:42 Відповісти
+11
Клоуни не звітують. Який может бути звіт від клоунів?
показати весь коментар
15.07.2025 15:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а де звіт
про вкрадені гроші??
показати весь коментар
15.07.2025 15:41 Відповісти
Він подається кому треба , в електронному вигляді , і розголошенню не підлягає !
показати весь коментар
15.07.2025 15:43 Відповісти
Клоуни не звітують. Який может бути звіт від клоунів?
показати весь коментар
15.07.2025 15:46 Відповісти
тім паче нема перед кім звітува. хазяїн перед кріпаком не звітує
показати весь коментар
15.07.2025 16:11 Відповісти
а де звіт, рекордсмене?!
показати весь коментар
15.07.2025 15:41 Відповісти
Як же ця клоунада дістала! Риго-зелені роблять вигляд бурної діяльності, а насправді прокакують державу!
показати весь коментар
15.07.2025 15:42 Відповісти
73% тупоголовим подобаєтся.
показати весь коментар
15.07.2025 15:45 Відповісти
О -о, вони очікують нові серії, щоб поржати!
показати весь коментар
15.07.2025 15:52 Відповісти
В ці 73% входять 55% в 2014?
показати весь коментар
15.07.2025 16:18 Відповісти
Навіть не знаю, що відбулось в 2014. Напевно якесь розумове затемнення. Обраний тоді президент виконав більшисть своїх обіцянок і при цьому жодного разу не показав голу дупу в екран ТВ і хрєном на роялі жодного разу не зіграв.
показати весь коментар
15.07.2025 16:25 Відповісти
"виконав більшисть своїх обіцянок" - дуже смішно))))
Чи ви це серйозно?
показати весь коментар
15.07.2025 17:41 Відповісти
..так тупеньким і розумовообмеженим завжди смішно... І це не новина....)))
показати весь коментар
15.07.2025 17:45 Відповісти
Вам, як психіатру, видніше.
Проте якщо ви не психіатр, то .... не буду вас смішити.
показати весь коментар
15.07.2025 17:49 Відповісти
А що він не виконав? Зростання економіки було, нова Армія була створена, безвіз оформлений, Томос оформлений, демократичний розвиток відновлений, курс в НАТО закріплений. Проведено багато корисних реформ. Невже це погано?
Нажаль хреном на роялі попередник так і не навчився грати. Тому "мудрий нарід" цього не зрозумів.
показати весь коментар
15.07.2025 18:11 Відповісти
Ага аж144 реформи
показати весь коментар
15.07.2025 18:28 Відповісти
fire Ukrainian - що конкретно вам не сподобалось?
показати весь коментар
15.07.2025 18:30 Відповісти
Оооо, ще один фаховмй "діпломат" від ахметова відкртє у Вашингтоні заклад харчування. Ну, він відкриє або шось кошерне або шось татарське. До речи, а кого там Бнзмозгла на примьєра сватала? Уж не завгоспа? А шо у нього на ларьочной роботі дуже великий діпломатичний досвід.
показати весь коментар
15.07.2025 15:45 Відповісти
шмигаля на міністра оборони міряють
показати весь коментар
15.07.2025 15:47 Відповісти
Ну шо ж, не відкриєтся заклад кошерного харчування у Вашингтоні. Моде Умеров тоді там відкриє якусь самсосочную або організує торгівлю пахлавою на ьерезі Потомака. Дп. І краще б його на .....й приміряли.
показати весь коментар
15.07.2025 16:06 Відповісти
Та так завалив роботу уряду,тепер довалить МО,все по плану...
показати весь коментар
15.07.2025 17:46 Відповісти
таки будуть ставити оту тупу шмару
запам'ятайте - нові призначення зелі значно гірші за попередні, так що радіти нічому
показати весь коментар
15.07.2025 15:47 Відповісти
Шановний, де ваш Звіт, відповідно до законодавства, у ВРУ, з відповідями на запитання нардепів???
Наслідки, вашого діяння/бездіяльності, для України та смерть Українців, не мають терміну давності! Хіба що, передчасна смерть, перекладе відповідальність за скоєне, на Першого віцика, яку тепер, оформлюють в ОПУ, на Прем'єра!?!?
показати весь коментар
15.07.2025 15:47 Відповісти
...І відразу міністр оборони...може досить ліжки в борделі переставляти?!
показати весь коментар
15.07.2025 15:51 Відповісти
Куди послом поставлять?
В США, там саме місце звільнилося.
показати весь коментар
15.07.2025 15:52 Відповісти
Як це може бути?По здоров'ю,про сімейним обставинам?А потім буде писати заяву на міністра оборони?Якщо написав,хай іде з Богом.Хай шукає роботу.Якщо звільняють то по яким то причинам кого то він не задовільняє,повинні вказанні причини.Во закрутив 95 квартал Всю країну раком ставлять.
показати весь коментар
15.07.2025 15:55 Відповісти
показати весь коментар
15.07.2025 15:57 Відповісти
Новоспечений міністр оборони?
показати весь коментар
15.07.2025 16:00 Відповісти
а чого заява не Президенту, як це робив один з його попередників?
Нє, можливо не захотів ображати Єрмака неповагою... треба було би перш за все йому занести таку заяву... тож довелося напряму адресувати в Верховну Раду...
показати весь коментар
15.07.2025 16:15 Відповісти
Дуже не професійно та зухвало. Ні публічного звіту, ні хоч би якоїсь офіційної заяви на загал. Все як вчили в Трускавцях: "тіха ушел в лєс". Нажаль подібне стало нормою останні 6 років.
показати весь коментар
15.07.2025 16:18 Відповісти
так з БЕБ наче не вийшло з заміною...тоді треба сра* у у руки, і сунутися подалі від ОПи ...бо🤡 зеленський, на шмигаля всіх собак повішає...
показати весь коментар
15.07.2025 16:25 Відповісти
оці усі замісники та замісниці ,котрі замінять своїх шефів в мародератских кріслах імені Єрмака їздили до ЄС запевняли як по-спринтерськи йдуть до членства ЄС ... ЩО тепер ? їхні зами будуть ЩО говорити про невибори керівника БЕБ, про переслідування журналістів та опозицію?
показати весь коментар
15.07.2025 16:30 Відповісти
Ця заява не відповідає вимогам КЗПП України тому, що не вказує причини звільнення, передбаченої Законом
показати весь коментар
15.07.2025 16:35 Відповісти
"важковаговик" з пограбування України і українського народу перебирається .з дозволу "зелено рашистських грабіжників " на нову локацію для дальнішого грабежу Неньки
показати весь коментар
15.07.2025 16:41 Відповісти
А причина відставки? А звіт про виконану роботу? А результати перевірки Рахунковою Палатою? А резолюція Ахмєтова на заяві? Рінатік в курсі,погоджує?
показати весь коментар
15.07.2025 16:44 Відповісти
Кому заяву написав? Завгоспу Єрмаку?
показати весь коментар
15.07.2025 16:56 Відповісти
А скільки тобі, синку, рочків давати? Ти б розказав, скільки грошей у народу вкрав, куди подів? І тобі стане значно легше...
показати весь коментар
15.07.2025 16:58 Відповісти
Дивна заява, мабуть спочатку хотів написати "Верховна Рада - ідіть на йух!", але передумав....
Зелені все преретворюють на шапіто, навіть оформлення документів не можеть здолати згідно юридичних норм.
показати весь коментар
15.07.2025 17:39 Відповісти
 
 