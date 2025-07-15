Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем’єра. ДОКУМЕНТ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав заяву на звільнення.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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"Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави! Слава Україні", - прокоментував він опубліковану заяву.

Раніше повідомлялося, що у червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Згодом Зеленський повідомив, що запропонував Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.