Зеленський підписав закон про множинне громадянство. Що він передбачає?

Президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження інституту множинного громадянства в Україні.

Про це голова держави повідомив на своїй сторінці у Facebook за кілька годин після того, як Верховна Рада у вівторок розблокувала підписання цього законопроєкту.

"Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу – мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною", – заявив Зеленський.

Він також доручив невідкладно пропрацювати й ухвалити всі підзаконні акти для реалізації закону.

"Уже можемо почати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство", – додав президент.

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Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11469 про запровадження інституту множинного громадянства в Україні 18 червня.

Згідно із ним, множинне громадянство у Україні допускатиметься у таких випадках:

у разі набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;

у разі набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;

у разі автоматичного набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

у разі автоматичного набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;

у разі набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;

у разі набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Водночас множинність громадянства не допускатиметься щодо людей, які мають громадянство Росії (тобто країни, визнаної державою-агресором/державою-окупантом) або держави, яка не визнає територіальну цілісність і суверенітет України.

Нагадаємо, раніше Україна не визнавала іншого громадянства своїх громадян. Утім, фактично багато українців, які зараз перебувають за кордоном, уже отримали або планують отримати в майбутньому громадянство країн перебування.