"За жодних умов": Киргизстан заборонив видачу паспортів росіянам

Росіянам тимчасово зупинили видачу громадянства Киргизстану – більше не працює жодна із схем, включно з популярною за народженням чи через предків.

Про це повідомив консультант із паспортів Киргизстану Міхаїл Жуховицький, передає The Moscow Times.

"Забудьте про Киргизстан. Здобути громадянство Киргизстану тепер неможливо. За жодні гроші. За жодних умов", – сказав Жуховицький.

За його словами, заявки на громадянство, подані після 24 січня 2025 року, не були розглянуті і вже не будуть: "Державний комітет національної безпеки та МВС не схвалив жодної людини – і не схвалить".

Через введення санкцій США та Європейського Союзу в росіян набула популярності схема з отримання киргизстанських паспортів із повним супроводом, що допомагало заводити банківські картки, отримувати візи та вести бізнес в інших країнах. Пропозиції купівлі паспорта навіть почали з'являтися на російських маркетплейсах. Вартість послуги становила до 1 млн руб., а оформлення займало до пів року. Наприклад, у 2022 році паспорти Киргизстану отримали понад 2 тис. осіб.

Після напливу "нових киргизстанців" банки Гонконгу стали виявляти підвищену увагу до фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із країною. Наявність паспорта Киргизстану стала для кредитних організацій фактором підвищеного ризику і може призвести до відмови у відкритті рахунків, переказів та угод, оскільки Киргизстан розцінюється як юрисдикція, через яку намагаються оминати антиросійські санкції.

Як повідомлялося, у вересні минулого року Киргизстан перекрив канал для транзитних платежів із Росії за товари з Європи та Китаю.

У квітні цього року стало відомо, що щонайменше семеро російських бізнесменів та можновладців, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу, США чи України через розв'язану Росією повномасштабну війну проти України, отримали паспорти Мальти за схемою "золотої візи", яка дозволяє їм частково обходити заборону на в'їзд.