Мальта продала паспорти підсанкційним росіянам, – FT

Щонайменше семеро російських бізнесменів та можновладців, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу, США чи України через розв'язану Росією повномасштабну війну проти України, отримали паспорти Мальти за схемою "золотої візи", яка дозволяє їм частково обходити заборону на в'їзд.

Про це пише Financial Times із посиланням на витік документів та офіційні дані, передає Укрінформ.

Власники цих паспортів входять у більшу групу з 16 осіб, які успішно заплатили за мальтійське громадянство, попри те, що потрапили до санкційних списків чи були засуджені за злочини.

Серед тих, хто отримав мальтійський паспорт, – російський бізнесмен Альберт Авдолян, який потрапив під санкції ЄС через війну РФ проти України. Також мальтійські паспорти отримали три особи, які згодом потрапили під санкції США у зв'язку з війною в Україні, і ще троє – під санкції Києва. Зокрема, це Євгенія Володимирівна Бернова, яку США звинуватили в "обманному придбанні обладнання подвійного призначення", яке могло бути використане Росією у військових цілях. Бернова заявила, що вона "отримала мальтійське громадянство в результаті ретельної і багаторівневої перевірки" і що вона має "справжні зв'язки з Мальтою".

Мальта – остання країна Євросоюзу, яка досі пропонує громадянство на продаж. Це викликало гнів Європейської Комісії, що звернулася до Європейського суду з вимогою зупинити цю схему. Комісія стверджує, що вона "підриває як суть, так і цілісність громадянства ЄС". Очікується, що суд винесе рішення з приводу віз 29 квітня.

Схеми, які пропонують громадянство або посвідку на проживання за гроші, були поширені в Європі та країнах Карибського басейну протягом десятиліть, але викликали критику.

Мальта пропонує, щоб заявники зробили одноразову інвестицію в розмірі не менш як 600 тис. євро, придбали або орендували нерухомість, пожертвували 10 тис. євро на благодійність і прожили в країні протягом трьох років. Терміни можуть бути скорочені до одного року для осіб, які інвестують 750 тис. євро.

Як пише видання, на Мальті та в інших країнах, які пропонують громадянство за гроші, існує "тенденція", що люди подають документи на отримання паспорта "безпосередньо перед тим, як проти них будуть введені санкції, або перед тим, як розгориться великий скандал і почнеться кримінальне переслідування". Люди, які купують мальтійські паспорти, стають громадянами ЄС з правом проживання на території спільноти. Вони можуть безперешкодно відкривати банківські рахунки та підприємства в Євросоюзі, а також подорожувати до багатьох інших країн без віз.

Кіпр і Болгарія під тиском Брюсселя відмовилися від програм продажу паспортів. Але уряд Мальти продовжує свою схему, стверджуючи, що він посилив перевірки і заборонив громадянам Росії та Білорусі купувати свої паспорти.

Нагадаємо, паспорт України перебуває на 73 місці рейтингу найсильніших паспортів світу. Перше місце посідає Ірландія.

За підсумками 2024 року Україна піднялася із 32 на 30 місце у міжнародному рейтингу, який публікує компанія Henley&Partners на основі даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).