Україна посіла 73 місце зі 199 в рейтингу найсильніших паспортів світу
Паспорт України перебуває на 73 місці рейтингу найсильніших паспортів світу. Перше місце посідає Ірландія.
Про це свідчать дані Nomad Passport Index 2025, передає LIGA.net.
Рейтинг аналізує паспорти за п'ятьма критеріями:
- безвізові подорожі – 50%;
- податкова політика – 20%;
- сприйняття у світі – 10%;
- можливість отримати подвійне громадянство – 10%;
- особисті свободи (свобода преси, обов`язкова військова служба тощо) – 10%.
Оцінки варіюються від 10 до 50, за винятком візової категорії, тобто кількості країн, до яких власники паспортів можуть в'їжджати без візи.
Ірландія одноосібно очолила цей рейтинг уперше. Минулого разу, в 2020 році, країна розділила перше місце із Люксембургом і Швецією.
Європейські країни займають 9 із 10 перших місць.
Так, до десятки найсильніших паспортів увійшли паспорти Швейцарії, Греції, Португалії, Мальти, Італії, Люксембурга, Фінляндії, Норвегії, а також ОАЕ та Нової Зеландії, що розділили 10 місце.
Україна посіла у рейтингу 73 місце, розділивши його із Колумбією, Тувалу та Сальвадором.
Країни, що є лідерами в інших рейтингах, зокрема, у списку лондонської компанії Henley & Partners, такі як Сінгапур і Японія, у рейтингу від Nomad Capitalist мають нижчі бали. Обидві країни отримали низькі бали за подвійне громадянство. Японія також отримала низький бал за оподаткування, а Сінгапур – за особисті свободи.
Найслабші паспорти у списку, що посідають місця зі 195 до 199, – це паспорти Пакистану, Іраку, Еритреї, Ємену й Афганістану.
Раніше повідомлялося, що за підсумками 2024 року Україна піднялася із 32 на 30 місце у міжнародному рейтингу, який публікує компанія Henley&Partners на основі даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).
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