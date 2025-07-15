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Новости Новый Кабмин
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Шмыгаль подал заявление об отставке с поста премьера. ДОКУМЕНТ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал заявление на увольнение.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

заявление Шмыгаля об отставке

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский меняет Кабмин: Президент предложил возглавить правительство Юлии Свириденко (обновлено)

"Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые держат фронт и берегут Украину! Спасибо Президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие! Спасибо всей команде за неутомимый труд для нашего государства! Слава Украине", - прокомментировал он опубликованное заявление.

Ранее сообщалось, что в июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля. Впоследствии Зеленский сообщил, что предложил Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.

Автор: 

Кабмин (14056) отставка (3167) Шмыгаль Денис (2757)


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Топ комментарии
+13
а де звіт
про вкрадені гроші??
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15.07.2025 15:41 Ответить
+8
Як же ця клоунада дістала! Риго-зелені роблять вигляд бурної діяльності, а насправді прокакують державу!
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15.07.2025 15:42 Ответить
+6
73% тупоголовим подобаєтся.
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15.07.2025 15:45 Ответить
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а де звіт
про вкрадені гроші??
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15.07.2025 15:41 Ответить
Він подається кому треба , в електронному вигляді , і розголошенню не підлягає !
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15.07.2025 15:43 Ответить
Клоуни не звітують. Який может бути звіт від клоунів?
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15.07.2025 15:46 Ответить
тім паче нема перед кім звітува. хазяїн перед кріпаком не звітує
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15.07.2025 16:11 Ответить
а де звіт, рекордсмене?!
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15.07.2025 15:41 Ответить
Як же ця клоунада дістала! Риго-зелені роблять вигляд бурної діяльності, а насправді прокакують державу!
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15.07.2025 15:42 Ответить
73% тупоголовим подобаєтся.
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15.07.2025 15:45 Ответить
О -о, вони очікують нові серії, щоб поржати!
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15.07.2025 15:52 Ответить
В ці 73% входять 55% в 2014?
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15.07.2025 16:18 Ответить
Навіть не знаю, що відбулось в 2014. Напевно якесь розумове затемнення. Обраний тоді президент виконав більшисть своїх обіцянок і при цьому жодного разу не показав голу дупу в екран ТВ і хрєном на роялі жодного разу не зіграв.
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15.07.2025 16:25 Ответить
Оооо, ще один фаховмй "діпломат" від ахметова відкртє у Вашингтоні заклад харчування. Ну, він відкриє або шось кошерне або шось татарське. До речи, а кого там Бнзмозгла на примьєра сватала? Уж не завгоспа? А шо у нього на ларьочной роботі дуже великий діпломатичний досвід.
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15.07.2025 15:45 Ответить
шмигаля на міністра оборони міряють
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15.07.2025 15:47 Ответить
Ну шо ж, не відкриєтся заклад кошерного харчування у Вашингтоні. Моде Умеров тоді там відкриє якусь самсосочную або організує торгівлю пахлавою на ьерезі Потомака. Дп. І краще б його на .....й приміряли.
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15.07.2025 16:06 Ответить
таки будуть ставити оту тупу шмару
запам'ятайте - нові призначення зелі значно гірші за попередні, так що радіти нічому
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15.07.2025 15:47 Ответить
Шановний, де ваш Звіт, відповідно до законодавства, у ВРУ, з відповідями на запитання нардепів???
Наслідки, вашого діяння/бездіяльності, для України та смерть Українців, не мають терміну давності! Хіба що, передчасна смерть, перекладе відповідальність за скоєне, на Першого віцика, яку тепер, оформлюють в ОПУ, на Прем'єра!?!?
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15.07.2025 15:47 Ответить
...І відразу міністр оборони...може досить ліжки в борделі переставляти?!
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15.07.2025 15:51 Ответить
Куди послом поставлять?
В США, там саме місце звільнилося.
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15.07.2025 15:52 Ответить
Як це може бути?По здоров'ю,про сімейним обставинам?А потім буде писати заяву на міністра оборони?Якщо написав,хай іде з Богом.Хай шукає роботу.Якщо звільняють то по яким то причинам кого то він не задовільняє,повинні вказанні причини.Во закрутив 95 квартал Всю країну раком ставлять.
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15.07.2025 15:55 Ответить
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15.07.2025 15:57 Ответить
Новоспечений міністр оборони?
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15.07.2025 16:00 Ответить
а чого заява не Президенту, як це робив один з його попередників?
Нє, можливо не захотів ображати Єрмака неповагою... треба було би перш за все йому занести таку заяву... тож довелося напряму адресувати в Верховну Раду...
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15.07.2025 16:15 Ответить
Дуже не професійно та зухвало. Ні публічного звіту, ні хоч би якоїсь офіційної заяви на загал. Все як вчили в Трускавцях: "тіха ушел в лєс". Нажаль подібне стало нормою останні 6 років.
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15.07.2025 16:18 Ответить
так з БЕБ наче не вийшло з заміною...тоді треба сра* у у руки, і сунутися подалі від ОПи ...бо🤡 зеленський, на шмигаля всіх собак повішає...
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15.07.2025 16:25 Ответить
оці усі замісники та замісниці ,котрі замінять своїх шефів в мародератских кріслах імені Єрмака їздили до ЄС запевняли як по-спринтерськи йдуть до членства ЄС ... ЩО тепер ? їхні зами будуть ЩО говорити про невибори керівника БЕБ, про переслідування журналістів та опозицію?
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15.07.2025 16:30 Ответить
Ця заява не відповідає вимогам КЗПП України тому, що не вказує причини звільнення, передбаченої Законом
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15.07.2025 16:35 Ответить
"важковаговик" з пограбування України і українського народу перебирається .з дозволу "зелено рашистських грабіжників " на нову локацію для дальнішого грабежу Неньки
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15.07.2025 16:41 Ответить
А причина відставки? А звіт про виконану роботу? А результати перевірки Рахунковою Палатою? А резолюція Ахмєтова на заяві? Рінатік в курсі,погоджує?
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15.07.2025 16:44 Ответить
 
 