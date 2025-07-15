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Шмыгаль подал заявление об отставке с поста премьера. ДОКУМЕНТ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал заявление на увольнение.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые держат фронт и берегут Украину! Спасибо Президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие! Спасибо всей команде за неутомимый труд для нашего государства! Слава Украине", - прокомментировал он опубликованное заявление.
Ранее сообщалось, что в июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля. Впоследствии Зеленский сообщил, что предложил Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.
Топ комментарии
+13 евгений коноваленко #556652
показать весь комментарий15.07.2025 15:41 Ответить Ссылка
+8 Vitaliy #399296
показать весь комментарий15.07.2025 15:42 Ответить Ссылка
+6 Jolli Rabbit
показать весь комментарий15.07.2025 15:45 Ответить Ссылка
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про вкрадені гроші??
запам'ятайте - нові призначення зелі значно гірші за попередні, так що радіти нічому
Наслідки, вашого діяння/бездіяльності, для України та смерть Українців, не мають терміну давності! Хіба що, передчасна смерть, перекладе відповідальність за скоєне, на Першого віцика, яку тепер, оформлюють в ОПУ, на Прем'єра!?!?
В США, там саме місце звільнилося.
Нє, можливо не захотів ображати Єрмака неповагою... треба було би перш за все йому занести таку заяву... тож довелося напряму адресувати в Верховну Раду...