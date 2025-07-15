Шмыгаль подал заявление об отставке с поста премьера. ДОКУМЕНТ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал заявление на увольнение.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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"Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые держат фронт и берегут Украину! Спасибо Президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие! Спасибо всей команде за неутомимый труд для нашего государства! Слава Украине", - прокомментировал он опубликованное заявление.

Ранее сообщалось, что в июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля. Впоследствии Зеленский сообщил, что предложил Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.