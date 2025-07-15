Противник 41 раз пытался продвинуться вперед на Покровском направлении, - Генштаб

В общем с начала этих суток произошло 148 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Сегодня российские захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 39 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 61 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 1218 дронов-камикадзе и осуществили более 4000 обстрелов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло десять боевых столкновений. Кроме того, враг нанес один авиационный удар, сбросив четыре управляемые авиабомбы, а также совершил 165 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили четыре атаки противника вблизи населенных пунктов Волчанск и Строевка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении агрессор пять раз пытался идти вперед в районе населенных пунктов Степная Новоселовка, Загрызово и Песчаное. Украинские защитники остановили все атаки врага.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 24 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новый Мир, Новоегоровка, Грековка, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское, в сторону Шандриголово и Серебрянки. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отразили две атаки оккупационных войск вблизи Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников в районах Предтечино, Белой Горы и Ступочек. До сих пор не утихает одно боевое столкновение.

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На Торецком направлении россияне пять раз штурмовали позиции украинских подразделений вблизи Дилиевки, Торецка, Новоспасского и Русиного Яра.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 41 раз пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Котлино, Зверево, Удачное, Алексеевка, в сторону населенных пунктов Родинское, Покровск, Муравка Филиал, Дачное. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, были обезврежены 93 оккупанта, из них 63 - безвозвратно. Также уничтожены 4 автомобиля, 2 мотоцикла, 22 беспилотных летательных аппарата и одно орудие. К тому же поврежден один танк и одно орудие оккупантов.

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Боевые действия на юге

На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Запорожье, Поддубное, Лесное, Мирное, Малиевка, Шевченко, Новоселка и в сторону населенного пункта Новохатское. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении оккупанты нанесли авиационный удар по районам населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении украинские воины отразили семь атак оккупантов в районе Антоновского моста и вблизи островов Козульский и Забич.

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Сегодня стоит отметить воинов 121-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, которые эффективно сдерживают врага.