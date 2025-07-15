Когда корпуса приступят к выполнению задач, ситуация на поле боя фактически сразу улучшится, - командир 8-го КДШВ Волошин

Когда ВСУ начнут воевать корпусами, ситуация на поле боя улучшится. Также это позволит высвободить ряд сил и готовиться к наступлению.

Об этом в интервью "Новинарне" заявил командир 8 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ Дмитрий Волошин, передает Цензор.НЕТ.

"Когда корпуса станут на свои места, улучшение на поле боя будет заметно фактически сразу. Ведь каждый командир начнет тянуть лямку за своих, будет вкладывать в них все ресурсы, отвечать за их жизнь и здоровье.

В дальнейшем уже будут спрашивать с конкретного командира, почему его подразделение где-то просело в обороне или "провтыкал" какую-то позицию; почему конкретный командир не подготовил, не нашел ресурсы и тому подобное. Важно, что для выполнения задач корпус будет получать корпусный комплект необходимых сил и средств", - отметил он.

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Волошин надеется, что когда корпуса зайдут на выполнение задач, то тогда, возможно, высвободится ряд воинских частей.

"И я смогу подготовить их к наступлению. И будет воля военного руководства на это, и мы где-то начнем бить. Есть все предпосылки к тому, чтобы где-то бить. Ведь противник сосредотачивает силы не по всей протяженности фронта. Есть несколько участков, где он не концентрирует усилия. Вот там и надо попробовать ущипнуть его", - добавил он.

Также командир отметил, что сейчас корпуса укомплектованы настолько, чтобы эффективно выполнять задачи.

"Честно говоря, я переобщался с другими офицерами, потому что очень переживал за комплектование - стремился, чтобы было 100%. У меня нет 100%, но я уже понимаю, что в настоящее время такая комплектация была бы утопией", - подытожил Волошин

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