Группа из 7 оккупантов подорвалась на минном поле. ВИДЕО
Группа российских пехотинцев в составе 7 человек попала на минное поле, установленное украинскими десантниками. Не выжил ни один оккупант.
Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+7 Dmitry Klaus
показать весь комментарий02.05.2025 20:33
+5 Urs
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+2 Яр Холодний
показать весь комментарий02.05.2025 20:37
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Дерашизація, за Планом ******!
Уже більше 950.000 орків, ****** закобздонив! Тому, у Трампа з венсом, і СТРАХ…!
якщо зібрати усіх московитів в усьому сввіті , вони собою розмінуть всю Україну.
зникне мінна загроза для людей і зникне нечисть!