Группа из 7 оккупантов подорвалась на минном поле. ВИДЕО

Группа российских пехотинцев в составе 7 человек попала на минное поле, установленное украинскими десантниками. Не выжил ни один оккупант.

Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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