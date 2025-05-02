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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Группа из 7 оккупантов подорвалась на минном поле. ВИДЕО

Группа российских пехотинцев в составе 7 человек попала на минное поле, установленное украинскими десантниками. Не выжил ни один оккупант.

Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Одичавшие свиньи кромсают ликвидированных российских захватчиков. ВИДЕО

Автор: 

Десантно-штурмовые войска (219) война в Украине (4068)


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Топ комментарии
+7
Ну... Во-первых, это красиво
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02.05.2025 20:33
+5
це був підрозділ саперів.
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02.05.2025 20:37
+2
"Мышки кололись, плакали от боли, но продолжали упорно лезть на кактус..."
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02.05.2025 20:37
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Ну... Во-первых, это красиво
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02.05.2025 20:33 Ответить
І шо в голові останнього орка, який бачить що трапилося з попередниками але все одно йде далі...
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02.05.2025 20:35 Ответить
А позаду заградотряд.
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02.05.2025 20:49 Ответить
це був підрозділ саперів.
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02.05.2025 20:37 Ответить
"Мышки кололись, плакали от боли, но продолжали упорно лезть на кактус..."
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02.05.2025 20:37 Ответить
Похорошіли на очах!
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02.05.2025 20:37 Ответить
За чим прибігли, озброєнні ВАЄНИЄ московіти, в Мирну Україні, те і отримали! ****** їм, за це, і гроші пропонував!!
Дерашизація, за Планом ******!
Уже більше 950.000 орків, ****** закобздонив! Тому, у Трампа з венсом, і СТРАХ…!
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02.05.2025 20:38 Ответить
Просто уявіть !
якщо зібрати усіх московитів в усьому сввіті , вони собою розмінуть всю Україну.
зникне мінна загроза для людей і зникне нечисть!
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02.05.2025 20:42 Ответить
Удмурты, у них сильно развито стадный инстинкт.
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02.05.2025 20:48 Ответить
міндобриво... яке самостійно в землю розкидається ...
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02.05.2025 20:50 Ответить
Відео старе.Підірвалось не 7,а 3.Ми звичайно за те щоб здохли всі пі дари.Але не можна видавати бажане за дійсне.
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02.05.2025 20:54 Ответить
Дивний спосіб розмінування.
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02.05.2025 21:02 Ответить
Дивний,але добре відпрацьований...
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02.05.2025 21:07 Ответить
😍
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02.05.2025 21:06 Ответить
 
 