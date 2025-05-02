Група з 7 окупантів підірвалася на мінному полі. ВIДЕО

Група російських піхотинців у складі 7 чоловік потрапила на мінне поле, встановлене українськими десантниками. Не вижив жоден окупант.

Відповідне відео опубліковано на телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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