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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Група з 7 окупантів підірвалася на мінному полі. ВIДЕО

Група російських піхотинців у складі 7 чоловік потрапила на мінне поле, встановлене українськими десантниками. Не вижив жоден окупант.

Відповідне відео опубліковано на телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Здичавілі свині шматують ліквідованих російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

Десантно-штурмові війська (221) війна в Україні (4102)


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Топ коментарі
+9
Ну... Во-первых, это красиво
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02.05.2025 20:33
+6
це був підрозділ саперів.
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02.05.2025 20:37
+4
"Мышки кололись, плакали от боли, но продолжали упорно лезть на кактус..."
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02.05.2025 20:37
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Ну... Во-первых, это красиво
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02.05.2025 20:33 Відповісти
І шо в голові останнього орка, який бачить що трапилося з попередниками але все одно йде далі...
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02.05.2025 20:35 Відповісти
А позаду заградотряд.
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02.05.2025 20:49 Відповісти
це був підрозділ саперів.
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02.05.2025 20:37 Відповісти
"Мышки кололись, плакали от боли, но продолжали упорно лезть на кактус..."
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02.05.2025 20:37 Відповісти
Похорошіли на очах!
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02.05.2025 20:37 Відповісти
За чим прибігли, озброєнні ВАЄНИЄ московіти, в Мирну Україні, те і отримали! ****** їм, за це, і гроші пропонував!!
Дерашизація, за Планом ******!
Уже більше 950.000 орків, ****** закобздонив! Тому, у Трампа з венсом, і СТРАХ…!
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02.05.2025 20:38 Відповісти
Просто уявіть !
якщо зібрати усіх московитів в усьому сввіті , вони собою розмінуть всю Україну.
зникне мінна загроза для людей і зникне нечисть!
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02.05.2025 20:42 Відповісти
Удмурты, у них сильно развито стадный инстинкт.
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02.05.2025 20:48 Відповісти
міндобриво... яке самостійно в землю розкидається ...
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02.05.2025 20:50 Відповісти
Відео старе.Підірвалось не 7,а 3.Ми звичайно за те щоб здохли всі пі дари.Але не можна видавати бажане за дійсне.
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02.05.2025 20:54 Відповісти
Дивний спосіб розмінування.
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02.05.2025 21:02 Відповісти
Дивний,але добре відпрацьований...
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02.05.2025 21:07 Відповісти
😍
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02.05.2025 21:06 Відповісти
Дуже гарне відео, бажано дивитися на ніч буде глибокий сон , проснешся у доброму настрої та відпочивши.
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02.05.2025 21:22 Відповісти
 
 