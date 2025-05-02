Група з 7 окупантів підірвалася на мінному полі. ВIДЕО
Група російських піхотинців у складі 7 чоловік потрапила на мінне поле, встановлене українськими десантниками. Не вижив жоден окупант.
Відповідне відео опубліковано на телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+9 Dmitry Klaus
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+6 Urs
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+4 Яр Холодний
показати весь коментар02.05.2025 20:37
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Дерашизація, за Планом ******!
Уже більше 950.000 орків, ****** закобздонив! Тому, у Трампа з венсом, і СТРАХ…!
якщо зібрати усіх московитів в усьому сввіті , вони собою розмінуть всю Україну.
зникне мінна загроза для людей і зникне нечисть!