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Новини Відео Війна
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Здичавілі свині шматують ліквідованих російських загарбників. ВIДЕО

Воїни 77-ої окремої аеромобільної бригади знищили бронетехніку, укріплення, склади російських загарбників. Ліквідували також чимало окупантів.

Про це повідомили Десантно-штурмові війська Збройних сил України у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці бригади "Хижак" знищили російський мотоцикл, а згодом ліквідували окупанта скидом боєприпасу. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17833) війна (1436) ліквідація (4081) Десантно-штурмові війська (225) 77 ОАБ (31)


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Топ коментарі
+10
Не вояченька, а кацапенька.
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04.02.2025 23:42 Відповісти
+10
Як же ж тобі за кацапів болить.
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04.02.2025 23:56 Відповісти
+9
Їдуть люди, їдуть люди,
Їдуть край дороги.
З'їли свині вояченька.
Лежать самі ноги.

(О. Пчілка, "Морквяний вояк")
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04.02.2025 23:39 Відповісти
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Їдуть люди, їдуть люди,
Їдуть край дороги.
З'їли свині вояченька.
Лежать самі ноги.

(О. Пчілка, "Морквяний вояк")
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04.02.2025 23:39 Відповісти
Не вояченька, а кацапенька.
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04.02.2025 23:42 Відповісти
Майже все вже було.
Краще б свинок цілу хвилину показали.
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04.02.2025 23:42 Відповісти
Знайомий каже, що на ротацію з нуля обов'язково повертаються із свинкою - дуже вони там вгодовані та смачні.

.
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04.02.2025 23:58 Відповісти
Такі собі гурмани, хоч би не потравились гидотою
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04.02.2025 23:44 Відповісти
бо то в нас люди здичавіли , а не оті свині! редакції цензора зникнути безвісти не загрожує - то і бавляться в "патріотів", точніше в ідіотів
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04.02.2025 23:52 Відповісти
ти сам здичавів і прискакав на Цензор

1.02.2025 року

кацапе !

.
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05.02.2025 00:00 Відповісти
Всем моим знакомым такие видео поднимают настроение и веру в Победу Украины
=========

Піднімають настрій і віру в перемогу коли публікують знімки перемог у бою та інше. Ось наприклад, коли один воїн проти цілого відділенням сам воював (не зовсім сам, другий озброєння подавав, але в тому його роль і завершувалася). Ось там так було, Рембо відпочиває

Ну а те, що там свині трупи доїдають, хтось розкладається крупним планом... Хер його знає, у будь-якому разі це гидота і вельми сумнівно, щоб комусь гидота додавала позитиву
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05.02.2025 00:05 Відповісти
"немає нічого смачнішого за печінку ворога"

давня армійська приказка

.
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05.02.2025 00:55 Відповісти
Євгєній...пачіму ви плачіті?... - русскіх жалка!...
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05.02.2025 00:07 Відповісти
Ачєлавєчіваніє русскіх це смертний гріх.
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05.02.2025 00:56 Відповісти
Дьошево, Хоботов!

з'їхав з теми свиней на свиней в лімузінах.

.
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05.02.2025 00:57 Відповісти
Корона "єволюції" кацапа - свиняче гівно!
p.s. еволюція витягує руку з мікрофоном у бік, розтискає пальці, мікрофон падає, природа мовчки-необертаючись уходить.
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04.02.2025 23:46 Відповісти
Як же ж тобі за кацапів болить.
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04.02.2025 23:56 Відповісти
І ти якось асоціюєш свого зниклого брата з кацапами, яки жеруть свині?
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05.02.2025 00:55 Відповісти
******* ще б1льше, св1женький...((
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05.02.2025 01:08 Відповісти
Дебіл - це ти, валянку. І фантазії в тебе дебільні, і методичка. Тут таким не подають.
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05.02.2025 01:37 Відповісти
Хоч якась користь від кацапів. І та після смерті
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05.02.2025 00:01 Відповісти
от цікаво, після перемоги ті, хто залишаться, будуть їсти дичину з тих країв, чи ні?
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05.02.2025 00:02 Відповісти
- Я не їм свинину
- Чому? Бекон дуже смачний
- Тому що свині живуть усе життя в лайні й харчуються лайном. Це мерзенні тварини.
- Але собаки теж усяке лайно їдять. Ти ж не скажеш, що собаки теж мерзенні тварини?
- Собачатину я теж не їм
(с) Кримінальне чтиво

У питаннях їжі найголовніше глибоко не замислюватися про походження. Навіть звичайний капустяний листок до приходу до вас у салат могли десять разів обісцяти й обісрати, починаючи від птахів і закінчуючи людиною. Не кажучи вже про ту гидоту, якою їх окроплюють, як зберігають і якими руками готують
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05.02.2025 00:11 Відповісти
Рибу їси? А бачив, чим всі вони харчуються?
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05.02.2025 00:12 Відповісти
Мʼясо свиней , які шматують кацапів не годиться до вживання ,
так як дуже смердить ,
про кажуть мисливці , що це правда !!
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05.02.2025 00:14 Відповісти
солдати на передовій кажуть абсолютно протилежне !

дуууже смачна свинятина на кацапах
я не шуткую - знайомий з передка розказував
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05.02.2025 01:01 Відповісти
А раки які жирні в річках прям кабани з клешнями
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05.02.2025 08:38 Відповісти
Свині жеруть все, навіть не здичавілі
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05.02.2025 00:19 Відповісти
Навіть кабанчики в Україні, ведуть боротьбу з рашистами!!
А привладні, зеленського слулужки, з ОПУ КМУ суддівські ВРУ, тікають за кордон!!
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05.02.2025 00:38 Відповісти
Как-то глупо редакторы цензора выглядят, заголовок один , а видео совсем не об этом, зачем обманывать, глупо
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05.02.2025 00:39 Відповісти
любо- звездуй на...- ну знаеш...))
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05.02.2025 01:10 Відповісти
Свині чудові утилізатори. Якщо потрібно безслідно знищити труп то його треба вкинути в загін з свинями. Навіть дрібної кісточки не залишиться. принаймні так показують в кіно. Ми маємо дякувати свиням за очистку нашої землі. Все що мертве потребує утилізації. Свині не розрізняють покійників яких не забрали свої для поховання. До речі, ми вважаємо нормальним коли покійників зїдають бактерії та черви під землею бо ми не бачимо цього процесу, але на поверхні панують великі хижаки і вони теж потребують органіки...
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05.02.2025 00:54 Відповісти
Свині якраз нормальні.
Це москалі здичавілі і дохлі.
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05.02.2025 02:07 Відповісти
"Свині не винні" (c)
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05.02.2025 03:38 Відповісти
Мерщій дзвоніть Греті Тумберг. Свинкам потрібна медична допомога.
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05.02.2025 08:21 Відповісти
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05.02.2025 08:36 Відповісти
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05.02.2025 09:15 Відповісти
Свині шматують ліквідованих здичавілих російських загарбників
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05.02.2025 16:12 Відповісти
 
 