Здичавілі свині шматують ліквідованих російських загарбників. ВIДЕО
Воїни 77-ої окремої аеромобільної бригади знищили бронетехніку, укріплення, склади російських загарбників. Ліквідували також чимало окупантів.
Про це повідомили Десантно-штурмові війська Збройних сил України у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+10 віктор федорович #394174
показати весь коментар04.02.2025 23:42 Відповісти Посилання
+10 Trevo Trow
показати весь коментар04.02.2025 23:56 Відповісти Посилання
+9 Алекс Скела
показати весь коментар04.02.2025 23:39 Відповісти Посилання
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Їдуть край дороги.
З'їли свині вояченька.
Лежать самі ноги.
(О. Пчілка, "Морквяний вояк")
Краще б свинок цілу хвилину показали.
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1.02.2025 року
кацапе !
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Піднімають настрій і віру в перемогу коли публікують знімки перемог у бою та інше. Ось наприклад, коли один воїн проти цілого відділенням сам воював (не зовсім сам, другий озброєння подавав, але в тому його роль і завершувалася). Ось там так було, Рембо відпочиває
Ну а те, що там свині трупи доїдають, хтось розкладається крупним планом... Хер його знає, у будь-якому разі це гидота і вельми сумнівно, щоб комусь гидота додавала позитиву
давня армійська приказка
.
з'їхав з теми свиней на свиней в лімузінах.
.
p.s. еволюція витягує руку з мікрофоном у бік, розтискає пальці, мікрофон падає, природа мовчки-необертаючись уходить.
- Чому? Бекон дуже смачний
- Тому що свині живуть усе життя в лайні й харчуються лайном. Це мерзенні тварини.
- Але собаки теж усяке лайно їдять. Ти ж не скажеш, що собаки теж мерзенні тварини?
- Собачатину я теж не їм
(с) Кримінальне чтиво
У питаннях їжі найголовніше глибоко не замислюватися про походження. Навіть звичайний капустяний листок до приходу до вас у салат могли десять разів обісцяти й обісрати, починаючи від птахів і закінчуючи людиною. Не кажучи вже про ту гидоту, якою їх окроплюють, як зберігають і якими руками готують
так як дуже смердить ,
про кажуть мисливці , що це правда !!
дуууже смачна свинятина на кацапах
я не шуткую - знайомий з передка розказував
А привладні, зеленського слулужки, з ОПУ КМУ суддівські ВРУ, тікають за кордон!!
Це москалі здичавілі і дохлі.