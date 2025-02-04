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Бійці бригади "Хижак" знищили російський мотоцикл, а згодом ліквідували окупанта скидом боєприпасу. ВIДЕО

Бійці бригади "Хижак" Національної поліції України влучними скидами боєприпасів знищили російський мотоцикл, а згодом ліквідували окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки опублікований у соцмережі.

Також дивіться: Сили безпілотних систем виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17833) війна (1436) ліквідація (4081) Нацполіція (15276)


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Мотоцикл, по-ходу, все ж таки китайський...
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04.02.2025 21:33 Відповісти
Хижаки проти потвори)
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04.02.2025 21:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sLOLS6GYbbY
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05.02.2025 00:57 Відповісти
Рашистів треба знищувати!
Вони приносять тільки смерть, із свого болота!
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04.02.2025 21:46 Відповісти
Ще на крок ближче до перемоги - ге ж?
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04.02.2025 22:48 Відповісти
нав1ть цю п1сню арь1я вкрала..(русня ан1нах нездатна)- щоб знали= лов1ть.....Golden Earring - Going To The Run
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05.02.2025 00:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sLOLS6GYbbY
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05.02.2025 00:53 Відповісти
 
 