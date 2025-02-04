Бійці бригади "Хижак" знищили російський мотоцикл, а згодом ліквідували окупанта скидом боєприпасу. ВIДЕО
Бійці бригади "Хижак" Національної поліції України влучними скидами боєприпасів знищили російський мотоцикл, а згодом ліквідували окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки опублікований у соцмережі.
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