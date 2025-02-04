Сили безпілотних систем виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса". ВIДЕО
Сили безпілотних систем виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори 413 батальйону "Рейд" знищили ціль із бездоганною точністю.
Зентіно-ракетний комплекс "Оса" — мобільна система протиповітряної оборони малого радіусу дії, призначена для захисту військових підрозділів та стратегічних об'єктів від ударів авіації, крилатих ракет та БПЛА.
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Инна Лищук
показати весь коментар04.02.2025 20:56 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
AbOriginal_UA
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