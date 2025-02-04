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Сили безпілотних систем виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса". ВIДЕО

Сили безпілотних систем виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори 413 батальйону "Рейд" знищили ціль із бездоганною точністю.

Зентіно-ракетний комплекс "Оса" — мобільна система протиповітряної оборони малого радіусу дії, призначена для захисту військових підрозділів та стратегічних об'єктів від ударів авіації, крилатих ракет та БПЛА.

Дивіться: Російським військовим замість автівки видали осла для перевезення боєприпасів на передову. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17833) війна (1436) знищення (7571) ЗРК (217) Сили безпілотних систем (107)


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Когда много писанины и коллажиков то обычно видео фуфло. (И это видео не исключение )Две атаки дронов ,а Оса даже не дымит.Видно что сильный РЭБ и не факт что дрон вообще попал по цели Могли бы потом дрон запустить и показать сгоревший рашистский комплекс,но скорее всего он уехал , а когда пишут Ураженно ,то это гавно ....( Мы увидим когда ураженно За три года научились....
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04.02.2025 20:56 Відповісти
Асса !!!
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04.02.2025 20:56 Відповісти
Молодцы!
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04.02.2025 20:57 Відповісти
СБС - спсб!
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04.02.2025 21:37 Відповісти
Цікаве спостереження. Останнього часу бачу знищення ОС з неповним боєкомплектом (6 ракет в контейнерах). На цьому відео тільки 2. І це з урахуванням того, що з цього комплексу як правило прописана стрільба 2-ма ракетами по одній цілі. Аргумент, що тільки відстріляли, теж малоімовірний, бо контейнери все одно би залишились на ЗРК. Напрошується висновок про дефіцит цих ракет і в рашці (у нас їх давно вже дефіцит на жаль).
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05.02.2025 08:49 Відповісти
 
 