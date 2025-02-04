Російським військовим замість автівки видали осла для перевезення боєприпасів на передову. ВIДЕО
В одному з російських підрозділів для транспортування боєприпасів на передову видали осла.
За словами самих загарбників, раніше для таких завдань використовували класичні "буханки", проте тепер техніку або знищено, або її просто немає. В результаті солдатам доводиться використовувати тварин.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+45 zakvova
показати весь коментар04.02.2025 19:40 Відповісти Посилання
+22 Дужан Міхал
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+21 Євген
показати весь коментар04.02.2025 19:41 Відповісти Посилання
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Ну ви що в самім ділі , ну які осли і коні у війні 21 століття .?? Це що пересувний - цирк ??
Тварин русня починає використовувати від безвиході , очевидно через те що банально не вистачає техніки , а не через якусь більшу їхню ефективність .
PS: впевнений, що продаж відбувалась з обов'зковою умовою "не доглядати нутрощі ослів і на 2 дні після постачання транспортний засіб передати фірмі <роги і копита> на підготовку та розмитнення". Ну, гашиш же з осликів треба було дістати.
Так кожен другий житєль на роZZії, не рахуючи першого, - стовідсотковий рафінований осел!
По-перше, Григоровичу (можна Вас так називати?), тре' уважніше читати: кожен другий, не рахуючи першого; іншими словами йдеться про 100%. А це більше за 73%, чи не так?
По-друге. Наших "73%" (до речі, направду їх менше, бо це частина лише тих виборців, котрі заявилися на вибори і голоснули за хрипате непорозуміння) я назвав би не ослами, а оленями.
-хоч там і зуби (дракона)
. Оце так у русні - есвео ідьот па плану .
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