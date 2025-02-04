Російським військовим замість автівки видали осла для перевезення боєприпасів на передову. ВIДЕО

В одному з російських підрозділів для транспортування боєприпасів на передову видали осла.

За словами самих загарбників, раніше для таких завдань використовували класичні "буханки", проте тепер техніку або знищено, або її просто немає. В результаті солдатам доводиться використовувати тварин.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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