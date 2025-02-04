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Новини Відео Війна
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Російським військовим замість автівки видали осла для перевезення боєприпасів на передову. ВIДЕО

В одному з російських підрозділів для транспортування боєприпасів на передову видали осла.

За словами самих загарбників, раніше для таких завдань використовували класичні "буханки", проте тепер техніку або знищено, або її просто немає. В результаті солдатам доводиться використовувати тварин.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Спочатку прострелив собі руку, а потім був покараний російським командуванням та провів місяць у ямі, - історії полонених. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17833) війна (1436) тварини (468)


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Топ коментарі
+45
А у нас один осел 73% набрав
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04.02.2025 19:40 Відповісти
+22
Це кацапи самі кажуть що осел для логістики. Не казати ж що для сексуального задоволення.
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04.02.2025 19:42 Відповісти
+21
Це тобі не ослик, а дружина Кадирова !
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04.02.2025 19:41 Відповісти
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04.02.2025 19:38 Відповісти
Так ніби у них вже є верблюди. Такі на милицях.
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04.02.2025 19:40 Відповісти
Танунаху те корабли пустыни---когда ишака нашли! К тем двугорбым надо ведь табуретку ставить устойчивую. А к ослу найн! тошо доктур приписал. Там до драк дойдёт. Посмотреть бы! А если на видео---так и бабла поднять можно валом! Во жара пошла к морозам!
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04.02.2025 21:39 Відповісти
А уяви собі на параді 9мая путінське військо скаче на ішаках під мавзолеєм.Я б на таке подивився...
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05.02.2025 11:26 Відповісти
А у нас один осел 73% набрав
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04.02.2025 19:40 Відповісти
подібне- до подібного...
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04.02.2025 19:41 Відповісти
Це як Boston Dynamics Spot. Тільки з залученням найновіших біотехнологій і в сто разів дешевше. Та ще й електрики не потребує. З голосовим і ногопінательним управлінням. Аналогнет © поробленоунас ®
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04.02.2025 20:13 Відповісти
Це тобі не ослик, а дружина Кадирова !
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04.02.2025 19:41 Відповісти
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04.02.2025 21:17 Відповісти
Це кацапи самі кажуть що осел для логістики. Не казати ж що для сексуального задоволення.
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04.02.2025 19:42 Відповісти
Сексологисты.
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04.02.2025 19:47 Відповісти
Щось мені підказує, що ні один ослик до передової ніколи не дістанеться - до нього ж черга буде постійно. І не самих кацапів, а ахмата з загородзагонів!
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04.02.2025 20:52 Відповісти
Ну що Ви, як маленькі. То не дла підвозу бк. У кацапів є деякі традиції, котрих вони соромляться.
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04.02.2025 19:43 Відповісти
Осла наші дронарі атакувати не будуть - ось тут і хитрість....
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04.02.2025 19:43 Відповісти
Будуть. Осли людське м'ясо не їдять, на відміну від кабанів, наприклад. А отже - підозріло непотрібна тварина у сірій зоні! А у все підозріле там рано чи пізно прилітає скид або FPV-камікадзе.
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04.02.2025 20:54 Відповісти
А мені шкода цього ослика...
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04.02.2025 19:43 Відповісти
+ а кацапів ні...
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04.02.2025 20:58 Відповісти
Менi теж жалко тваринку...🥺
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04.02.2025 21:00 Відповісти
Родич Зеленського. Хоча наш віслюк, а це чомусь осел.
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04.02.2025 19:44 Відповісти
Скоро туди кадирівці підтягнуться. Новеньку привезли.
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04.02.2025 19:44 Відповісти
А коні Пржевальського де? У Чингізів були, а тут Шойгу не забезпечив.... Куди дивиться х....?
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04.02.2025 19:44 Відповісти
Раніше віслюки (осли, як тварини) були досить поширені на півдні України. Тепер, на жаль, вони генетично модифікувались, стали людиноподібними, подуріли, і склали близько 73% населення.
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04.02.2025 19:44 Відповісти
А частина спарувалася з собаками і свиньми, та перебралась з своїми виплодками на болота поближче до Полярного кола.
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04.02.2025 19:48 Відповісти
Так, а чим кацап не задоволений?
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04.02.2025 19:47 Відповісти
Бо його папік, ахмітівець з загородзагону, тепер переключиться на віслюка і не буде своїй курві (автору ролика) буси та помаду купувати.
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04.02.2025 20:56 Відповісти
Йому обіцяли дати Урал, але його ніхто не попередив, що Урал - це кличка віслюка.
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05.02.2025 10:32 Відповісти
то кадирівець без гриму
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04.02.2025 19:47 Відповісти
Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним.
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04.02.2025 19:49 Відповісти
подарите кадырову, он вам спасибо дон скажет ))
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04.02.2025 19:50 Відповісти
Ви ржаку тут розвели, а уявіть як ослу жити в одному приміщенні з росіянами. Воніще, насрано кругом, воші і сифіліс.
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04.02.2025 19:51 Відповісти
Если это эффективно, то хоть носорога,( А осёл на противотанковой мине не подорвётся )И мы очень часто ржём с кацапов, а потом сами перенимаем их способы (Уже ржали над их мангалами. А потом потеряв сотни лучших танковых экипажей и сами стали решётки наваривать
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04.02.2025 19:56 Відповісти
И что это ты военную тайну раскрываешь? В СБУ захотела?
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04.02.2025 20:11 Відповісти
.. Вважаєте - осел ( мається на увазі саме тварина ) на війні дронів - у 21 столітті це ефективно ??
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04.02.2025 20:38 Відповісти
Как раз да. Потому что транспорт подорвётся на противотанковой мине ,а ослик в силу малого веса нет. И ослику не нужно ни горючее ,ни техническое обслуживание специалистов. Так что посмеяться и пошутить на счёт кадыровцев и ослика конечно можно Но когда доставленные осликом боеприпасы будут убивать украинских солдат то это будет не очень смешно
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04.02.2025 21:44 Відповісти
Він буде возити вантажі з кацапського тилу на передову , по - не замінованим дорогам . Ніхто його через мінне поле не пожене . По друге навіть якщо наш дрон і скине міну в тилу кацапів , то вона може бути протипіхотна і тварина зможе підірватися на ній . Або може загинути від вибуху дрона , коли дрон атакує наїзника того осла . А ще він може злякатися вибуху десь поряд , і втекти хз куди . Це ж тварина . !
Ну ви що в самім ділі , ну які осли і коні у війні 21 століття .?? Це що пересувний - цирк ??
Тварин русня починає використовувати від безвиході , очевидно через те що банально не вистачає техніки , а не через якусь більшу їхню ефективність .
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04.02.2025 22:31 Відповісти
лапті - ето намного лучшеє чем бєрци, нога дишит, на протівотанковой мінє нє подорвьотца, скоро і самі захотітє!
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05.02.2025 10:23 Відповісти
Що мали,то те й дали(А просування то йде(
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04.02.2025 20:01 Відповісти
Пригадалось,як колись в Афган американську зброю на віслюках через гори маджахедам доставляли,і що- спрацювало.
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04.02.2025 20:03 Відповісти
Так це ж найкращий гірничий транспорт!
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04.02.2025 20:14 Відповісти
Ну, по рівню оснащення зброєю кацапська армія стрімко наближається до моджахедів: стрілковка, пкм, міномети 60мм, РПГ/ПЗРК і от, віслюки. На жаль, в кацапів-моджахедів вже є дрони, окопний реб та працює РЕБ на оперативно-тактичному рівні. Все це проти ЗСУ досить ефективно працює. Не тому, що воно саме по собі в такому поєднанні "ефективне", а тому що ЗСУ теж знекровлені за 3 роки повномасштабки.
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04.02.2025 20:49 Відповісти
Будучи пацаном, часто знаходив по селу маленькі підкови Дивувався - "Шо за коні такі маленькі?" Батько пояснював - у війну в селі румуни стояли. У них основний транспортний засіб був - ОСЛИ. Де кацапи осла знайшли - от що цікаво...
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04.02.2025 20:07 Відповісти
Застосовуйте бритву Оккама. Все факти у нас з вами в руці. Ви не хочете бачити очевидного. Все просто: фінансування у відомстві Білоусова (МО РФ) виділили як на китайські репліки робота BigDog від Boston Dynamics. Але китайці ні роботів, ні нових партій багі, ні гармат, ні навіть снарядів не хочуть постачати. Тож гроші, через низку посередників, витратили на те, що згодні були продавати таліби - НА ОСЛІВ.

PS: впевнений, що продаж відбувалась з обов'зковою умовою "не доглядати нутрощі ослів і на 2 дні після постачання транспортний засіб передати фірмі <роги і копита> на підготовку та розмитнення". Ну, гашиш же з осликів треба було дістати.
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04.02.2025 20:42 Відповісти

Так кожен другий житєль на роZZії, не рахуючи першого, - стовідсотковий рафінований осел!
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04.02.2025 21:52 Відповісти
кожен другий - це 50%. проти наших 73 вроде даже норм
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04.02.2025 22:13 Відповісти

По-перше, Григоровичу (можна Вас так називати?), тре' уважніше читати: кожен другий, не рахуючи першого; іншими словами йдеться про 100%. А це більше за 73%, чи не так?
По-друге. Наших "73%" (до речі, направду їх менше, бо це частина лише тих виборців, котрі заявилися на вибори і голоснули за хрипате непорозуміння) я назвав би не ослами, а оленями.
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04.02.2025 23:57 Відповісти
Віслючка шкода...
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04.02.2025 20:09 Відповісти
У нього такий сумний вигляд...🥺
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04.02.2025 21:06 Відповісти
Він думав що тільки вантажі на гарбі перевозити буде.
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04.02.2025 21:34 Відповісти
ета для кадиравцєв-два в адном...
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04.02.2025 20:33 Відповісти
а для расійців три в одному не піде?
-хоч там і зуби (дракона)
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24.02.2025 16:00 Відповісти
Кацапи, а ви придивіться уважніше, це точно не аналог робота BigDog від Boston Dynamics? Може ви просто не розібралися, що там за маскування? І там насправді високотехнологічна репліка китайська робота для забезпечення рівня "відділення-взвод"? І іакає, жере сіно, сере і сцить - то він для маскування від українських FPV-дронів. А оте, що ззаду вилізає і виливається, то ваш сухпай? Ви спробуйте, спробуйте на смак!!!
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04.02.2025 20:37 Відповісти
Технологічна війна 21 століття , доставка *********** на передову
. Оце так у русні - есвео ідьот па плану .
.
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04.02.2025 20:44 Відповісти
Підозрюю що скоро лаптерилі вдягнуть лати, візьмуть луки і будуть і надалі впевнені що вони другі у світі
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04.02.2025 20:49 Відповісти
Навіть коня і брички не знайшли?
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04.02.2025 20:59 Відповісти
підрозділ-дон дуже задоволений тоюавтівкою, особо відмічають гарний стан вихлопної системи-дон.
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04.02.2025 21:32 Відповісти
Так нам тепер що, ще один пункт відривати ? Знищено москалів стільки -то, танків, БМП. літаків, кораблів, гармат, автомобілів і.... один ОСЕЛ !!! Чи може його відразу до москалів приписати ? Какая разніца ?
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04.02.2025 21:43 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/3534724/53******-237a-413d-ac18-60db21818221
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09.02.2025 08:54 Відповісти
Це ж якім треба бути уйб....ом щоб наражати тваринку на небезпеку.
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04.02.2025 22:29 Відповісти
Це просто близький родич Зеленського до москалів прибився.
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05.02.2025 02:16 Відповісти
Бідна тваринка
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05.02.2025 02:39 Відповісти
"як козаки брємєнскіх музикантов відганяли"
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05.02.2025 04:28 Відповісти
Это бесценная помощь талибана мля они же союзники
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05.02.2025 07:29 Відповісти
то для інших цілей видали осла. бідна тварина! На Кавказі місцеві підлітки стають "мужчинами" після "спілкування" з цими тваринами
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05.02.2025 17:47 Відповісти
 
 