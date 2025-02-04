Спочатку прострелив собі руку, а потім був покараний російським командуванням та провів місяць у ямі, - історії полонених. ВIДЕО

На Покровському напрямку бійці 425-го окремого штурмового полку "СКАЛА" взяли в полон двох російських військових із 74-ої мотострілецької бригади РФ.

Відтак полонені детально, в інтерв'ю Юрію Бутусову, розповіли, як вони потрапили на "нуль", повідомляє Цензор.НЕТ.

Семен Хомутніков, який потрапив на війну з колонії, має шістьох дітей. Окупант став свідком самогубств серед своїх товаришів: один із російських солдатів застрелився, а інший - повісився ще під час підготовки до боїв.

Інший полонений, - Андрій Опришкін, намагався уникнути війни, простреливши собі руку. Проте обман швидко розкрили через сліди порохових газів. За це його покарали: майже місяць він провів у ямі – без тепла, з відром замість туалету, отримуючи їжу раз на добу. Після цього його знову кинули в штурм, без шансів на виживання.

Текстовий супровід відео

Двоє з вісьмох російських окупантів з 74-ї ОМСБр ЗС РФ, яких на Покровському напрямку взяли у полон 50-річні штурмовики з 425-го ОШП "СКАЛА", розповідають свої історії про те, як вони потрапили на "нуль".

Семен Хомутніков з Іркутської області має шістьох дітей, потрапив до України через "зону". Зокрема, розповідає як на його очах під час підготовки боєць з позивним Якорь застрелився, а боєць з позивним Цой повісився. Андрій Опришкін з Томська спробував "відпетляти" від участі у бойових діях, поранивши себе у руку, однак на евакуаційному пункті в Авдіївці його видали сліди порохових газів - факт самострілу був очевидним. Майже місяць його тримали на ямі, у холоді, з відром замість туалету й одноразовим харчуванням, після чого знову кинули в бій.

Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?

Хомутников: Хомутников Семен Владимирович, проживающий до военной службы по контракту в Иркутской области, Жигаловского района, деревня Воробьево. Гражданский брак, шестеро детей.

А зачем же вы пошли на войну?

Был случай с этими нелегалами. Они изнасиловали малолетнюю девочку. Я решил заступиться, у самого шестеро детей, за эту девчонку. Все. И пришли туда. А их перевезли уже, этих нелегальных, в соседнюю деревню. Мы стекла побили там на стройке на ихней. Оказалось, что это путинская стройка вроде бы. И что мы на день вроде как заморозили. Еще здесь дело было перед выборами. И нас, короче, всех там с ОМОНом брали. Каждый день по два-три человека, по сколько могли. Все. Обещали пять лет.

Кто-то еще из тех, кто тогда участвовал в столкновениях с этническими, преступной группировкой тогда в Жигалово, в Иркутской области, кто-то еще пошел на войну, на фронт?

Да.

Это те, кто тоже с вами по одному уголовному делу?

Да, это уголовные дела, условное дело. Там еще не закрытое, старое. И дело продолжается сейчас еще.

Ясно. Какие деньги вы получили?

800 тысяч получил. И зарплата 39.

А у вас какая зарплата была в Иркутской области?

Где-то 60. Я работал в авиалесоохране, парашютистом пожарным.

А вот вы сколько служили в этой пожарной охране парашютистом?

Где-то лет 14.

Опытный человек. Сколько у вас прыжков с парашютом?

Прыжков 200.

Опрышкин:Рядовой Опрышкин Андрей Андреевич.12. 11. 95-го.

А вы откуда?

Томск, город Колпашево. До этого вообще срочную не служил. Отбывал наказание в местах лишения свободы. В 2018 году освободился. Освободился, ну, с ограничениями, с надзором. Не доходил надзор, получается, в июле этого года (2024). Подписал контракт. Так как не хотел загреметь обратно.

В какой воинской части вы служите? Какое у вас звание и должность?

Хомутников: В 74-ю бригаду. Первый БАТ, вторая рота, рядовой.

Вас назначили командиром отделения, правильно понимаю?

Да.

Командир штурмового отделения. Сколько бойцов у вас было в отделении?

Шесть.

Шесть бойцов?

Шесть бойцов.

И плюс вы? Плюс я в конце. В шесть утра подъем, бегом. Ну, вот это все движения, все бегом, все до полигона. Вот потом мы раз в неделю ездили на полигон. Кто-то не выдерживает, у кого-то там, ну, из взрослых там совсем. Вообще в петлю лезет, кто-то стреляется.

Стрелялись у вас товарищи? Вы видели?

Да.

Сам, лично, своими глазами, не по слухам?

Да.

А как это происходило, кто застрелился?

Норматив этот не вывозят, видать. И всей, нагрузки этой. А командиром они еще...

А кто застрелился, кто это был, что это был за человек?

Позывной Якорь, но фамилию, имя, отчество я не помню. Уже такой дедушка, уже в годах.

А как люди на это реагировали? Якорь, вы сказали, застрелился.

Якорь застрелился, там был еще один Цой, повесился.

Цой повесился?

Да. И один сбежал.

Да. Цой повесился, это прям... Звучит трагично. А один сбежал?

Один сбежал.

Один сбежал. Почему люди вешаются, стреляются, но не бегут? Я думал, логичнее сбежать. Всем.

Ну, опять же, куда? Каждый раз постоянно говорят, что если сбежишь, то тебя все равно придут, отправят. Только ты будешь это все вообще... Там самый первый будешь. Короче, вообще без вариантов.

Вы совершили самострел?

Опрышкин:Да, было страшно. Прям п#здец, как страшно, потому что... Я не знаю, что рядом со мной прилетело, меня откинуло. .. Просто в панике. В руку себя #банул, сообщил по рации. Добежал до пацанов, которые... 11-95. Мобилизованные закрепщики. Как позже нам объяснили, что мы помогали другому бату доделывать его новую задачу. Нас просто пускали как мясо...У нас рота кончилась за день. До конечной точки никто не дошел.

За день?

За день.

Сколько людей было в роте?

Было три взвода. Примерно 20 плюс человек. Суммарно, грубо говоря, человек 60-70. Кончились... В 8 утра начали движение. В 2, в 4...

Вы говорите, никто не дошел. Какие потери были в роте при этом?

Если человек 10... как-то вышло, то вышло. Естественно, были те, кто пятисотился. Пятисотился, это как давал заднюю. Пытался в деревне спрятаться. Прятались в деревне.

Это Рама командовал?

Командовал Князь, но он был в отпуске. За него командовал командир 3-й роты. Позывной Проблеск.

Куда себе выстрелили?

В руку, в бицепс. Меня привезли в Авдеевку. Факт самострела был налицо. Следы пороховых газов. Меня месяц продержали в яме. Почти месяц. За исключением 3 недель. 21 день.

Вам оказали медицинскую помощь?

Зеленкой мазали.

И бросили вас в яму? Как эта яма выглядела, расскажите?

Яма метров четыре глубиной. Четыре-пять метров глубиной. Одна четвертая этой комнаты.

Это просто в земле?

Да.

Октябрь месяц уже холодно было.

Да. Дали с собой одеть вещи, чтобы было не холодно. Спальный, мешок. И то потом скинули. Через дня три. Когда уже кашлять начал, чуть пневмонии не зацепил.

А туалет там где в яме?

В ведро.

Кормили вас там?

Раз в день.

Кто вас посадил в яму?

Латыш.

А Латыш это кто?

Замполит роты.

По воспитательной работе. А что это такое распространенное? У роты своя яма есть? Куда сажают нарушителей?

Почти в каждой роте есть то место, куда сажают нарушителей. У нас яма.

Поразительно.

У нас яма. Напротив в лесополке в первой роте там просто знамя на дереве, пристегивали наручником вокруг этого дерева.

То есть это в каждой роте наказывают солдат?

В каждой роте. Извиняюсь за прямолинейность. Наказывают по-разному. Как считают нужным.

То есть дисциплину поддерживают там жестко?

Да.

Ну а вот такого, что отказаться от выполнения задачи? То есть как это заставить человека идти вперёд и воевать?

Хомутников: Это замполит нам вот так говорил. Если не дай Бог кто-то сбежит, кто-то уйдет. Как у меня тоже шесть детей. Вообще просто уже не нужно мне это делать.

Но вы ему сказали, что у вас шесть детей? У вас командиры знали, что всё-таки шесть детей малолетних?И вас ставят на штурм и сразу вперед бросают?

Да. Сразу вперед бросают.

И как они реагировали на это?

Никак. Вообще никак. Ну, я думаю, что мы для них вообще никто. Это понял сразу я после первой задачи. Потому что мы для них, как можно сказать, вот мусоринка какая-то, он ее пнет, и даже не посмотрит на тебя. Если тебя даже убьют, он даже не вспомнит про тебя, что ты был такой. Вот у меня еще осталось вот это вот.

Но вам не приходило в голову, что вы можете сказать, нет, я не пойду, сажайте меня в тюрьму, и там вызвать адвоката, обратиться к вышестоящему командованию, подать рапорт, сказать...

Сразу, приезжает Рама, позывной начальника штаба, и сразу, чуть ли не до расстрела, я тебя там #бну, я тебя не #бну там. Он даже в бой отправляет вот так вот, палец там к голове, не дай Бог кто.

Как это приставляет?

Ну вот так вот, к голове подставит, не дай бог, кто там.

Это при всех было? Как это происходит вообще, вот эти воспитательные моменты? Как дисциплину обеспечивают командиры?

Это было вообще перед задачей.

Перед вашим выходом?

Да.

Так, он к вам подошел?

Нет, он прямо в строй в этот встал, чуть ли не залетел, не дай бог, кто, где про#бался или еще что-то. Я сам лично приду и обнулю тебя.

Это в вашей группе он такое кричал, да?

Да. Да, всех в группе. Вчера, получается, по рации тоже так же. Тебе 20 минут, не дай бог, не сделаешь, я тебя пристрелю.

Как много людей, солдат сажают в такие ямы, пристегивают, наказывают?

Опрышкин: Кто попадается, допустим, за пьянку, частенько бывает 2-3 суток.

А вы сколько в такой яме провели?

Почти месяц.

Месяц?

Почти месяц.

Ну а почему же вы после этого не захотели сбежать из армии? Это ведь просто пытка.

А куда? Просто наблюдаешь.

К вам как к животному относились.

Просто наблюдаешь картину, когда люди убегают.

Так, и что?

Их ловят, не важно где, на границе, но их все равно ловят. Ловят, привозят. Я не знаю как, почти убивают, грубо говоря. Закидывают в яму, и все. А потом на базе он пропадает. Вот в Авдеевку заезжаем вместе, обращаешь внимание, что нет его. Не видишь, не наблюдаешь. Кто будет съ#бываться будет пойман опять-таки, привезен сюда, никуда не денется.

Это кто так воспитывает солдат?

Непосредственно, сколько раз я слышал от начальника штаба, от Рама.

Это Рама так воспитывает? Вот это 24-летний парень?

Сейчас может ему 25. Вообще 24 было.

Как его зовут, имя не знаете?

Яковлев Алексей Алексеевич.

Яковлев Алексей Алексеевич. Рама?

Да.

А звание у него какое?

Старлей, по-моему. Да, старлей.

И вот этот Алексей Яковлев, он над всеми солдатами так издевался, пытал?

Да, у него без разницы. Командир взвода, не командир.

Как вас выпустили из этой ямы? Просто невероятные пытки.

Приехало пополнение, которые 50+, возраст 40+, 50+. Выпустили под предлогом, что знаю я, хотя бы как-то донести до них.

Сколько людей, таких как вы, которые выжили из предыдущего состава штурмовой роты?

Единицы. Просто единицы. По пальцам могу посчитать. Человек 8-10.

Каким образом командование 1-го батальона, 74-й бригады, обеспечивало поддержку ваших действий? Какие задачи? Что вы слышали в эфире? Что командиры говорили?

Хомутников: Командиры говорили только вперед. Вперед.

А когда вы запрашивали их об огневой поддержке, о разведке, вы запрашивали у них данные, что впереди?

Да.

А дроны летали у вас? Помогали вам информацией ваши?

Один раз было, один раз было. Но никто не ответил на рацию.

Когда в конце деревни мы были, там была сильная перестрелка. Ну, я так и не помню, что за перестрелка там была. Да, я выходил на Князя и говорил, мне нужна типа птичка, чтобы она посмотрела, что там за стрельба. И все, Князь не вышел. Потом через некоторое время вышел Рама. Рама говорит, давайте 20 минут, иначе тебе ***. Все, и рацию убрали. Я, Шустрый, и Кот побежали в другую сторону.

Зашли на эту позицию, в блиндаж, на точку, которую вам назначили.

Да. Все, дальше мы слышим несколько выстрелов, и все. А потом сказали, выходите, выходите. Все.

Ну, так просто, быстро. Но вы же с оружием. У вас была целая группа бойцов. Сколько вас всего было в блиндаже?

Восемь человек.

Вы оказывали сопротивление?

Нет.

Не стреляли?

Не стреляли.

Вы лично не стреляли?

Я лично точно не стрелял.

А кто стрелял и бросал гранаты?

Гранаты кидали в нашу сторону.

А ваши подчиненные стреляли по украинским военнослужащим?

Нет.

А гранаты бросали?

Нет.

То есть вы вообще не открывали огонь?

Вообще не открывали.

Я смотрю, кто будет выходить. Кузя, сдаемся. Шустрый, все сдаемся.

То есть сразу, сходу?

Да.

Помощь раненым оказали?

Да.

Вы получили ранение?

Да.

А что за ранение у вас?

Осколочное в ногах.

Можете обратиться к командованию 74-й бригады, если вам есть что сказать.

Князь, Рама. Что я могу сказать-то? Поменяйте, чтобы поменяли меня. Поменяли на других пленных. Охота увидеть свою жену, своих детей. Все.

Как думаете, что Рама скажет, когда услышит ваши слова?

Думаю, Князь более-менее человечный человек. Тоже Рама, наверное. Так же скажет Князь.

Что скажет?

Да пох#й, что скажет. А может, нет. Может, нет.

Относятся как-то к российским военнослужащим немножко странновато. Вы вообще ожидали такого отношения в армии к себе?

Нет. Вообще нет.

Ну что ж, мы видим, что Россия явно не для русских. Как мы видим. Ну, как минимум, Иркутская область.