Прикордонники знищили гармату, СПГ, автомобіль, квадроцикл, БпЛА літакового типу, 4 склади БК окупантів. ВIДЕО
Бійці підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" на Куп'янському напрямку ліквідували трьох окупантів, ще двох – поранили.
Також воїни знищили гармату, СПГ, автомобіль, квадроцикл, БпЛА літакового типу, 4 склади БК та пального російських загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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