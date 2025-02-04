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Прикордонники знищили гармату, СПГ, автомобіль, квадроцикл, БпЛА літакового типу, 4 склади БК окупантів. ВIДЕО

Бійці підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" на Куп'янському напрямку ліквідували трьох окупантів, ще двох – поранили.

Також воїни знищили гармату, СПГ, автомобіль, квадроцикл, БпЛА літакового типу, 4 склади БК та пального російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Також дивіться: Оператори дронів-камікадзе ліквідували російського "кур’єра" разом із візком, який він тягнув. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17833) війна (1436) Держприкордонслужба ДПСУ (6142) знищення (7571)


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Дуже якісно!)
СЛАВА ЗСУ!!!!
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04.02.2025 17:37 Відповісти
Сила рашки не в ракетах. А в довбойобах яким своє життя до сраки.
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04.02.2025 19:30 Відповісти
 
 