Оператори дронів-камікадзе ліквідували російського "кур’єра" разом із візком, який він тягнув. ВIДЕО

Бійці 427 окремого полку безпілотних систем "Рарог" ліквідували російського загарбника ударом дрона-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, окупант, ймовірно, належав до умовної "касти штрафників-кур’єрів". Вони здебільшого використовуються для перевезення боєприпасів, продуктів харчування.

Російський солдат штовхав дорогою візок з вантажем, коли з’явився наш безпілотник. Росіянин покинув візок і почав маневрувати, щоб врятуватися: загарбник падав на траву, катався по землі, але за хвилину був уражений. Після ліквідації підлетів другий ударний безпілотник, аби знищити вантаж, що лишився у полі.

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