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Оператори дронів-камікадзе ліквідували російського "кур’єра" разом із візком, який він тягнув. ВIДЕО

Бійці 427 окремого полку безпілотних систем "Рарог" ліквідували російського загарбника ударом дрона-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, окупант, ймовірно, належав до умовної "касти штрафників-кур’єрів". Вони здебільшого використовуються для перевезення боєприпасів, продуктів харчування.

Російський солдат штовхав дорогою візок з вантажем, коли з’явився наш безпілотник. Росіянин покинув візок і почав маневрувати, щоб врятуватися: загарбник падав на траву, катався по землі, але за хвилину був уражений. Після ліквідації підлетів другий ударний безпілотник, аби знищити вантаж, що лишився у полі.

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Автор: 

армія рф (17833) війна (1436) ліквідація (4081)


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Топ коментарі
+10
Дрон зільнив його від рабської праці, відправивши у затишний концертний зал на виступ йосі кабзднявого.
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04.02.2025 16:34 Відповісти
+9
Оператор з ним бавився як кіт з мишею...
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04.02.2025 16:51 Відповісти
+6
Оператори дронів-камікадзе ліквідували російського "кур'єра" разом із візком, який він тягнув

Ібо нєгуй тут візки тягати!
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04.02.2025 16:50 Відповісти
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Дрон зільнив його від рабської праці, відправивши у затишний концертний зал на виступ йосі кабзднявого.
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04.02.2025 16:34 Відповісти
Інфарк міокарда би впіймав - і не знадобилося би дрон витрачати? (так думали пілоти БПЛА)
Здох втомленим.....
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04.02.2025 16:35 Відповісти
у ваньки немає серця бо..

"А вместо сердца - пламенный мотор.."

ванька електромоторчиком при тєлєжкє служив

.
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04.02.2025 18:12 Відповісти
Відразу зрозуміло що не лошадь ху...ла, та літаками возить. А так зірвали наступ москалям, бо кур'єр не довіз, порошку, або бояришнік
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04.02.2025 16:37 Відповісти
Мабуть там зброя та набоїв купа було. З бочкою бояри мінімум двох ішаків послали та двох охоронців. Плюс комісара. Бояра то цінний вантаж, щоб так ризикувати.
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04.02.2025 16:44 Відповісти
Унітазів по хатах назнімав...
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04.02.2025 16:42 Відповісти
ніякого жалю не повинно бути
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04.02.2025 16:48 Відповісти
Оператори дронів-камікадзе ліквідували російського "кур'єра" разом із візком, який він тягнув

Ібо нєгуй тут візки тягати!
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04.02.2025 16:50 Відповісти
+++
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04.02.2025 17:56 Відповісти
Оператор з ним бавився як кіт з мишею...
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04.02.2025 16:51 Відповісти
з оптоволокном так не побавишся..
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04.02.2025 18:26 Відповісти
З візком? Маркитанець?
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04.02.2025 17:34 Відповісти
На 1.02 вимкнули світло. Орку
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04.02.2025 18:38 Відповісти
Китайці, рашистів технікою забезпечили, як свої проксі!
А габаритні вогні, не горять!
Смерть рашистам та їх прихвостням ригоАНАЛАМ з помічниками у ЦОВВ!!
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04.02.2025 22:03 Відповісти
..упут1в- вонятиме..- т1ко подал1 в1д накабздона (м1н1мум амф1театр...)
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05.02.2025 00:31 Відповісти
..а то й набалкон)
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05.02.2025 00:32 Відповісти
"Я маленькая лошадка,
и мне живется несладко..."
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05.02.2025 10:07 Відповісти
 
 