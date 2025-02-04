Оператори дронів-камікадзе ліквідували російського "кур’єра" разом із візком, який він тягнув. ВIДЕО
Бійці 427 окремого полку безпілотних систем "Рарог" ліквідували російського загарбника ударом дрона-камікадзе.
Як інформує Цензор.НЕТ, окупант, ймовірно, належав до умовної "касти штрафників-кур’єрів". Вони здебільшого використовуються для перевезення боєприпасів, продуктів харчування.
Російський солдат штовхав дорогою візок з вантажем, коли з’явився наш безпілотник. Росіянин покинув візок і почав маневрувати, щоб врятуватися: загарбник падав на траву, катався по землі, але за хвилину був уражений. Після ліквідації підлетів другий ударний безпілотник, аби знищити вантаж, що лишився у полі.
Топ коментарі
+10 Александр Иванов #442761
показати весь коментар04.02.2025 16:34 Відповісти Посилання
+9 Юрій Туркеш
показати весь коментар04.02.2025 16:51 Відповісти Посилання
+6 Алекс Скела
показати весь коментар04.02.2025 16:50 Відповісти Посилання
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Здох втомленим.....
"А вместо сердца - пламенный мотор.."
ванька електромоторчиком при тєлєжкє служив
.
Ібо нєгуй тут візки тягати!
А габаритні вогні, не горять!
Смерть рашистам та їх прихвостням ригоАНАЛАМ з помічниками у ЦОВВ!!
и мне живется несладко..."