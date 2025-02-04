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Рештки тіла окупанта валяються вздовж уцілілого паркану зруйнованого українського обійстя. ВIДЕО 18+

Оператор дрона із групи "Попривсе" Сил спеціальних операцій ліквідував окупанта на запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що останні хвилини свого життя загарбник провів біля двору зруйнованого будинку. Атака безпілотника заскочила росіянина поблизу уцілілого паркану. Вибухом боєприпасу окупанта розірвало на шматки і розкидало уздовж загорожі.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться: Окупанти скаржаться на обстановку на Запоріжжі: "За 10 метров поймаешь, бл#ть, 15 камикадзе. С одной дороги полторы тысячи пацанов до сих пор не можем достать". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17833) знищення (7571) Запорізька область (3736) ССО (525) Сили спеціальних операцій (51) дрони (4909)


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Топ коментарі
+8
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04.02.2025 15:19 Відповісти
+6
"фарш-машін" для переробки перегною
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04.02.2025 14:57 Відповісти
+5
"ого, який жирний підарас!"(С)
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04.02.2025 15:04 Відповісти
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04.02.2025 14:46 Відповісти
Поряд "помпа" валялась. Не врятувала.
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04.02.2025 14:46 Відповісти
шо-то моцное....
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04.02.2025 14:49 Відповісти
"фарш-машін" для переробки перегною
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04.02.2025 14:57 Відповісти
"ого, який жирний підарас!"(С)
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04.02.2025 15:04 Відповісти
наші оператори цілять кацапам кожен раз в зад
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04.02.2025 15:11 Відповісти
Це тому, що кацап - це суцільна дупа...
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04.02.2025 15:34 Відповісти
Гааарно! Тільки дрантя полетіло!👌
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04.02.2025 15:16 Відповісти
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04.02.2025 15:19 Відповісти
І маладая нє узнаєт, какой у парня бил канєц!

Білої лади не буде... Кредит незакритий...
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04.02.2025 15:21 Відповісти
конец запутался в ветках
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04.02.2025 21:04 Відповісти
Якісь знаки подавало, пози міняло... Не хтіло до накабздону?
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04.02.2025 16:14 Відповісти
І все одно вони лізуть ці хробаки нескінченним потоком.
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04.02.2025 17:01 Відповісти
Дивився відео про відстріл койотів. Їх реально багато розвелось, щоденно вбивають сотні домашніх тварин. До чого це я? Мені було жаль цих нещасних - вони полювали на домашніх тварин не за гроші, а щоб вижити. А до цих кацапських нелюдей ніякого жалю, отримують те, що заслужили.
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04.02.2025 18:10 Відповісти
Забор и хаты жалко .Люди годами работали, строили.... А потом пришло поголовье рашистских скотов и отняли у людей и дом и саму жизнь (Плохо если через десяток лет украинцы всё простят и опять в украинских городах будут отделения Альфа-банка и салоны МТС
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04.02.2025 18:33 Відповісти
дох 0.5 на ******.. 0.2 фат1т))
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04.02.2025 23:58 Відповісти
 
 