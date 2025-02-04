Рештки тіла окупанта валяються вздовж уцілілого паркану зруйнованого українського обійстя. ВIДЕО 18+

Оператор дрона із групи "Попривсе" Сил спеціальних операцій ліквідував окупанта на запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що останні хвилини свого життя загарбник провів біля двору зруйнованого будинку. Атака безпілотника заскочила росіянина поблизу уцілілого паркану. Вибухом боєприпасу окупанта розірвало на шматки і розкидало уздовж загорожі.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться: Окупанти скаржаться на обстановку на Запоріжжі: "За 10 метров поймаешь, бл#ть, 15 камикадзе. С одной дороги полторы тысячи пацанов до сих пор не можем достать". ВIДЕО