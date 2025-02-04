Рештки тіла окупанта валяються вздовж уцілілого паркану зруйнованого українського обійстя. ВIДЕО 18+
Оператор дрона із групи "Попривсе" Сил спеціальних операцій ліквідував окупанта на запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що останні хвилини свого життя загарбник провів біля двору зруйнованого будинку. Атака безпілотника заскочила росіянина поблизу уцілілого паркану. Вибухом боєприпасу окупанта розірвало на шматки і розкидало уздовж загорожі.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+8 Ирина Ирина #576139
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+6 Luk Viktor
показати весь коментар04.02.2025 14:57 Відповісти Посилання
+5 Fjall_Raven
показати весь коментар04.02.2025 15:04 Відповісти Посилання
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