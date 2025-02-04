Окупанти скаржаться на обстановку на Запоріжжі: "За 10 метров поймаешь, бл#ть, 15 камикадзе. С одной дороги полторы тысячи пацанов до сих пор не можем достать". ВIДЕО

Окупанти із 108-го десантно-штурмового полку армії РФ розповіли про важку обстановку на Запорізькому напрямку та величезні втрати серед особового складу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, двоє загарбників кажуть, що уже рік перебувають у першому ешелоні без ротацій і мають значні втрати через високу активність українських дронів та неефективність російських комплексів РЕБ.

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