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Окупанти скаржаться на обстановку на Запоріжжі: "За 10 метров поймаешь, бл#ть, 15 камикадзе. С одной дороги полторы тысячи пацанов до сих пор не можем достать". ВIДЕО

Окупанти із 108-го десантно-штурмового полку армії РФ розповіли про важку обстановку на Запорізькому напрямку та величезні втрати серед особового складу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, двоє загарбників кажуть, що уже рік перебувають у першому ешелоні без ротацій і мають значні втрати через високу активність українських дронів та неефективність російських комплексів РЕБ.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пара дронів майже одночасно атакує двох окупантів, які зупинилися на перехресті. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17833) війна (1436) знищення (7571) Запорізька область (3736)


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О, вони там лазять і ще й бл**єй ловлять. І ще й скаржаться. Може їм ще ''спа'' відкрити? )
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04.02.2025 10:30 Відповісти
Нє пріЄдЄт, бо вже мабуть дохлий
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04.02.2025 10:41 Відповісти
ви не десантники - ви бездуховні ******** ..з проклятими поколіннями на віка.
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04.02.2025 10:49 Відповісти
де переклад ?
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04.02.2025 10:50 Відповісти
in english better
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04.02.2025 10:51 Відповісти
Це відео із назвою "РАЗГОВОР ПО ДУШАМ 2 ! ЗАПОРОЖСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.ПОЗЫВНОЙ АДЫГ И ЛЕХА" від харківського блогера, канал на YouTube "Едгар Миротврец 3".
Підписуйтесь на канал, там дуже багато цікавих відео. В основному Едгар веде свої стріми використовуючи чат-рулетку в пізній і нічний час для полювання на орків.
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04.02.2025 18:05 Відповісти
Здохни , кацапура ,
і не варнякай на українській землі , бидляка 🤬
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04.02.2025 11:29 Відповісти
а тим часом вони все лізуть лізуть і лізуть
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04.02.2025 15:46 Відповісти
сп1ймае й 16-го)
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05.02.2025 01:04 Відповісти
 
 