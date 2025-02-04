Пара дронів майже одночасно атакує двох окупантів, які зупинилися на перехресті. ВIДЕО
Пара дронів-камікадзе під керуванням операторів із 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади майже синхронно атакувала та ліквідувала двох окупантів на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи бійці опублікували на сторінці підрозділу у соцмережах.
"Коли птахи 77-ої ОАЕМБР здіймаються в небо, ворог вже не має шансів. Бронетехніка, укріплення, склади – усе, що окупанти вважали "надійним", перетворюється на уламки. Це нова ера війни, де технології та майстерність українських воїнів змінюють правила гри", - зазначаєть у коментарі до відео.Відділення комунікацій Десантно-штурмових військ ЗС України!
Топ коментарі
+10 Сергей Кушнир #474364
показати весь коментар04.02.2025 09:41 Відповісти Посилання
+7 Бандерівець
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+3 AbOriginal_UA
показати весь коментар04.02.2025 09:49 Відповісти Посилання
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- Мы, два дрона, и те папалам...
П.С.
Головне, що кацапи задоволені - ніхто нікого не кинув...