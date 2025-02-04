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Пара дронів майже одночасно атакує двох окупантів, які зупинилися на перехресті. ВIДЕО

Пара дронів-камікадзе під керуванням операторів із 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади майже синхронно атакувала та ліквідувала двох окупантів на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи бійці опублікували на сторінці підрозділу у соцмережах.

"Коли птахи 77-ої ОАЕМБР здіймаються в небо, ворог вже не має шансів. Бронетехніка, укріплення, склади – усе, що окупанти вважали "надійним", перетворюється на уламки. Це нова ера війни, де технології та майстерність українських воїнів змінюють правила гри", - зазначаєть у коментарі до відео.Відділення комунікацій  Десантно-штурмових військ ЗС України!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператор дрона із бригади "Хартія" влучним скидом підпалює російський танк Т-80. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17833) знищення (7571) 77 ОАБ (31) Харківська область (1098)


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Топ коментарі
+10
Який віраж! Який пасаж!
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04.02.2025 09:41 Відповісти
+7
Красиво!
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04.02.2025 09:43 Відповісти
+3
Як у савецкай пєстнє:
- Мы, два дрона, и те папалам...
П.С.
Головне, що кацапи задоволені - ніхто нікого не кинув...
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04.02.2025 09:49 Відповісти
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Який віраж! Який пасаж!
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04.02.2025 09:41 Відповісти
А який вернісаж!
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04.02.2025 12:06 Відповісти
Победа будет за Дронами. Такова современная реальность
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04.02.2025 09:42 Відповісти
Красиво!
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04.02.2025 09:43 Відповісти
Як у савецкай пєстнє:
- Мы, два дрона, и те папалам...
П.С.
Головне, що кацапи задоволені - ніхто нікого не кинув...
показати весь коментар
04.02.2025 09:49 Відповісти
Пополнєніє в полку Аіда
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04.02.2025 10:00 Відповісти
пополнєніє в аду...
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04.02.2025 10:25 Відповісти
ось і зустрілося дві самотності - пі@ори
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04.02.2025 10:10 Відповісти
Настрій підняли . Дякую слава ЗСУ.
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04.02.2025 10:46 Відповісти
Прєлєстно! Чудеса на віражах! Навіть Зігзаг Маккряк так не завернув би.
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04.02.2025 11:17 Відповісти
Даблстрайк!
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04.02.2025 12:24 Відповісти
то є добре
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04.02.2025 13:20 Відповісти
 
 