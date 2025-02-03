Оператор дрона із бригади "Хартія" влучним скидом підпалює російський танк Т-80. ВIДЕО

Оператор дрона із 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" успішно атакував та підпалив російський танк Т-80 на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Вражаюча майстерність: за перший місяць 2025-го нацгвардійці відмінусували у ворога 84 танки. Крім того, вражено 165 одиниць іншої бронетехніки, 334 артилерійські системи, 405 автомобілів, 1733 бліндажі і місця скупчення піхоти противника, 82 склади боєкомплекту, 3 зенітних ракетних комплекси та 247 радіолокаційних станцій. Кожна одиниця знищеної ворожої техніки - результат якісного планування, чіткого командування, ефективної розвідки й бойової майстерності гвардійців", - йдеться у дописі до відео.

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