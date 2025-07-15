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Новини Корпусна система в ЗСУ
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Коли корпуси зайдуть на виконання завдань, ситуація на полі бою фактично відразу поліпшиться, - командир 8-го КДШВ Волошин

Корпусна система ЗСУ Що сказав командир 9 КДШВ Волошин

Коли ЗСУ розпочнуть воювати корпусами, ситуація на полі бою поліпшиться. Також це дозволить вивільнити низку сил та готуватися до наступу.

Про це в інтерв'ю "Новинарні" заявив командир 8 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ Дмитро Волошин, передає Цензор.НЕТ.

"Коли корпуси стануть на свої місця, поліпшення на полі бою буде помітне фактично відразу. Адже кожен командир почне тягнути лямку за своїх, вкладатиме в них всі ресурси, відповідатиме за їхнє життя й здоров’я.

Надалі вже питатимуть із конкретного командира, чому його підрозділ десь просів в обороні чи "провтикав" якусь позицію; чому конкретний командир не підготував, не знайшов ресурси тощо. Важливо, що для виконання завдань корпус отримуватиме корпусний комплект необхідних сил і засобів", - зазначив він.

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Волошин сподівається, що коли корпус зайдуть на виконання завдань, то тоді, можливо, вивільниться ряд військових частин.

"І я зможу підготувати їх до наступу. І буде воля військового керівництва на це, і ми десь почнемо бити. Є всі передумови до того, щоб десь бити. Адже противник зосереджує сили не по всій протяжності фронту. Є кілька ділянок, де він не концентрує зусилля. Ось там і треба спробувати ущипнути його", - додав він.

Також командир зазначив, що наразі корпуси укомплектовані настільки, аби ефективно виконувати задачі.

"Чесно кажучи, я переспілкувався з іншими офіцерами, бо дуже переживав за комплектування – прагнув, щоб було 100%. У мене немає 100%, але я вже розумію, що на даний час така комплектація була б утопією", - підсумував Волошин

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никагого наступления не будет- только сточат украинцев
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15.07.2025 16:50 Відповісти
А хто мішав командирам дивізій воювати і забезпечувати своїх підлеглих.
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15.07.2025 16:55 Відповісти
Залишилось з'ясувати - коли це буде ?
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15.07.2025 16:57 Відповісти
А по вухах поїздити лохторату -трохи потрібно чи як?
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15.07.2025 17:07 Відповісти
Два-три тижні....
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15.07.2025 18:18 Відповісти
Ну та так, вже їм мало було контрнаступу, мало Курщини, далі людей хочуть позабивати.
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15.07.2025 17:54 Відповісти
Були ОТУ і ОСУВ а тепер функції їх буде виконувати штаб корпусу. Дуже сумнівно, що після заміни назв буде зміна становища на фронті.
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15.07.2025 18:46 Відповісти
 
 