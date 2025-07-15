Враг увеличил количество авиаударов КАБами и НАРами на южном направлении, - Силы обороны

За прошедшие сутки на южном направлении противник значительно увеличил количество авиационных ударов коррегированными авиабомбами и неуправляемыми авиационными ракетами, также продолжает повышение боевые столкновения в островной зоне Днепра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Боевые действия

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако продолжил перегруппировку, разведку и логистическое обеспечение своих подразделений.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении агрессор провел девять безуспешных наступательных действий по всей островной зоне Днепра.

За вчера зафиксировано 204 вражеских обстрела позиций наших защитников, с использованием более 800 боеприпасов.

Оккупационные войска нанесли 5 авиационных ударов, применив 24 коррегованных авиабомба (КАБ) и 70 неуправляемых авиационных ракет (НАР), в том числе применил ракеты по Отрадокаменке на Херсонщине.

Враг активно применяет FPV-дроны. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 422 удара дронами-камикадзе различных модификаций и совершили более 200 сбросов с БпЛА, использовав при этом почти 250 боеприпасов.

Обстрелы гражданских

От ударов FPV и артиллерийских обстрелов также подвергались мирные люди в прифронтовых населенных пунктах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей. В общей сложности россияне совершили 46 обстрелов по 17 населенным пунктам.

В Херсонской области из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 18 - получили ранения.

В Запорожье в результате вражеской атаки по Пологовскому району ранены 2 человека и поступило 19 сообщений о разрушении квартир, частных домов, гаражей, автомобилей и объектов инфраструктуры.

В Николаевской области повреждены два частных дома и хозяйственная постройка, есть повреждения инфраструктуры.

Никопольщина была под ударами FPV-дронов и артиллерии. Агресс попал по райцентру, Красногригоревской и Марганецкой громадам. Прошло без погибших и раненых.

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