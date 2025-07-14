На юге враг несет значительные потери, перебросил новые подразделения и подтягивает резервы, - Силы обороны

Враг несет потери на юге, поэтому россияне постоянно перебрасывают туда свой личный состав с целью ротации, в частности подтянул несколько новых подразделений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

"Конечно, определенное количество личного состава врага поступает сюда с целью ротации, с целью пополнения тех потерь, которые враг несет, а он здесь отмечает немалые потери. Потому что продвигаться вперед он не может, но пытается. Поэтому несет потери. Кроме того, сюда переброшено несколько новых, абсолютно новых воинских частей, воинских подразделений. В частности, это несколько новых батальонов совершенно нового полка, который был создан с нуля в Чечне, в населенном пункте Ханкала. Это Южный военный округ и это в ответ на то, скажем, в подтверждение, вернее, слов Путина об увеличении мобилизации на 30 тысяч. То есть один из полков зашел сюда", - рассказал он.

Представитель Сил обороны Юга также отметил, что враг перебрасывает резервы, чтобы укомплектовать свои штурмовые подразделения на 80-100%.

"Кроме того, по данным нашей разведки, сейчас сюда на юг враг перебрасывает все свои, скажем так, те резервы, которые были в местах дислокации этих частей, которые здесь задействованы. То есть бросает сюда больше сил и средств для того, чтобы комплектовать свои штурмовые подразделения на 80-100%. То есть все это говорит о том, что он не будет останавливаться в проведении штурмовых действий. И, скажем, тактику высокой интенсивности этих штурмовых действий, он будет продолжать дальше. Эта тактика для того, чтобы не давать нам подтягивать свои резервы, свои пополнения. Он проводит много штурмов, чтобы мы не успевали это делать. И он это будет продолжать делать", - добавил Владислав Волошин.

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