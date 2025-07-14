Враг пытается атаковать украинские позиции в островной зоне дельты Днепра, - Силы обороны

На Запорожском направлении враг осуществляет перегруппировку штурмовых подразделений и переброску личного состава на передовые позиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Силы обороны юга.

Боевые действия

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не произошло.

На Ореховском направлении враг дважды проводил наступательные действия, пытаясь продвигаться в сторону Малых Щербаков и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили семь попыток агрессора захватить плацдарм на днепровских островах.

За вчера зафиксировано 204 вражеских обстрела позиций наших защитников, с использованием более 800 боеприпасов.

Оккупационные войска нанесли авиационный удар по правому берегу Днепра, применив 42 неуправляемые авиационные ракеты (НАР).

Враг активно применяет FPV-дроны. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 326 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили почти 200 сбросов с БпЛА, использовав при этом 234 боеприпаса.

От ударов FPV и артиллерийских обстрелов также страдали мирные люди в прифронтовых населенных пунктах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей. В целом россияне совершили 31 обстрел по 13 населенным пунктам.

Потери врага

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки враг потерял:

50 оккупантов;

15 артиллерийских систем;

23 единицы автомобильной техники;

1 лодку;

4 системы РЭБ;

3 разведывательных БпЛА;

2 антенны Starlink, 1 антенна связи, 2 антенны управления БпЛА;

полевой склад ГСМ, полевой склад БП

трансформаторную подстанцию.

Разрушено 56 укрытий и 8 наблюдательных пунктов.

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